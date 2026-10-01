עימות פומבי סוער בתעשיית הבינה המלאכותית האמריקאית: מתן גרינברג, המנכ"ל והמייסד הישראלי של חברת פקטורי (Factory), המפתחת סוכני בינה מלאכותית לכתיבת קוד, הודיע בפוסט ויראלי כי החליט לסיים באופן מיידי את תפקידו של כריס דגנן (Chris Degnan), ששימש במשך יותר משנה כיועץ וכמשקיף בדירקטוריון החברה.

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הסיבה, לטענתו, היא מגעים שניהל דגנן מאחורי הקלעים עם קוגנישן (Cognition), מפתחת סוכן הקוד Devin ואחת מחברות הבינה המלאכותית הלוהטות כיום, ומי שמהווה גם מתחרה של פקטורי.

אלא שהפרשה לא הסתיימה בהודעת הפיטורים. מנכ"ל קוגנישן, סקוט וו (Scott Wu), פרסם גם הוא תגובה פומבית שבה הכחיש את ההאשמות, ובמקביל הודיע דגנן עצמו כי הוא מצטרף לקוגנישן בתפקיד סמנכ"ל ההכנסות הראשי (CRO).

"חשבתי שמדובר בשיחה אגבית, התברר שהמגעים נמשכו שבועות"

כאמור, בפוסט שפרסם ברשת X תיאר גרינברג כיצד התערערו יחסיו עם דגנן, שאותו הגדיר לא רק כיועץ מהימן אלא גם כחבר קרוב. לדבריו, דגנן סיפר לו בתחילה שקיים שיחה אגבית וחד פעמית עם בכיר בקוגנישן. כשגרינברג שאל אותו על כוונותיו, השיב דגנן, לפי הפוסט, כי כבר הרוויח יותר מדי כסף וכי הוא עצלן מכדי לעבור לעבוד אצל המתחרה. גרינברג מספר כי האמין לדבריו. אלא שביום שני האחרון, לאחר שדגנן הקדיש זמן לייעוץ לצוות פקטורי בכמה סוגיות חסויות ברמת הדירקטוריון, הוא התקשר לגרינברג והבהיר כי המגעים עם קוגנישן לא היו חד פעמיים, אלא רשמיים ומתמשכים.

"במשך שבועות, בזמן שישב בישיבות הדירקטוריון שלנו וייעץ לצוות ההנהלה, הוא גם ניהל שיחות עם בכירים אצל המתחרה הגדולה ביותר שלנו", כתב גרינברג. לדבריו, דגנן היה כפוף לחובות סודיות במסגרת עבודתו עם פקטורי, והגילוי החדש מעורר שאלות בנוגע למידע שאליו נחשף. גרינברג הדגיש כי אינו יודע מה היקף המידע שדגנן שיתף, אם בכלל, אך הוסיף כי בדיעבד שאלות שהציג היועץ על תוכניות פיתוח המוצרים של החברה ועל הפערים הטכנולוגיים מול המתחרות מקבלות משמעות אחרת.

ההאשמות של גרינברג לא הסתכמו בהתנהלותו של דגנן. הוא טען כי מהנדסים מטעם קוגנישן אף השתתפו בראיונות עבודה בפקטורי מבלי שהתכוונו באמת להצטרף אליה, במטרה לחלץ פרטים על מוצריה. לטענתו, לאחר שניסיונות אלה לא הניבו את המידע המבוקש, פנתה המתחרה לאנשים בעלי גישה ישירה לתוכניות העסקיות והטכנולוגיות החסויות ביותר של החברה. גרינברג גם טען כי קוגנישן, חברה גדולה משמעותית מפקטורי, מפגרת אחריה בפרמטרים החשובים ללקוחות, בהם עלות, איכות ואבטחה.

עם זאת, לא הוצגו לצדן של טענות אלה ראיות פומביות המאפשרות לאמת כי אכן היו ניסיונות להשגת המידע.

קוגנישן מכחישה: "מעולם לא ביקשנו מידע על פקטורי"

התגובה לא איחרה להגיע. סקוט וו, המייסד והמנכ"ל של קוגנישן, אחת החברות הלוהטות כיום בשוק סוכני הבינה המלאכותית, שגייסה רק בספטמבר האחרון 2 מיליארד דולר לפי שווי של 48 מיליארד דולר, השיב לגרינברג ישירות ברשת X ודחה את ההאשמות. לדבריו, לקוגנישן אין כל עניין במידע הפנימי של פקטורי, ודגנן מעולם לא העביר לה מידע על החברה או על גרינברג.

וו הכחיש גם את הטענה כי החברה שלחה עובדים לראיונות עבודה פיקטיביים במטרה לאסוף מידע עסקי על המתחרה, והבהיר כי לא ביקשה ולא תבקש מאנשיה להשיג מידע על חברות מתחרות בדרכים חשאיות.

באשר לדגנן, וו ציין כי מדובר באיש מקצוע המשמש יועץ ללפחות עשר חברות במקביל, וטען כי כבר ביום שני הודיע לגרינברג על כוונתו להתפטר מתפקידו בפקטורי. לדבריו, שתי החברות ביקשו לעבוד עם דגנן בזכות ניסיונו והמוניטין שצבר לאורך השנים.

אלא שכאן נוספה התפתחות נוספת. דגנן עצמו הכחיש שפוטר, וטען כי התפטר מפקטורי ביום שני לאחר שהודיע על תפקידו החדש בקוגנישן. עוד טען כי ישיבת הדירקטוריון האחרונה שבה השתתף התקיימה שבועות לפני שהחל לשוחח עם החברה המתחרה, וכי קוגנישן מעולם לא ביקשה ממנו מידע על פקטורי והוא מצדו לא היה מוסר לה מידע כזה. גם היועץ המשפטי הראשי של קוגנישן דחה את הטענות.

בסמוך לחילופי ההאשמות הכריז דגנן רשמית על הצטרפותו לקוגנישן כסמנכ"ל ההכנסות הראשי (Chief Revenue Officer), תפקיד שבמסגרתו יהיה אחראי על הרחבת פעילותה המסחרית ומערך המכירות שלה.

דגנן אינו שם אלמוני בתעשיית הטכנולוגיה האמריקאית. הוא היה איש המכירות הראשון של חברת הענן סנופלייק (Snowflake), ובהמשך כיהן במשך שנים כסמנכ"ל ההכנסות שלה, בתקופה שבה צמחה להכנסות שנתיות חוזרות של יותר מ-3 מיליארד דולר. בחודשים האחרונים שימש גם שותף בחברת RPT Partners, שהשקיעה בפקטורי. בהודעתו על המעבר לקוגנישן ציין כי גם שותפו העסקי צ'אד פיטס וצוות RPT יעבדו עמו בחברה החדשה.

Droid נגד Devin

העימות מתרחש על רקע התחרות הגוברת בשוק סוכני התכנות מבוססי הבינה המלאכותית. בניגוד לכלי AI המסתפקים בהצעות להשלמת שורות קוד, סוכנים אלה מסוגלים לקבל משימות פיתוח מורכבות ולבצע חלקים נרחבים מהן באופן עצמאי, החל מכתיבת קוד ועד לאיתור תקלות ובדיקת תוכנה.

פקטורי, שנוסדה לפני כשלוש שנים בסן פרנסיסקו, מפתחת בין היתר את Droid, סוכן AI המיועד להשתלב בתהליכי פיתוח תוכנה בארגונים. בחודש ספטמבר גייסה החברה 200 מיליון דולר לפי שווי של 5 מיליארד דולר, בהשתתפות משקיעים בהם בלקסטון, סקויה קפיטל וקרן קושלה ונצ'רס. בין לקוחותיה נמנות אנבידיה, אדובי, פאלו אלטו נטוורקס וT-Mobile. לדברי גרינברג, מספר העובדים בחברה גדל פי עשרה בשנה האחרונה, בעוד שהכנסותיה צמחו פי מאה.

מנגד ניצבת כאמור קוגנישן, שהתפרסמה בזכות Devin, אחד מסוכני התכנות הראשונים שהוצגו כמהנדסי תוכנה מבוססי AI. החברה גייסה בספטמבר 2 מיליארד דולר נוספים לפי שווי של 48 מיליארד דולר, ובין לקוחותיה נמנים גולדמן זאקס, נאס"א, מרצדס בנץ וסיטי. אחד המשקיעים הישראלים בחברה הוא עומרי כספי.

הפרשה עוררה דיון גם בקרב משקיעים בעמק הסיליקון, בין היתר בשאלת הגבולות החלים על יועצים ונציגי קרנות הון סיכון המחזיקים במידע עסקי רגיש של חברות המתחרות זו בזו. לפי דיווח ב-The Information, גם בקרן קושלה ונצ'רס, שהשקיעה בשתי החברות, התגלו חילוקי דעות פומביים בנוגע להתנהלות הצדדים. בשלב זה, לא הוצגה בפומבי ראיה לכך שדגנן העביר בפועל מידע חסוי מפקטורי לקוגנישן.

לצד כל אלה, חושפים חילופי ההאשמות גם את הצד המכוער של המאבק על הטאלנטים בתעשיית ה-AI, שבו התחרות בין החברות כבר מזמן אינה מסתכמת רק בטכנולוגיה שהן מפתחות.