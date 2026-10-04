ניקיטה ביר (Nikita Bier), לשעבר ראש תחום המוצר ברשת החברתית X שבבעלות אילון מאסק, הודיע אתמול על סיום עבודתו בחברה, כחודשיים לאחר שפרש מתפקידו הניהולי ועבר לשמש יועץ. בפוסט שפרסם ברשת כתב כי נותק רשמית ממחשב העבודה שלו ונפרד מהחברה במילים: "לילה טוב, אפליקציה קטנה ומתוקה שלי. תודה שנתת לי את הפרק המעניין ביותר בחיי. ממשיכים לפרק הבא".

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אלא שבהמשך פרסם ביר פוסט נוסף, שבו חשף את המחיר האישי הכבד שנלווה לחשיפה הציבורית שלו. "קשה לפתח מוצרים כשאנשים מטורפים מגיעים באופן קבוע לבית שלך ומנסים לפגוע בך או באנשים שאתה אוהב", כתב. לדבריו, הבחירה להיות מנהל בולט ומזוהה עם המוצר הייתה הקרבה הכרחית, שנועדה לגבש את העובדים סביב חזון משותף ולעורר בהם התלהבות. ביר לא ציין במפורש כי האיומים הם שהובילו לעזיבתו, אולם דבריו מצטרפים לטענות שהשמיע בחודשים האחרונים על הטרדות ואיומים כלפיו.

תאוריית הקונספירציה: בכיר ב-X הוא סוכן מוסד

ברקע הדברים עומדת תאוריית קונספירציה שהופצה בחודשים האחרונים ברשתות החברתיות, ולפיה ביר פועל בחשאי בשירות המוסד הישראלי. התאוריה נקשרה להאשמות שהעלו נגדו משתמשים ב-X, שלפיהן ניצל לכאורה את מעמדו כראש תחום המוצר כדי להטות את האלגוריתם של הרשת לטובת ישראל, בין היתר באמצעות צמצום החשיפה לתכנים אנטי-ישראליים והגברת החשיפה לפרסומים התומכים בישראל, על רקע העימות עם איראן. חלק מהמשתמשים אף הרחיקו לכת וטענו כי הוא פועל בשירות המודיעין הישראלי.

לטענות אלה לא הוצגו ראיות מבוססות. בחודש יוני האחרון האשים ביר את לורן באליק (Lauren Balik), אישיות רשת ואנליסטית פיננסית מניו יורק, בכך שהייתה הראשונה להפיץ את תאוריית הקונספירציה. לדבריו, השמועות שהפיצה צברו תאוצה והובילו לגל של איומי מוות נגדו, ואף למקרים שבהם אנשים הגיעו פיזית לביתו הפרטי. ביר טען גם כי באליק נהגה לתקוף אותו באופן אישי ברשת, ואף לעגה בעבר למותו של אביו.

ב-11 ביוני האחרון נמצאה באליק, בת 35, ללא רוח חיים באזור מסלול הליכה בפארק Camp Hero במונטוק, בלונג איילנד שבמדינת ניו יורק. לפי הדיווחים המקומיים, מטיילים שהיו באזור הבחינו בגופתה והזעיקו את הרשויות. משטרת מדינת ניו יורק אישרה את זהותה ופתחה בחקירה, אך בדיווחים הראשוניים לא נמסרה סיבת מותה.

ביר הצטרף ל- X ביולי 2025, לאחר שייסד בעבר את האפליקציות החברתיות tbh ו- Gas, שנרכשו בידי מטא ודיסקורד, בהתאמה. במהלך כהונתו הוביל שורה של שינויים במוצרי הליבה של הרשת, בהם הפיד, מערכת ההתראות, הצ'אט ותהליך ההצטרפות של משתמשים חדשים.