יותם שגב, מייסד-שותף ומנכ"ל חברת הסייבר הישראלית סייארה (Cyera), נבחר לרשימת TIME100 Next לשנת 2026, שפורסמה היום (ד'). הרשימה השנתית של מגזין TIME כוללת 100 דמויות מתחומי הטכנולוגיה, העסקים, הפוליטיקה, התרבות והמדע, שאותן בחר המגזין כדור הבא של בעלי ההשפעה בתחומם.

בפרופיל שפרסם TIME על שגב, המגזין התמקד בשינוי שמחוללת כניסתם של סוכני AI לארגונים ובאתגר שהיא יוצרת עבור חברות אבטחת המידע. שגב הסביר כי כניסתם של סוכני AI לארגונים יוצרת אתגר אבטחה מסוג חדש. אם עובד אנושי חושף מידע רגיש או קוד של החברה, ניתן לפטר אותו, להעניש אותו ובמקרים מסוימים אף להעמידו לדין. כאשר סוכן AI מבצע פעולה דומה, האפשרויות האלה כמובן אינן קיימות. לכן, לדבריו, "התפיסה של אבטחת מידע חייבת להשתנות לחלוטין".

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סייארה כאמור מפתחת פלטפורמה לאבטחת מידע ארגוני, שמאפשרת לחברות לאתר מידע רגיש, להבין למי ולמה יש גישה אליו ולנהל את הסיכונים הנובעים מכך. בשנים האחרונות הרחיבה החברה את פעילותה גם לאבטחת השימוש ב-AI ובסוכנים אוטונומיים- תחום שהופך משמעותי יותר ככל שארגונים מאפשרים למערכות כאלה לגשת למאגרי מידע ולבצע פעולות בעצמן.

TIME מציין גם את קצב הצמיחה החריג של סייארה. החברה, שהוקמה ב-2021, מוערכת כיום בשווי של 12 מיליארד דולר, פי 24 לעומת שוויה לפני שלוש שנים. רק בשבוע שעבר הודיעה סייארה על הרחבת סבב הגיוס האחרון שלה בהשקעה נוספת של 400 מיליון דולר מצד זרוע ההשקעות האלטרנטיביות של גולדמן זאקס.

ההשקעה הגיעה בתקופה של גיוסי הון תכופים במיוחד בחברה. סייארה גייסה בסך הכול כ-1.9 מיליארד דולר בתוך כ-15 חודשים, על רקע התחרות הגוברת בתחום בו היא פועלת. שגב הקים את סייארה יחד עם יונתן איתי ותמר בר-אילן.

חברת הכנסת שתוארה כ"מנהיגה כריזמטית"

ישראלית נוספת שנכללה השנה ב־TIME100 Next היא חברת הכנסת נעמה לזימי, שנבחרה בקטגוריית המנהיגים וקובעי המדיניות. בפרופיל שהקדיש לה המגזין תוארה לזימי כאחת הדמויות הבולטות בשמאל הישראלי, והמגזין התמקד בעיקר בעיסוקה בסוגיות חברתיות ובביקורת שהיא משמיעה על מדיניות הממשלה.

עוד תוארה לזימי כ"מנהיגה כריזמטית" וכמי שזכתה לכינוי ה"כוכבת של השמאל הישראלי". לצד תמיכתה בהסדר מדיני עם הפלסטינים, צוין כי היא ממקדת חלק ניכר מפעילותה בפערים ובמחלוקות בתוך החברה הישראלית ובביקורת על אופן התנהלות הממשלה הנוכחית.

TIME השיק את TIME100 Next כרשימה נפרדת מרשימת TIME100 הוותיקה ב-2019. לפי עורך המגזין סם ג'ייקובס, הרשימה נועדה לזהות דמויות שהשפעתן מתפתחת גם מחוץ למוקדי הכוח המסורתיים. בין הנושאים הבולטים ברשימת 2026 ציין המגזין את הדמויות המובילות של מהפכת ה-AI, לצד מנהיגים בתחומי החינוך, ההגירה והפוליטיקה.