זכיינית KFC בישראל פנתה להליך חדלות פירעון

זכיינית רשת המזון המהיר KFC, "סמארט סרוויס קי אנד קי", הגישה היום (ה') בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע למנות לה נאמן זמני במסגרת הליך חדלות פירעון. על-פי הבקשה, הרשת, שמפעילה 12 סניפים, מדווחת על חובות בסך 50 מיליון שקל, מתוכם 37 מיליון שקל לבעלים.

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בבקשה נכתב כי "חרף הניסיונות והמאמצים להביא לייצוב פעילות החברה והבראתה, הגיעה החברה למצבה הנוכחי, שבו היא אינה יכולה לעמוד עוד בכיסוי התחייבויותיה במצב השוק הנוכחי, באופן שלא נותרה ברירה אלא לעתור לבית המשפט הנכבד".

רשת KFC הוקמה בשנת 1940 בארה"ב ומונה 27 אלף סניפים ב-145 מדינות. הרשת פעלה בעבר בישראל באמצעות זכיינים שונים, אך בשנת 2012 הופסקה הפעילות, ובשנת 2020 היא חזרה עם הענקת הזיכיון לחברת סמארט סרוויס. במקביל חברת מפקו הפעילה במגזר הערבי 13 סניפים, אך אלה נסגרו נכון לשנת 2025.

המלחמה הביאה לצניחה ברווחיות

על-פי הבקשה, אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" הביאו לירידה חדה ברווחיות הרשת בחברה, בין היתר במחסור הלקוחות, פגיעה קשה בתיירות והאטה צרכנית כללית - אל מול גידול בהוצאות החברה לנוכח המשך תהליך הקמת ופתיחת סניפי הרשת. כל אלה הביאו, על-פי החברה, להכבדה בנטל התפעולי.

בבקשה צוין כי בעת האחרונה, מאחר שהבעלים הם תושבי רוסיה, נמנעה מהם האפשרות לפעול להזרמת כספים נוספים לחברה, לאור סנקציות שהוטלו על מוסדות פינססים ברוסיה שמנעו העברת כספים לישראל.

החברה מתארת כי משנת 2023 היא נאלצה להפסיק כמעט לחלוטין את פעילותה השיווקית ונמנעה מהטמעת חידושים בתפריט. בעלי המניות של החברה השקיעו 37 מיליון שקל בהלוואת בעלים לצורך המשך פעילותה. בשנה האחרונה הם פעלו על-מנת לאתר משקיע אסטרטגי.

לכך התווספו, על-פי הבקשה, גורמים נוספים שהקשו על החברה והביאו להחמרת מצבה, מגבלות שיווקיות שאסרו על פעילות פרסומית בתקופת הלחימה שהובילה לצניחה נוספת בהיקף העסקאות, ואירועים ביטחוניים נוספים.

בשנת 2024 ההפסד הסתכם ב-9 מיליון שקל. "על אף שחלק מהמסעדות שהופעלו על-ידי סניפי הרשת היו סגורות או עבדו בהיקפים נמוכים משמעותית ביחס לתקופות מקבילות, תשלומי השכירות וההוצאות הקבועות נמשכו כסדרם, באופן שיצר פער תזרימי שהקשה על פעילות החברה" נכתב.

התראות בעניין תשלום דמי שכירות

בבקשה צוין כי משכירי נכסים החלו לשלוח דרישות והתראות בעניין תשלום דמי שכירות - קניון ערים בנתניה, קניון G בכפר סבא, בילו סנטר, ביג פאשן אשדוד ועזריאלי גבעתיים קיבלו דרישות פינוי והתראות.

החברה מבקשת, באמצעות עו"ד אביתר קרמר ממשרד וקסלר ברגמן, למנות נאמן זמני ולאפשר הפעלה זמנית של עסקיה.