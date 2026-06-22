עורכי הדין הבכירים חברו למיזם מיוחד. עכשיו הוא נקלע לקשיים

חברת פרטנרס, המציעה שירותי השכרת משרדים לכ-600 עורכי דין עצמאיים, הודיעה במפתיע ללקוחותיה כי פנתה לבית המשפט בבקשה ל"עיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב כולל" - כך נודע לגלובס. הטענה: שורה של "נסיבות חיצוניות שאינן תלויות בחברה, אשר הביאו אותה לקשיים תזרימיים המאיימים על המשך קיומה".

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החברה נוסדה על-ידי עורכי הדין אלעד נץ ודנית לארי, שאליהם הצטרפו שורה של עורכי דין בכירים. באתר החברה מוזכרים שמות של עורכי דין בכירים מפירמות מוכרות כ"שותפים". יו"ר החברה הוא עו"ד דודי זלמנוביץ, והמנכ"ל הוא אבי קלפה.

באותה הבקשה, החברה מצהירה כי "הסכנה לקריסה המיידית של החברה אינה תאורטית". עוד מציינת החברה שורת נסיבות מהשנים האחרונות שהכבידו על פעילותה, לרבות מגפת הקורונה, רצף האירועים הביטחוניים מאז ה-7 באוקטובר, העלאת הריבית במשק והאטה בביקוש למשרדים. לכך מוסיפים בבקשה להסדר שהוגשה לבית המשפט את גיוסם של עורכי דין לשירות מילואים, דבר שצמצם את הכנסותיהם, והם נאלצו לסיים התקשרות עם החברה, וכן מציינים את העובדה שמנכ"ל החברה עצמו גויס לשירות מילואים.

Partners&Co עיסוק: מציעה משרדים ומרחבי עבודה ושירותי מערכת לעורכי דין

נכסים בולטים שהיא משכירה: קומות משרדים במגדל המוזיאון בתל אביב וקומות משרדים במגדלי הארבעה בתל אביב

לקוחות: כ-600 עורכי דין עצמאיים ומשרדים קטנים

אצבע מאשימה כלפי סלע נדל"ן

לצד כל אלה, בחברה מפנים אצבע מאשימה גם כלפי החברה שממנה היא שוכרת את השטחים - סלע קפיטל. בבקשה לבית המשפט נכתב כי היא כבולה בחוזה כבד וגבוה ממחיר השוק. פרטנרס טוענת כי סלע קפיטל התעקשה על מחירי השכירות וסירבה להוריד אותם ואף ביקשה לממש ולחלט ערבויות שהעמידה.

פרטנרס טוענת כי תימוכין לדמי השכירות הגבוהים שסלע מבקשת הם סיום ההתקשרות של משרד עורכי הדין Sullivan, בשל דמי שכירות גבוהים, והמעבר שלו מקומה 35 לקומה 14 באותו מגדל, במחיר נמוך משמעותית. גורם המעורה בפרטים הסביר כי ייתכן שהמחיר נמוך משמעותית כיוון שהמשרד לא משלם על מעטפת שנותנת לו החברה, כמו שירותי מזכירות וכו'. בנוסף, ייתכן שיש פער בין המחירים בשל ערך כלכלי שונה בין משרדים שונים בקומות שונות ובמגדלים שונים.

לפי מידע שהגיע לגלובס, סלע קפיטל החלה בצעדים למימוש ערבויות, לאחר שלטענתה חברת פרטנרס הפרה את חוזה השכירות באופן חד-צדדי. לטענת סלע קפיטל, פרטנרס נמנעה במשך חודשים מתשלום דמי השכירות המוסכמים, והחליטה על קיזוז תשלומים על דעת עצמה.

פרטנרס מצידה טוענת כי שכשפנתה לסלע לא קיבלה מענה ממשי. בתגובה, פנתה פרטנרס לבית המשפט בבקשה לצו עיכוב הליכים שימנע את מימוש הערבויות, בטענה כי מדובר בצעד קריטי להישרדותה המיידית. לאחרונה ניתן צו ארעי האוסר על מימוש הערבויות.

שואפים להבריא ולהמשיך בפעילות

בחברה הבהירו בבקשה כי הם נחושים "למצוא פתרון למצבה כדי למנוע כניסתה להליך חדלות פירעון". בהנהלה מסבירים כי הם עושים הכול על-מנת לשמור על קיום החברה ופעילותה, ולא לחסל אותה.

בהודעה שנשלחה אל עורכי הדין השוכרים ממנה, טענה החברה כי השקיעה משאבים לנסות ולייצר אפיקי הכנסות חדשים, הוציאה לפועל תוכנית התייעלות מקיפה תוך טיפול אינטנסיבי בשורש הבעיה - הסכמי השכירות המכבידים אשר להם היא כבולה. במסגרת מאמצים אלה, היא מעידה שהצליחה להשתחרר משכירויות בחלק מהנכסים, כמו בקומה 19 במגדלי הארבעה ובקומה 7 במגדל המוזיאון בתל אביב, וקיבלה הפחתה משמעותית בדמי שכירות ופריסת תשלומים במספר קומות נוספות בשני המגדלים.

לדברי החברה, המכשול העיקרי שלה, שממנו היא מבקשת להשתחרר, "הוא הסכם שכירות מהותי ארוך-טווח שנחתם לפני שנים" מול סלע קפיטל להשכרת קומות 34-35 במגדלי הארבעה. מינוי נאמן או הליך פירוק יקריס את החברה בשל אופיה והידע שצברה לטענתה. עוד היא מוסיפה כי ההסכם נחתם אז "בתנאים כלכליים שונים בתכלית מהקיימים היום ושכיום מגלם מחירים גבוהים בעשרות אחוזים".

לשם כך פרטנרס מבקשת מבית המשפט להשתחרר מהחוזה מולה ולעבור "הרזיה נדל"נית". עורכי הדין שעובדים בקומות אלה הביעו תרעומת מהמהלך הצפוי ותוהים מדוע מידע זה לא נמסר להם כשחלקם חתמו על חוזה שכירות בשבועות האחרונים, כאשר החברה הסבירה שהייתה במשא-ומתן על המחיר ועדכנה רק כשקרה אירוע.

למה עורכי דין זקוקים לפתרון ייחודי

כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין מציבים מגבלות ברורות, וביניהן איסור על עורכי דין לחלוק לובי או חדר המתנה עם מי שאינו עורך דין. בהיבט זה, פרטנרס מציעה עבורם קורת-גג מקצועית העומדת בדרישות אלה. מעבר לכך, היא מעניקה לדבריה "מעטפת שירותים חיונית וכר פורה לשיתופי-פעולה", בין עורכי דין.

אלא שחלק ניכר מאותם שוכרים ניצבים כאמור מול שוקת שבורה. חלקם שכרו רק לאחרונה שירותים מהחברה וכעת זקוקים לחלופה. בהנהלה מצידם מנסים להרגיע.

בינתיים בית המשפט הורה על עיכוב הליכים ארעי עד החלטה אחרת ועל מינוי מנהל מיוחד. הצו הארעי כאמור לא מאפשר לבעלי הנכסים לחלט ערבויות, וכך החברה מנסה לשמור את הראש מעל המים.

תגובות

מטעם חברת פרטנרס נמסר בתגובה: "כמו גופים רבים בישראל, החברה נפגעה מרצף האירועים השליליים שפקדו את המשק בשנים האחרונות. החברה, הנותנת פתרון ייחודי למאות משרדי עורכי דין קטנים, הוציאה לפועל תוכנית התייעלות מקיפה ומצאה אפיקי הכנסות חדשים, אך המכשול העיקרי העומד בפני החברה הוא הסכמי שכירות ישנים, שנחתמו בתנאים כלכליים שונים בתכלית, ושכיום מגלמים מחירים גבוהים בעשרות אחוזים מהנכסים להשוואה. הבקשה לבית המשפט הוגשה במטרה להביא להסדר כולל ומאוזן שיבטיח את המשך פעילות החברה והשירות שהיא מספקת לעורכי הדין, לקוחותיה".

מסלע קפיטל נמסר: "סלע רכשה מהבעלים המקורי את הקומות הנ"ל כשהשוכר כבר היה קיים בנכס, ועל בסיס דמי השכירות הקבועים נקבע גם מחיר הרכישה של הנכס. יתרה מזאת, במעמד חתימת הסכם השכירות קיבל השוכר סכום הקרוב ל-8 מיליון שקל לטובת ביצוע התאמות במושכר. עם זאת, סלע נענתה לבקשות שונות ואף נתנה הקלות נקודתיות הכוללות ויתור על ריביות וקנסות ופריסות תשלומים אשר עוגנו במסגרת הסכם בין הצדדים, כפי שנחתם בנובמבר 2024. ממועד זה לא חל כל שינוי בנסיבות, ולפיכך נדהמה סלע לגלות כי השוכר עשה לעצמו דין כבר מפברואר 2026 והחל לשלם על דעת עצמו תשלומים חלקיים בלבד".