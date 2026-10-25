הסדר החוב אושר: פרטנרס תמשיך לפעול, 6 מיליון שקל יועברו לנושים

אחרי הטלטלה שחוותה חברת פרטנרס המספקת שירותי השכרת משרדים לעורכי דין עצמאיים, לאחר שהוציאה מכתב ללקוחות המפרט את הקשיים הכלכליים, ולאחר שפנתה לבית המשפט - היום (א') אושר הסדר החוב אליו הגיעו בחברה בהסכמת 100% מהנושים, שעניינו בהזרמת מיידית של כספים מבעלי המניות ובפריסה של חמש שנים מהכנסות החברה. ההסדר מעניק לחברה מתווה של שיקום ומאפשר את המשך פעילותה כ"עסק חי".

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מקורות ההסדר יתבססו על תשלום מיידי, על תשלומים מתוך הכנסות החברה מפעילותה השוטפת בתקופת ההסדר, על יתרות כספים מתקופת ההפעלה ועל תשלומי פריסה לבנק לאומי ומשכ"ל. את ההסדר הגיש מנהל ההסדר, עו"ד אלעד עפארי ממשרד נשיץ ברנדס אמיר ושות'.

עו''ד אלעד עפארי / צילום: גדי סיארה

תקופת ההסדר תעמוד על חמש שנים, והתשלומים לנושים יבוצעו פעמיים בכל שנה בהתאם להצטברות הכספים בקופת ההסדר. במסגרת ההסדר, יועברו לקופת ההסדר או לנושים סכום כולל של כ-6.3 מיליון שקל.

פעילות החברה תועבר במלואה לאחריותם וניהולם של בעלי המניות ב-31 באוקטובר, חלקים בכירים בעולם המשפט. בעלי המניות עצמם יזרימו לקופה החברה 3.7 מיליון שקל, כאשר עד כה הועבר על-ידם סכום ראשוני של 550 אלף שקל.

כאמור, אישור ההסדר יאפשר את המשך פעילות החברה כ"עסק חי", תוך שימור הערך הגלום במוניטין שלה, בסיס לקוחותיה וההתקשרויות המסחרויות, לצד המשך העסקתם של מרבית עובדיה ושמירה על רציפות השירות ללקוחותיה, כך נכתב בהסדר שהוגש לבית המשפט.

"מאמציהם המשותפים של החברה ומנהל ההסדר נשאו פרי והביאו לגיבוש מתווה המשלב תוכנית התייעלות והבראה, מקורות מימון ותשלומים מצד החברה ובעלי מניותיה וכן ויתורים והפחתת חוב מצד גורמים שונים. תוכנית ההבראה כבר יושמה בחלקה המהותי, והביקוש הקיים לשטחי החברה עולה על ההיצע", נכתב.

"סכנת קריסה מיידית"

נזכיר כי חברת פרטנרס, שנתנה שירותי השכרת משרדים לכ-600 עורכי דין עצמאיים, הודיעה במפתיע ללקוחותיה בחודש יוני האחרון כי פנתה לבית המשפט בבקשה ל"עיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב כולל".

החברה נוסדה על-ידי עורכי הדין אלעד נץ ודנית לארי, שאליהם הצטרפו שורה של עורכי דין בכירים. באתר החברה מוזכרים שמות של עורכי דין בכירים מפירמות מוכרות כ"שותפים". יו"ר החברה הוא עו"ד דודי זלמנוביץ, והמנכ"ל הוא אבי קלפה.

באותה בקשה הצהירה פרטנרס כי "הסכנה לקריסה המיידית של החברה אינה תאורטית". עוד ציינה החברה שורת נסיבות מהשנים האחרונות שהכבידו על פעילותה, לרבות מגפת הקורונה, רצף האירועים הביטחוניים מאז ה-7 באוקטובר, העלאת הריבית במשק והאטה בביקוש למשרדים. לכך נוסף גיוסם של עורכי דין לשירות מילואים, דבר שצמצם את הכנסותיהם, והם נאלצו לסיים התקשרות עם החברה, וכן צוין כי מנכ"ל החברה עצמו גויס לשירות מילואים.

אצבע מאשימה לסלע קפיטל

במסגרת הבקשה הראשונית שהוגשה לבית המשפט, פרטנרס הפנתה אצבע מאשימה גם כלפי החברה שממנה היא שכרה את השטחים - סלע קפיטל. בבקשה טענה פרטנרס כי היא כבולה בחוזה כבד וגבוה ממחיר השוק. החברה טענה כי סלע קפיטל התעקשה על מחירי השכירות וסירבה להוריד אותם, ואף ביקשה לממש ולחלט ערבויות שהעמידה.

מנגד, סלע קפיטל טענה כי פרטנרס לא עמדה בהסכם והפרה אותו באופן חד-צדדי.

לאחר דין ודברים במסגרת ההליך, פרטנרס השתחררה מהחוזה מול סלע קפיטל, שהשכירה את הקומות לשוכר אחר.

כיום פרטנרס מעמידה את שאר המשרדים ששכרה לעורכי דין בקומות אחרות, קומה אחת במגדל המוזיאון ובמגדל הארבעה בתל אביב.