עד מחר (ב') צפויה חברת פרטנרס, המציעה שירותי משרד לעורכי דין עצמאיים, לפנות את הציוד שלה ממשרדיה היוקרתיים של סלע קפיטל בקומות הפנטהאוז 34-35 במגדלי הארבעה בתל אביב. פרטנרס צפויה להמשיך ולפעול במתכונת מצומצמת בקומה 5 במגדלי הארבעה וכן במגדלי המוזיאון, שם היא משכירה מזה שנים מספר קומות עם משרדים.

בכך נראה כי הפלונטר אליו הגיעה פרטנרס בסכסוך מול סלע קפיטל צפוי להסתיים, כאשר סלע קפיטל נתנה אור ירוק לשחרורה מחוזה השכירות.

בסביבת פרטנרס מסבירים כי ההרזיה הנדל"נית הזו - שהמשמעות המסתמנת שלה היא מתן שירותים לפחות עורכי דין מכפי שהיה עד כה - צפויה לשקם את החברה ולאפשר לה לשוב ולפעול במתכונת מצומצמת; ומציינים כי "זהו צעד בכיוון הנכון".

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"הסכם שכירות גבוה ממחיר השוק"

נזכיר כי חברת פרטנרס, המציעה שירותי השכרת משרדים לכ-600 עורכי דין עצמאיים, הודיעה לאחרונה במפתיע ללקוחותיה כי היא פנתה לבית המשפט בבקשה ל"עיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב כולל". הטענה: שורה של נסיבות חיצוניות שאינן תלויות בחברה, אשר הביאו אותה לקשיים תזרימיים המאיימים על המשך קיומה.

באותה בקשה הצהירה פרטנרס כי סכנת הקריסה שלה "אינה תאורטית", אך היא עושה הכול כדי להביא לשיקומה ולהבראתה.

אחד העניינים שהטרידו את פרטנרס מזה תקופה היה חוזה שחתמה מול סלע קפיטל. באותה בקשה נכתב כי החברה כבולה בחוזה במחיר גבוה ממחיר השוק, וכי ההסכם שממנו היא ביקשה להשתחרר הוא "הסכם שכירות מהותי ארוך-טווח שנחתם לפני שנים בתנאים כלכליים שונים בתכלית מהקיימים היום, ושמגלם מחירים גבוהים בעשרות אחוזים". הטענה הייתה שסלע קפיטל התעקשה על מחירי השכירות, סירבה להוריד אותם ואף ביקשה לממש ולחלט ערבויות.

מנגד, בסלע קפיטל טענו כי פרטנרס הפרה את חוזה השכירות באופן חד-צדדי, נמנעה במשך חודשים מתשלום דמי השכירות המוסכמים והחליטה על קיזוז על דעת עצמה.

במסגרת הידברות בין הצדדים, סלע קפיטל הסכימה - מתוך רצון שלא להותיר את לקוחות פרטנרס בפני שוקת שבורה ולאפשר סיכוי ממשי לשיקום החברה - שלא לגבות דמי שכירות על חודש אוגוסט 2026, ועתה החוזה צפוי להגיע לסיומו.

פרטנרס צפויה להתפנות מהמשרדים עד לסוף החודש (מחר), ובסלע קפיטל כבר פעלו בזריזות להכניס שוכר חדש ב-1 לספטמבר כדי למזער את הנזקים. ממידע שנמסר לגלובס עולה כי השוכר החדש צפוי לשלם סכום גבוה יותר מזה ששילמה פרטנרס.

תוכנית הפעלה לחברה

הבקשה שנגעה למצבה הכלכלי של פרטנרס זכתה לאמון בית המשפט, שקבע כי "יש להעדיף את שיקום החברה". בכך אישר בית המשפט את תוכנית ההפעלה לחברה ומינה את עו"ד אלעד עפארי למנהל הסדר החוב.

ביחס למחלוקת בין פרטנרס לסלע קפיטל הושגה הסכמה בין הצדדים, וצו המניעה שניתן לחילוט הערבויות לטובת סלע קפיטל בוטל.

מטרת תוכנית הפעלה שאושרה על-ידי בית המשפט היא להביא את פרטנרס לחיים ברי-קיימא, וזאת בצל העובדה שהחברה "נפטרה" מהנטל הלא פשוט של חוזה השכירות עם סלע קפיטל.

למנהל ההסדר אושר לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה או פעילותה באופן מלא או חלקי או מיזוגה עם גורם אחר. אך לפי מידע שהגיע לגלובס, מה שעומד על הפרק הוא אישור של הנושים לתוכנית ההפעלה, ולא מכירת החברה, וזאת כדי לאפשר לחברה להמשיך ולפעול.

כמו כן, בעלי מניות החברה נתנו כביטחון לתוכנית ההפעלה 180 אלף שקל.

בנוגע למתן הגנה לתקבולי כרטיסי אשראי המשועבדים לטובת בנק לאומי, נושה של פרטנרס, הושגו הסכמות כי שיעבוד קבוע רובץ על מלוא תקבולי כרטיסי האשראי בגין חודש יוני 2026, וכי כל יתרת זכות שתהיה בחשבון ההפעלה לאחר תשלומי ההפעלה תועבר לבנק לאומי על חשבון סילוק החוב המובטח בשיעבוד כרטיסי אשראי. בנוסף ניתנה ערבות אישית של עו"ד דודי זלמנוביץ, יו"ר פרטנרס, וקרן B2, מבעלי המניות בחברה, בסך של 350 אלף שקל מתוך 530 אלף שקל.

חברת פרטנרס נוסדה על-ידי עורכי הדין אלעד נץ ודנית לארי, שאליהם הצטרפו שורת עורכי דין בכירים. באתר החברה מוזכרים שמות של עורכי דין בכירים מפירמות מוכרות כ"שותפים". יו"ר החברה הוא כאמור עו"ד דודי זלמנוביץ, והמנכ"ל הוא אבי קלפה.

פרטנרס: "נמשיך לפעול להבראה"

מטעם סלע קפיטל נמסר: "סלע נענתה לבקשת בעל התפקיד, עו"ד אלעד עפארי, לסייע לו מול לקוחות המתחם, שהיו זקוקים לזמן התארגנות על-מנת למצוא מקום חלופי, וכן מול קופת הנשייה, שמחויבת להחזיר את המקדמה ששולמה על-ידי הלקוחות מראש לרוב דמי שכירות וניהול של חודש מראש. הדבר נעשה בשיתוף-פעולה מלאה ומתוך הבנה לצורכי הלקוחות שנפגעו מהתנהלות לואוספייס (פרטנרס)".

מפרטנרס נמסר כי "בתיאום בין סלע קפיטל והנהלת פרטנרס, פרטנרס תפנה את קומות 34-35 במגדלי הארבעה בתום חודש אוגוסט. פרטנרס מודה לסלע קפיטל על שיתוף-הפעולה בעניין. בתמיכתם של בעלי המניות, עבודה קשה של הנהלת החברה, לויאליות של מרבית לקוחות החברה החפצים בהמשך פעילות פרטנרס ובכפוף לאישורם של הנושים ובית המשפט, פרטנרס תמשיך לפעול להבראת החברה ולהמשך פעילותה בקומות האחרות".