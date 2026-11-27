לאחר שנקלעה לחובות, רשת המזון המהיר KFC בישראל צפויה להימכר בסכום של 2.7 מיליון שקל ל"א.א.א. שיווק מזון בע"מ" שבבעלות איש העסקים אמיר חמיאס. המכירה כפופה לאישור בית המשפט ולאישור נותן הזיכיון.

● זכיינית KFC בישראל פנתה להליך חדלות פירעון

לפי ההסכם, הרוכש מתחייב להמשיך להעסיק 80% מהעובדים לפחות לשנה, תוך שמירה על וותק לעניין צבירת הבראה וחופשה. 113 העובדים מיוצגים על ידי עו"ד אופיר רונן. את הרוכש מייצג עו"ד אביחי ורדי.

בתחילת החודש אישר בית המשפט המחוזי בבאר שבע לנאמני החברה, עו"ד עמית לדרמן ורו"ח עליזה שרון, לפרסם הזמנה להגשת הצעות לרכישת החברה המפעילה או את הפעילות שלה.

הרשת שהגיעה לחובות של 50 מיליון שקל מתוכם 37 מיליון לבעלים. החברה הזכיינית "סמארט סרוויס קי אנד קי" מפעילה 12 סניפים ברחבי הארץ ומעסיקה כ-110 עובדים. במסגרת ההסכם, הרוכש התחייב להעסיק 80% מהעובדים.

בסוף החודש שעבר פנתה הזכיינית לבית המשפט בבקשה להליך חדלות פירעון עקב החובות אליהם נקלעה. בבקשה נכתב כי "חרף הניסיונות והמאמצים להביא לייצוב פעילות החברה והבראתה, הגיעה החברה למצבה הנוכחי, שבו היא אינה יכולה לעמוד עוד בכיסוי התחייבויותיה במצב השוק הנוכחי, באופן שלא נותרה ברירה אלא לעתור לבית המשפט הנכבד".

החברה תלתה את ההפסדים באירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" שהביאו לירידה חדה ברווחיות הרשת בחברה, בין היתר במחסור הלקוחות, פגיעה קשה בתיירות והאטה צרכנית כללית - אל מול גידול בהוצאות החברה לנוכח המשך תהליך הקמת ופתיחת סניפי הרשת. כל אלה הביאו, על-פי החברה, להכבדה בנטל התפעולי.

בנוסף נטען כי מאחר שהבעלים הם תושבי רוסיה, נמנעה מהם האפשרות לפעול להזרמת כספים נוספים לחברה, לאור סנקציות שהוטלו על מוסדות פינססים ברוסיה שמנעו העברת כספים לישראל. החברה תיארה כי משנת 2023 היא נאלצה להפסיק כמעט לחלוטין את פעילותה השיווקית ונמנעה מהטמעת חידושים בתפריט.

בעלי המניות של החברה השקיעו 37 מיליון שקל בהלוואת בעלים לצורך המשך פעילותה ובשנה האחרונה פעלו על-מנת לאתר משקיע אסטרטגי.