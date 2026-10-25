נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס פרש מוועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט והצוללות. הרשות השופטת מסרה כי גרוניס לא יוכל להשתתף בדיונים בחודשים הקרובים בשל נסיבות רפואיות. עוד נמסר כי כיוון ש"דחיית הדיונים תפגע בעבודת הוועדה, גרוניס ביקש לסיים את תפקידו ושימונה יושב-ראש אחר במקומו".

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ליו"ר ועדת החקירה מונה חבר הוועדה, שופט בית המשפט העליון בדימוס צבי זילברטל. בנוסף, נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד לשעבר, השופטת רות לורך, מונתה לחברה בוועדה.

הרכב יתר חברי הוועדה יעמוד על כנו ויכלול את פרופ' קרנית פלוג, גדעון פרנק ותא"ל פרופ' יעקב בורטמן.

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מסר: "אני מבקש להביע הערכה עמוקה לנשיא לשעבר אשר גרוניס על עבודתו המסורה והמקצועית ועל תרומתו החשובה להובלת עבודת הוועדה מאז הקמתה ועד היום, ומאחל לו בריאות איתנה".