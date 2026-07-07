פרשת השחיתות בהסתדרות - או בשמה הרשמי "יד לוחצת יד" - התפוצצה בחודש נובמבר האחרון, עם גל מעצרים כמעט חסר תקדים שכלל בין השאר את יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, את סוכן הביטוח הבכיר עזרא גבאי ועוד. בין היתר נחקרו גם בכירי קבוצת הביטוח מנורה מבטחים בחשד למעורבות.

כעת, שמונה חודשים אחרי, הפרשה מסתעפת, ועל-פי החשדות נראה כי בכירי קבוצת הביטוח מסתבכים - זאת בעקבות צו שהוציאה אתמול (ב') המשטרה, במסגרתו הוקפא חשבון בנק של מנורה מבטחים בסך 93 מיליון שקל, וכן הוקפאו חשבונות של חמישה בכירי החברה בסכום מצרפי של כ-90 מיליון שקל.

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הבכירים המדוברים הם מנכ"ל הקבוצה ארי קלמן, מנכ"ל חברת הביטוח מיכאל קלמן, היו"ר יהודה בן אסאייג, יו"ר מנורה מבטחים החזקות ערן גריפל והמשנה למנכ"ל חברת הביטוח אורית קרמר. מניית מנורה מבטחים נופלת היום (ג') בתל אביב במעל 4%.

מהם החשדות שבמוקד ההתפתחויות?

לפי המשטרה, הפרשה הגדולה טומנת בחובה מספר תתי-פרשיות. אחת מהן קשורה ל-300 אלף פוליסות בריאות של חברי הסתדרות במנורה מבטחים. החשדות הן שהן קודמו ונחתמו תוך מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, בזכות יכולתו להשפיע לכאורה על יו"ר ההסתדרות - כך שיבחר לקדם ולחדש את הפוליסות במנורה מעת לעת. זאת, חרף העובדה שהן אינן בהכרח מיטיבות עם המבוטחים. יש לציין כי אין חשש לפגיעה בכספי החוסכים המשתייכים לחברת מנורה.

לפי החשדות, איך פעלה השיטה?

גורמים במשטרה מסבירים כי בשלב זה נבדקות עסקאות בהן מעורב עזרא גבאי, וכן קשר עם מוסדות, בזיקה ישירה ובמוערבות ישירה של בר-דוד. מהממצאים עד כה עלה כי גבאי מעורב בצורה עמוקה בשתי פוליסות שמציעה ההסתדרות - ובהן המבטחת היא מנורה מבטחים.

על-פי אותם גורמים, תחילה, בשלבים הראשונים, הופיע גבאי כסוכן ביטוח. הם מספרים כי העובדה שעצם הנוכחות של גבאי בהסכם שבין מנורה לבין ההסתדרות היא "בלשון עדינה - מוזרה, ובמילים אחרות - חשודה מאוד".

לטענתם, נוכחותו של גבאי בחוזה נועדה לוודא שההסתדרות תבחר במנורה מבטחים ולא בחברות ביטוח אחרות, זאת באמצעות הקשר שלו לבר-דוד. במשטרה מעריכים כי הפוליסות הללו הכניסו לכיסה של מנורה עשרות מיליוני שקלים, ולגבאי עצמו מיליוני שקלים, זאת מבלי שבפועל הוא עשה דבר כדי להרוויח זאת.

גורם משטרתי מסביר כי בפועל גבאי לא פעל כסוכן אלא כמאכער מול יו"ר ההסתדרות. זאת, משום שהתשלום אליו בוצע כי תיווך בין מנורה לבין בר-דוד, מה שמעלה טענות וחשדות לשוחד.

עד כמה הקפאת הכספים בסכומים אלה חריגה, ומה המטרה?

מדובר בצעד חריג שלא נעשה כמעט - כך מסבירים מומחי משפט. עם זאת, עורכי בכירים מעריכים כי הסיכויים שהכספים יחולטו בסופו של דבר הם נמוכים. חילוט מלא דורש הרשעה בעבירת הלבנת הון - ואז קביעה ביחס לכספים התפוסים. להערכת אותם גורמים, ההסבר להקפאה הוא הפעלת לחץ על אותם בכירים ועל מעורבים נוספים.

לא רק מנורה: מהן יתר החשדות בפרשה?

הפרשה, שנחשפה לפני שמונה חודשים, מסתעפת וכוללת נחקרים רבים, ובהם בכירים בהסתדרות הכללית, ברשויות המקומיות, בחברות עסקיות, בעולם הספורט ובתאגידים ממשלתיים. החקירה נוהלה בידי להב 433 במשך כשנתיים כחקירה סמויה שנאספו בה ראיות רבות, ורק בנובמבר האחרון היא הפכה גלויה.

עד עכשיו נחקרו למעלה מ-175 נחקרים, אשר 72 מהם חשודים במעורבות בעבירות, רבים מהם עובדי ההסתדרות. במכרז הפרשה עומדים חשדות לעבירות פליליות של שוחד, מרמה והפרת אמונים וכן הלבנת הון המיוחסת למעורבים.

החשדות המרכזיים נוגעים לקבלת שוחד וטובות הנאה מאנשי עסקים בתמורה לקידום אינטרסים פרטיים והפקת רווחים אסורים.

בית המשפט המחוזי הגדיר את הפרשה כ"חקירה מסועפת, מורכבת ורבת-היקף… שככל הנראה צפויות עוד פעולות לא מעטות עד לסיומה". המשטרה חושדת כי במסגרת יחסי "תן וקח", בכירים בהסתדרות סייעו בהעברת עובדים כלקוחות לסוכנות הביטוח של עזרא גבאי. בתמורה, גבאי העניק לכאורה טובות הנאה והשתמש בהשפעתו כדי למנות דירקטורים מטעם ועדי עובדים.

על-פי החשד, כפי שפורט בהחלטת בית המשפט המחוזי, יו"ר ההסתדרות ואחרים ביצעו עבירות חמורות לאורך תקופה ממושכת תוך ניצול סמכויותיהם.

החשד המרכזי מתמקד בפעולותיו של גבאי למינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות מקרב ראשי ועדים המקורבים אליו, וזאת בתמורה לכך שאותם ראשי ועדים יפעלו להעביר עובדים מרשויות מקומיות, מחברות ומתאגידים כקבוצות מבוטחים לסוכנות הביטוח שבבעלותו.

מהן החשדות נגד בר-דוד?

ארנון בר-דוד מכהן כיו"ר ההסתדרות הכללית, והחשדות המיוחסים לו נוגעים לפעילותו במסגרת התפקיד. כפי שציינה שופטת המחוזי דורית סבן-נוי: "לב החשדות המיוחסים לו בוצעו לכאורה בעת כהונתו כיו"ר ההסתדרות, תוך ניצול מעמדו הרם וכוחו התפקידי".

לטענת המשטרה, קיים חשד סביר המבוסס על ראיות לכך שבר-דוד, יחד עם אחרים, ניצל את סמכויותיו לביצוע עבירות שחיתות. על-פי הנטען, הוא רקם מנגנון שוחד שמטרתו הייתה שימוש במשאבי ההסתדרות להפקת רווח כלכלי אישי שלא כדין.

נזכיר כי בתחילה סברה סגנית נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופטת סבן-נוי, כי יש לאסור על בר-דוד להמשיך בתפקידו או ליצור קשר עם המעורבים בפרשה. עם זאת, ערעורו התקבל מאוחר יותר במחוזי, ותקופת ההרחקה קוצרה - בין היתר בשל החשש מפגיעה בלתי הפיכה בחופש העיסוק שלו. מאז חזר בר-דוד לתפקידו תחת הגבלות מסוימות, בהן איסור על יצירת קשר עם מעורבים אחרים בפרשה.

אילו דמויות מוכרות נוספות נחקרו בפרשה?

מעבר ליו"ר ההסתדרות, עזרא גבאי ובכירים במנורה מבטחים, נחקרו גם הילה קניסטר בר-דוד, אשתו של יו"ר ההסתדרות; ושר התרבות והספורט מיקי זוהר. השר זוהר נחקר שלוש פעמים במשרדי 443, כשהפעם האחרונה הייתה לפני כחודש. זאת, בחשד לעבירות מתחום השחיתות הציבורית, ובהן שוחד, מרמה והפרת אמונים. הוא חשוד בכך שסייע לכאורה לעזרא גבאי, בתמורה עזרה בהשגת קולות מתפקדים בפריימריז. זוהר מצדו דחה פעם אחר פעם את החשדות נגדו, והבהיר כי אינו קשור לפרשה.

תגובות

ממנורה מבטחים נמסר בתגובה: "מלבד הקפאת הכספים, שנעשתה במסגרת הליך החקירה, לא ידוע למנורה בשלב זה על כל התפתחות מהותית נוספת הנוגעת לחברה. לצעד זה אין כל השפעה על פעילותה השוטפת של מנורה מבטחים. החברה ואנשיה ימשיכו לשתף פעולה, תוך מסירת כל מידע שיידרש, כפי שנהגה לאורך כל הדרך".

עו"ד משה זכות, המייצג את עזרא גבאי, מסר: "מעבר לעובדה שמדובר בדיווח שקרי, מעוות ומסוכן שאין בו אבק של אמת - הנטען על-ידי המשטרה מעיד על חוסר הבנה בסיסי בביטוח ואיך עובד סוכן ביטוח. מר גבאי הוא סוכן ביטוח ובעל סוכנות הביטוח הגדולה בישראל, וכל פעולותיו מול ההסתדרות ומול חברת מנורה היו פעולות כדין ובמסגרת עיסוקו השוטף. גבאי לא נתן שוחד ולא קיבל שוחד. מדובר בדברים הזויים ושקריים".

עו"ד טל גבאי, פרקליטו של השר מיקי זוהר, מסר: "השר מיקי זוהר שב ומבהיר שאינו קשור לפרשת ההסתדרות בשום צורה, ומעולם לא נחקר על קשרים עם ועדי עובדים כאלה ואחרים. החקירה בעניינו עסקה בסוגיות פוליטיות טהורות, אשר קשורות בליבת המקצוע של נבחרי ציבור, ושאין כל קשר בינן לבין ביצוע עבירה".

*** חזקת החפות: יודגש כי כלל החשודים בפרשה, לרבות ארנון בר-דוד, עזרא גבאי, בכירי מנורה והשר מיקי זוהר, הם בגדר חשודים בלבד. לא הוגש נגדם כתב אישום, ועומדת להם חזקת החפות