נבחרו על פני יתר המתחרים: הרובים הישראליים נכנסו לצבא ארגנטינה

ארגנטינה החלה לקבל את רובי ערד 5 וערד 7 שרכשה ממפעלי נשק לישראל (IWI), במטרה להחליף את רובי FN FAL ו־M-16 הישנים שלה. כך הודיע משרד ההגנה בבואנוס איירס. את המשלוח הראשון כיבד בנוכחותו שר ההגנה הארגנטינאי קרלוס פרסטי.

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ערד 5 מבוסס על תצורת AR-15, המשפחה של רובי M-16 ו־M-4 האמריקאיים ויורה קליעים בקליבר 5.56 מ"מ, בעוד ערד 7 מבוסס על תצורת AR-10, ויורה קליעים בקליבר 7.62, בדומה לרובה FAL. את הרובים רכשו הארגנטינאים עם כוונת מפרו M5 מתוצרת החברה הבת הישראלית של IWI, מפרולייט. לפי דיווחים מקומיים, IWI תעביר החודש הכשרות ללוחמים משלוש זרועות הצבא הארגנטינאי, כשהמשלוח השני של הרובים יתבצע ברבעון הראשון של 2027.

Las Fuerzas Armadas Argentinas incorporaron los fusiles ARAD-5 y ARAD-7, adquiridos a Israel Weapon Industries (IWI), como parte del proceso de modernización de su armamento individual. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas culminó las pruebas de recepción y aceptación del primer lote, cuya incorporación permitirá avanzar progresivamente en el reemplazo de los FAL y M-16 actualmente utilizados por personal de las tres Fuerzas. El ARAD-5, basado en la arquitectura AR-15, y el ARAD-7, basado en la plataforma AR-10, cuentan con miras electroópticas de punto rojo MEPRO M-5 y una configuración modular que permite incorporar diferentes sistemas de puntería y accesorios según las necesidades operativas. Durante octubre, personal de las tres Fuerzas realizará cursos de operación y mantenimiento impartidos por IWI, como parte del proceso de incorporación del nuevo sistema. La recepción del segundo lote está prevista para el primer trimestre de 2027, dando continuidad al proceso de renovación del armamento individual de las Fuerzas Armadas Argentinas. #Argentina #FuerzasArmadasArgentinas #EjercitoArgentino #ArmadaArgentina #FuerzaAereaArgentina #ARAD5 #ARAD7 #IWI #Fusiles #FAL #M16 #DefensaArgentina #ModernizacionMilitar #IndustriaDeDefensa #FronteraMilitar - Frontera Militar Internacional (@Fronteramilitar) September 29, 2026

מנתונים רשמיים ארגנטינאיים שהתפרסמו באתר ZM הדרום אמריקאי עולה, כי משרד ההגנה בבואנוס איירס כבר התחייב על הוצאה בסך 4.75 מיליארד פזו (כ־3.1 מיליון דולר) במסגרת תוכנית שדרוג הרובים המקומית, שצפויה להתרחב. לפי שעה, הארגנטינאים לא פרסמו באופן רשמי מה כמות הרובים שקיבלו, אך ב־ZM מדווחים כי כבר הגיעו 250 יחידות: 50 מדגם ערד 7 לצבא ארגנטינה, ו־200 ערד 5, שיחולקו שווה בשווה בין חיל האוויר לבין הצי.

בה בעת, באתר הארגנטינאי "פוקארה דיפנסה" דווח כי המשלוח הוא חלק מהזמנה ראשונה של 1,600 רובים. הרמטכ"ל הארגנטינאי, אדמירל מרסלו דאלה נוגארה, סיפר בטקס קבלת הנשקים, כי ארגנטינה בוחנת הקמת פס ייצור והרכבה מקומי של הרובים. לדבריו, שלוש זרועות הצבא הציגו את דרישותיהן כבר ב־2024, צוותים ארגנטינאים בחנו את המענים האפשריים מצד ישראל, ארה"ב ואירופה אשתקד, והשנה חתמו ארגנטינה וישראל על התוכנית.

שינוי תפיסה

הרמטכ"ל הארגנטינאי הסביר כי גיוון מתארי הלחימה במדינה, החל מאזורים גבוהים לנמוכים, תנאי קור וחום קיצוניים, לחות, אבק וג'ונגלים, הפכה את הבחירה למורכבת - עד שמצאו את המענה הטוב ביותר לצרכים המקומיים. המעבר לרובי IWI הוא שינוי תפיסה עבור בואנוס איירס, שהרי רוב FAL שמבוססים על תצורה בלגית, שימשו את הצבא המקומי במשך כ־70 שנה.

ל־IWI מקבוצת SK של סמי קצב יש ניסיון בהעברות ידע ייצורי, ועסקאות גדולות בהרבה. כך, למשל, צבא הודו רכש באוקטובר אשתקד 425 אלף רובי סער מדגם CQB קרבין מחברת PLR Systems, מיזם משותף של IWI ותאגיד אדאני שמוכר לישראלים מהבעלות בנמל חיפה. העסקה כוללת רכש רובים תמורת כ־3.3 מיליארד דולר מאותו מיזם משותף ומחברת Bharat Forge.

האספקה במסגרתו החלה בחודש שעבר, ותסתיים עד 2028. חלוקת העסקה בין החברות כוללת 40% (כ־1.32 מיליארד דולר) מהיקף העסקה למיזם המשותף של קצב ואדאני וכ־60% ל־Bharat Forge. זו עסקת ענק אפילו במושגים הודיים, שנובעת מדרישה שהעלה משרד ההגנה בניו דלהי לרכש כ־425 אלף רובים חדשים בקליבר 5.56 מ"מ.