החדשנות הישראלית ככלל ובענף הדיפנס בפרט נותנת את אותותיה גם בתחום ההגנה מפני רחפנים. באמריקה הלטינית, הנשקים מתוצרת ישראלית הציגו יכולות באזור פטגוניה. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

מערכת ההגנה הישראלית שתגן מפני רחפנים, גם בזמן נסיעה מהירה

השימוש הגובר ברחפנים ובחימושים משוטטים (רחפנים מתאבדים) בזירות הלחימה השונות יצר אתגר משמעותי בהיבטי ההגנה. בצל זאת, לידי גלובס הגיע לראשונה המפרט המלא של מערכת ההגנה ההיקפית (360 מעלות) מפני רחפני וכטב"מים Sky Defender OTM (On the Move) של חברת הדיפנס־טק הציבורית אוטונומוס גארד, שמיועדת לפעול על גבי רכבים ושיירות - כולל בנסיעה של מעל 100 קמ"ש ללא צורך בעצירה.

בעוד שמרבית מערכות ההגנה מפני רחפנים הרכובים בשוק מוגדרים בתור "מובייל", קרי דורשים עצירה של הרכב לצורך פריסת והפעלת המערכת, או שלחילופים מוגבלים לטווחים קצרים של כ־500-200 מטר בלבד, זו של אוטונומוס גארד עובדת אחרת. בראש ובראשונה, יכולת הבנת המצב (גילוי וזיהוי) ההיקפית היא עד 5 ק"מ, ויכולת היירוט הרך המקסימלית היא 3 ק"מ.

בה בעת, סקיי דיפנדר מסוגל להתמודד עם איומים המגיעים מלפנים, מהצדדים ואף מרחפנים הרודפים אחר השיירה מאחור. מעבר לכך, המערכת מהווה ארכיטקטורה מודולרית המותאמת למשימה ומשלבת בזמן אמת מכ"ם, גלאי RF, חוסם תדרים ומשבש אותות ו-GPS. המערכת שעברה לאחרונה בהצלחה סדרת הדגמות חיות בתנועה עבור גוף ביטחון פנים באסיה, מספקת גם מענה לרחפנים אפלים, בעזרת יכולות גילוי אופטיות וטכנולוגיות משלימות להתמודדות עם רחפנים שאינם משדרים בתדרי תקשורת סטנדרטיים.

הרובים מתוצרת ישראל מציפים את צבא ארגנטינה

צבא ארגנטינה נמצא בשלבים מתקדמים של הטמעת רובי ערד 7 וערד 5 בכלל כוחותיו. כחלק מאותו תהליך, יחידה ייחודית שמתמחה בלחימה במרחב פטגוניה שכולל סביבה מאתגרת ומגוונת קיימה תרגיל שכלל שימוש ברובי ערד 7. את אותם הרובים רכש משרד ההגנה בבואנוס איירס ממפעלי נשק לישראל (IWI), במטרה להחליף את רובי FN FAL ו־M-16 הישנים שלה.

ערד 5 מבוסס על תצורת AR-15, המשפחה של רובי M-16 ו־M-4 האמריקאיים ויורה קליעים בקליבר 5.56 מ"מ, בעוד ערד 7 מבוסס על תצורת AR-10, ויורה קליעים בקליבר 7.62, בדומה לרובה FAL. את הרובים רכשו הארגנטינאים עם כוונת מפרו M5 מתוצרת החברה הבת הישראלית של IWI, מפרולייט. לפי דיווחים מקומיים, IWI מעבירה הכשרות ללוחמים משלוש זרועות הצבא הארגנטינאי, כשהמשלוח השני של הרובים יתבצע ברבעון הראשון של 2027.

הסיבה המרכזית שבגינה המטכ"ל הארגנטינאי החליט לפנות לרובים החדשים מתוצרת IWI, היא לא רק יצירת רמה גבוהה יותר ברמת האמל"ח, כי אם קביעת סטנדרט אחיד לכל היחידות - במה שיקל גם בהיבטים הלוגיסטיים. התרגיל בפטגוניה משקף את ההתמקדות הארגנטינאית בזירות כדוגמת הרים וג'ונגלים, שמצריכים מערכות מתאימות.

בענף הדיפנס יש גם מי שפתחו בקיצוצים

חברת BAE מערכות הבריטית, שעומדת מאחורי מיזמים משמעותיים כמו מטוסי הקרב מדגם יורופייטר טייפון, מתכוונת לקצץ 1,070 עובדים מחטיבת האוויר וממטה החברה. כך אישרה החברה לרשת סקיי ניוז. לפי BAE, הצעד יהפוך את החברה ליותר "אג'ילית", בעוד הקיצוצים לא יחולו על בעלי תפקידים בתחומי הייצור ואחזקת המטוסים. התקווה של החברה הבריטית היא כי הקיצוצים יתבססו על פרישה מרצון.

הקיצוצים בענקית הבריטית מתבצעים לאחר שבדומה למקבילותיה בשוק, היא גייסה עובדים רבים בשנים האחרונות. כיום, BAE מעסיקה בבריטניה לבדה כ־50 אלף עובדים, עלייה משמעותית מכ־35 אלף לפני כשש שנים. מתוך כלל העובדים בבריטניה, כ־18.5 אלף מועסקים בתחום התעופה, כולל ייצור מטוסי הקרב, וכ־1,000 נוספים במטה. החודש העלתה הענקית הבריטית את תחזית המזומנים שלה לכ־4 מיליארד ליש"ט, והעריכה שהרווח התפעולי יגדל עד תום השנה בכ־10%-12%.

את פרויקט יורופייטר טייפון מנהלת BAE בצוותא עם שותפות מבריטניה, גרמניה, איטליה וספרד, תוך שכ־37% מייצור של כל מטוס קרב מתבצע בבריטניה. את האצבע המאשימה לגבי הפיטורים הפנו באיגוד העובדים המקומי יונייט לעבר ממשלת בריטניה ולא החברה. לדבריהם, הדרך להציל את משרותיהם של אותם העובדים היא חתימה מיידית על רכש מטוסי טייפון לחיל האוויר הבריטי.