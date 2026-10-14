רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד רה"מ נתניהו: "החלטתי לא לשתוק"

רונן בר, ראש השב"כ לשעבר, הגיש היום (ד') לבית המשפט המחוזי מרכז תביעת דיבה בהיקף 3 מיליון שקל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בה הוא טוען כי היה רצף של התרעות חוזרות ונשנות מפני מתקפה אפשרית של חמאס לאורך 2023 והמלצות לסיכול. בר טוען בכתב התביעה כי נתניהו אחראי למדיניות ההכלה, השקט ומימון ההתעצמות של חמאס, לה התנגד בר.

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לדברי בר, "כמי שעמד בראש השירות, אני נושא באחריות לכך שהשב"כ כשל בחלקו במתן המודיעין הנדרש על מתקפת ה-7 באוקטובר ועיתויה. המתנתי בשקט שלוש שנים לכינונה של ועדת חקירה שסוף-סוף תחשוף את עשיית השב"כ, לצד הכשלים, וזאת למול עלילת דם מתמשכת. נוכח ההתפרצות שלוחת הרסן של ראש ממשלה, החלטתי שלא לשתוק ולהראות לציבור את המניעים שמאחורי התנהגות פסולה כל-כך".

● לקריאת כתב התביעה המלא

כתב התביעה מדגיש כי עניינה של התביעה אינו בניסיון של בר להתנער מאחריותו, שאותה הוא כבר מימש - אלא בפרסום דיבתי של ראש הממשלה, המנסה להטיל את אחריותו שלו על כתפיו של בר.

"מדיניות של שקט בכל מחיר"

בכתב התביעה, שהוגש באמצעות עורכי הדין ראובן בכר, יורם בונן ודורון קול ממשרד פישר (FBC), מפורט כיצד בחודשים שקדמו לאסון ה-7 באוקטובר, התריע בר בפני ראש הממשלה באופן חסר תקדים, כמעט בכל שבוע, על התפרצות רב-זירתית קרובה, תוך מתן דגש מפורש לרצועת עזה ולחגי תשרי. בר הציג יוזמות לסיכול בכירי חמאס, אך התרעות ותוכניות אלה זכו לביטול או להתעלמות מצד נתניהו.

מכתב התביעה עולה כי נתניהו הוביל במשך שנים מדיניות של "שקט בכל מחיר" ברצועת עזה, שכללה הנחיות מפורשות לשמר שקט ברצועה, לדחות עימותים, להותיר את עזה כזירה משנית ולשמר את חמאס ככתובת שלטונית.

מדיניות זו כללה את מימון החמאס הצבאי והתעצמותו, באמצעות כספים מקטאר, בניגוד לעמדת שב"כ לאורך שנים, והתבססה על קביעות כי חמאס מורתע - זאת בניגוד מוחלט לעמדת בר. בר טוען כי כל ניסיון שלו להשפיע על קביעת המדיניות נחסם בבוטות על-ידי ראש הממשלה.

"דיבה זדונית ושקרית"

בר דוחה בתביעה את הטענה כי שב"כ "הסתיר מידע". נטען כי בניגוד לטענות נתניהו, כבר במהלך הלילה ב-7 באוקטובר, החל מהשעה 03:03, הפיץ השב"כ התרעה לכלל גופי הביטחון. המזכירות הצבאית בלשכת ראש הממשלה, כמו גם יתר הגופים הביטחוניים, עודכנו בתמונת המצב המודיעינית.

לצד זאת, בר הנחה להעביר עדכון גם למזכיר הצבאי של נתניהו עוד טרם תחילת המתקפה - וזאת בהתאם לדרכי התקשורת שהתווה ראש הממשלה עצמו, כפי שאישר לאחרונה מזכירו הצבאי באותו זמן. ההחלטה אף מתועדת במחשבי יומן החמ"ל של השב"כ, ובכך, לדברי בר, מפריכה גם עלילה זו. ראוי לציין כי ראש הממשלה לא חזר לראש השב"כ ולא התערב גם לאחר שהחל הטבח.

בתביעה טוען בר כי נתניהו יודע כי השב"כ אינו אמון על ניהול כוחות צבאיים בשטח, ואינו אמון על פיקוח או אישור של מסיבות אזרחיות ועל הפעלת כיתות כוננות, ולפיכך הטחת ההאשמות החוזרות שלו היא דיבה זדונית ושקרית לחלוטין שנועדה להסתיר את האמת מהציבור.

לפי התביעה, "עלילת דם זו החלה מיד לאחר שנתניהו נכשל בניסיונו למנוע מרונן בר הגשת תצהיר לבג"ץ, בו פירט על הסכנה הביטחונית המשמעותית שנשקפה כתוצאה מהעסקת יועצים היושבים בלשכת ראש הממשלה על-ידי קטאר, מדינה תומכת חמאס, ועל ניסיונותיו של ראש הממשלה להשתמש בשב"כ כ'משטרה חשאית' למול מחאות פוליטיות".

"לא לאפשר לרצף השקרים לחלחל"

על-פי בר, הוא סבר כי נכון להמתין להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את העובדות, אך נוכח מסע ההכפשה האישי נגדו, הפוגע בשב"כ, בלוחמיו ובזכר חלליו, וכן לנוכח היעדר כל מהלך לקידום ועדת חקירה ממלכתית, דיווחים על ניסיונות לכאורה לזיוף פרוטוקולים, לצד ניסיונות לקבע נרטיבים שקריים הכוללים הסתה נגד ראשי מערכת הביטחון - לא ניתן עוד לאפשר לרצף השקרים של ראש הממשלה להמשיך ולחלחל בציבור.

לדברי בר, "בעידן של מנהיגות מפלגת המתבססת על שקר, רק מהלך נחוש יחזיר את האמת לשיח ויבלום את מנגנון הנאמנות והפחד הנרקם סביבנו, שנגדו נלחמתי בתקופת כהונתי. זו היא חובה מוסרית ובטחונית וחלק ממימוש אחריותי וחובתי למדינה.

"אני קורא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות. בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית - האמת תתברר בבית המשפט. מעט מן האור יסלק הרבה מן החושך".