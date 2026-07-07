לאחר שנחשף בגלובס כי חברת פרטנרס, המציעה שירותי השכרת משרדים לכ-600 עורכי דין עצמאיים, הודיעה במפתיע ללקוחותיה עורכי הדין כי פנתה לבית המשפט בבקשה ל"עיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב כולל" בשל "נסיבות חיצוניות שאינן תלויות בחברה, אשר הביאו אותה לקשיים תזרימיים המאיימים על המשך קיומה", הוחלט היום (ג') לבטל את צו המניעה הזמני ולאפשר חילוט של 1.7 מיליון שקלים מהערבויות שלה לטובת סלע קפיטל קרן הנדל"ן.

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כפי שפורסם בגלובס, מדובר בתקופת מה שפרטנרס נמנעה מלשלם את דמי השכירות לסלע קפיטל, והאחרונה החלה בצעדים למימוש ערבויות, לאחר שלטענתה פרטנרס הפרה את חוזה השכירות באופן חד-צדדי. פרטנרס מצידה, טענת כי שכאשר פנתה לסלע קפיטל - היא לא קיבלה מענה ממשי. בתגובה, פנתה פרטנרס לבית המשפט בבקשה לצו עיכוב הליכים שימנע את מימוש הערבויות, בטענה כי מדובר בצעד קריטי להישרדותה המיידית. עוד היא ביקשה להשתחרר מהמכשול העיקרי שלה "הסכם שכירות מהותי ארוך-טווח שנחתם לפני שנים" מול סלע קפיטל להשכרת קומות 34-35 במגדלי הארבעה. עוד היא הוסיפה כי ההסכם נחתם אז "בתנאים כלכליים שונים בתכלית מהקיימים כעת, ושכיום מגלם מחירים גבוהים בעשרות אחוזים", לאחרונה ניתן צו ארעי האוסר על מימוש הערבויות.

חילוט בהסכמת הצדדים

היום (ג') בוטל צו המניעה, מה שהוביל לחילוט ערבויות בגובה 1.7 מיליון שקלים. הדבר לא נעשה באופן חד צדדי, והחילוט נעשה בהסכמת הצדדים. חילוט הערבויות לא עומד לבדו ובית המשפט ציין כי סלע קפיטל לא מתנגדת לתכנית ההפעלה ומאשרת את הסכומים המגיעים לה וכי הצדדים יקיימו הידברות ביניהם ביחס להשבת המושכר, כך קובע בית המשפט.

עו"ד אלעד עפארי שמונה כ"מנהל ההסדר" על ידי בית המשפט, מסביר מה אומרת תכנית ההפעלה בנושא: "בית המשפט אישר לנו להמשיך להפעיל את החברה עד ה-31 ביולי, היא תמשיך לתת שירותים כרגלי, ותשלם לסלע קפיטל את דמי השכירות על תקופה זו". בתקופה הזו מסביר עפארי כי הוא צריך לגבש הסדר נושים ועומדות בפניו שתי אפשרויות "הראשונה היא שמוכרים את החברה" ועל כך הוא מעיד שהם כבר התחילו לעניין כל מיני גופים, שעושים דברים דומים בשוק, "תהיה הזמנה להגיש הצעה, וכנגד התמורה מגבשים הסדר נושים. האפשרות השנייה היא, שהחברה בעצמה תבנה תכנית שיקום ומהכנסות העתידיות שלה היא תפרע את החובות שלה". הוא מציין לגבי האפשרויות הללו כי מדובר ב"מלאכה מורכבת, אבל אני מקווה שנצליח".

עו''ד אלעד עפארי / צילום: גדי סיארה

ביחס לחוזה מול סלע קפיטל הוא מוסיף כי כפי שהגיעו להסכמות עם משכירים נוספים "הסכמנו עקרונית שנחזיר לסלע קפיטל את הנכס וינוהל משא ומתן על מתי הנכס יוחזר". נזכיר כי לפני שבועיים הבהירו הבהירו בבקשה כי הם נחושים "למצוא פתרון למצבה כדי למנוע כניסתה להליך חדלות פירעון". בהנהלה הסבירו כי הם עושים הכול על מנת לשמור על קיום החברה ופעילותה, ולא לחסל אותה. ההחלטה האמורה, היא צעד בכיוון הנכון.

החברה נוסדה על-ידי עורכי הדין אלעד נץ ודנית לארי, שאליהם הצטרפו שורה של עורכי דין בכירים. באתר החברה מוזכרים שמות של עורכי דין בכירים מפירמות מוכרות כ"שותפים". יו"ר החברה הוא עו"ד דודי זלמנוביץ, והמנכ"ל הוא אבי קלפה.

מטעם פרטנרס נמסר: "החברה וסלע קפיטל הגיעו ביניהם להסכמות באמצעות מנהל ההסדר. הסכמות אלו קיבלו את אישור בית המשפט".