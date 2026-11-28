הכותב הוא עורך דין בהשכלתו העוסק ומעורב בטכנולוגיה. מנהל קרן להשקעות במטבעות קריפטוגרפיים, ומתגורר בארה"ב. כותב הספר "A Brief History of Money" ומקליט הפודקסט KanAmerica.com. בטוויטר @ChananSteinhart

במשך יותר ממאה שנה פעלה תעשיית הרכב על פי מודל עסקי פשוט: יצרנים מוכרים מכוניות, צרכנים רוכשים אותן, והמכוניות עומדות בחניה כ־95% מהזמן. הנהיגה האוטונומית עשויה לשנות מודל זה מן היסוד, ואיתה את הכלכלה כולה. מנכס יקר שערכו פוחת עם הזמן, שרוב זמנו תופס נדל"ן יקר, תהפוך המכונית הפרטית לנכס מניב ויעיל, המשפר את איכות חייהם של ההמונים. החזון של העתיד הזה, שהוצג כבר בוועידת ישראל של גלובס בתחילת 2018, הופך ב-2027 למציאות.

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מעבר להפעלה מסחרית

פריצת הדרך הטכנולוגית המאפשרת את המהפכה הזו היא הבינה המלאכותית, ויישומיה בתחום התחבורה. הניסויים הראשונים בערי ארה"ב החלו לפני כ-5 שנים, ועתה שלוש החברות המובילות בתחום, טסלה, וויימו של גוגל וטנסור (חברה פרטית מקליפורניה), מתפעלות בארה"ב שירותי מוניות ללא נהג כלל. מדובר בנהיגה אוטונומית מלאה, לעתים אף ללא "תא נהג" והגה בכלל, המכונה גם "אוטונומיה בדרגה 4". אלו מסתמכות על מערכות מחשוב וראייה מבוססות בינה מלאכותית ואף מכ"ם ולייזר. את השירות האמור מפעילות כיום שלוש החברות הללו ב-8 מדינות בארה"ב, כולל קליפורניה, טקסס ופלורידה. 15 מדינות נוספות, בהן פנסילבניה, מישיגן ואילינוי, נמצאות בהליכים לאישור השירות. בסה"כ מוערך כי עד סוף 2027 שירות כזה יפעל ב-14-18 מדינות. נהיגה ברכב אוטונומי לחלוטין, אך עם נהג משגיח היושב מאחרי ההגה (קרי נהיגה אוטונומית מפוקחת), מותרת כעת בכל 50 מדינות ארה"ב.

ארה"ב לא לבד. בסין עולם ה"תחבורה כשירות" (מודל של מוניות רובוטיות ללא נהג) כבר עבר משלב הפיילוטים להפעלה מסחרית מלאה בקנה מידה גדול. ענקית הטכנולוגיה באידו מובילה את השוק עם שירות "אפולו גו", הפועל בכ-30 ערים ומבצע למעלה מכ-400 אלף נסיעות בשבוע. השירות ביצע כבר יותר מ-23 מיליון הנסיעות ו-390 מיליון קילומטרים אוטונומיים.

חברה אחרת בשם פוני, המתמחה בפיתוח מערכות נהיגה אוטונומית (רמה 4) ובהפעלת ציי מוניות ומשאיות אוטונומיות, צברה למעלה מ-1.5 מיליון משתמשים רשומים באפליקציה, ומפעילה שירותים מסביב לשעון בבייג'ינג, שנחאי, שנזן וגואנגג'ואו בשיתוף טויוטה. זאת לצד התרחבות לסיאול, לדובאי, לאבו דאבי ולאירופה, עם צי של יותר מ-2,700 מוניות שעלותן פחות מ-32 אלף דולר ליחידה. גם וויירייד הסינית, הרשומה למסחר בנאסד"ק, מציגה צי של מעל 2,300 מוניות המבצעות בממוצע 21 נסיעות ביום כל אחת, ביותר מ-60 ערים ב-13 מדינות, כמחציתן בסין והיתר במזה"ת ובאירופה.

נהג של אובר. חשש לפרנסה / צילום: ap, Emily Wang Fujiyama

גם בבעלות פרטית

טסלה מקדמת חזון שאפתני נוסף בתחום הבעלות הפרטית על רכב אוטונומי מלא. זאת באמצעות רכב חשמלי דו־מושבי, ללא הגה כלל, המכונה "סייבר-קאב" ומחירו כ-30 אלף דולר (בתוספת דמי מנוי חודשיים של 299 דולר). לאחרונה טסלה החלה להציע אותו לצרכנים, אף כי בשלב זה שימושו יוגבל לאזורים ספציפיים. השימוש כעת מוגבל, אך החזון העסקי מהפכני ופורץ גבולות. את הרכב המאושר לנהיגה אוטונומית מלאה יוכלו בעתיד הבעלים לצרף לרשת המוניות האוטונומיות של טסלה, כך שהוא יוכל "לעבוד בשעות הפנאי" ולייצר עבורם הכנסה מהסעת נוסעים.

וויימו, שבבעלות אלפבית, החברה האם של גוגל, מתפעלת בארה"ב שירות מוניות אוטונומיות נרחב. באוקטובר הודיעה כי יחד עם חברת טויוטה היפנית הן "יחלו בפעילות ראשונית לבחינה וליישום של צי רכבי טויוטה אוטונומיים ביפן בשנת 2027; בשנים שלאחר מכן מתוכננת פריסה גם בבריטניה ובשווקים נוספים שבהם וויימו פועלת… טויוטה תייצר את הרכבים במפעל טקאוקה שלה בעיר טויוטה שביפן". חברת טנסור מקליפורניה מפתחת מכונית אוטונומית דרגה 4, המיועדת לבעלות פרטית. היא הודיעה באוקטובר, יחד עם ליפט המתחרה באובר, על "שיתוף פעולה העתיד לשנות את האופן שבו אנו מחזיקים ברכבים ומשתמשים בהם". זה יאפשר לבעלי רכב טנסור "להצטרף בקלות לרשת שיתוף הנסיעות של ליפט, ולהפיק הכנסה מרכביהם הנוהגים לבד ובעצמם ברשת". גם כאן תחילת הפעילות מתוכננת לשנת 2027.

פחות תאונות דרכים

2027 עשויה להיות התחלה של בעלות פרטית במכוניות אוטונומיות לחלוטין, שיצטרפו לרשתות תפעוליות כמו ליפט, אובר וטסלה. בצירוף הזינוק במוניות האוטונומיות, צפויות השלכות מרחיקות לכת על הכלכלה כולה. הנה אפוא דוגמא להיקף השינויים שמהפכת הבינה המלאכותית טומנת בחובה לשנים הבאות.

מחקרי הבטיחות העדכניים ביותר לשנת 2026 ודיווחי התאונות הפדרליים מראים כי הן מוניות רובוטיות ללא נהג והן מערכות נהיגה אוטונומית מפוקחת, מציגות שיעורי תאונות נמוכים משמעותית בהשוואה לנהגים אנושיים. בעוד שנהג אמריקאי ממוצע מעורב בתאונה קשה אחת בכל כ-660 אלף מיילים, טסלה מדווחת על תאונה קשה אחת בלבד בכל כ-6 מיליון מיילים בעת שימוש במערכת נהיגה עצמית מלאה-מפוקחת, הבדל של כ-88%.

מחקר בלתי תלוי של המכון לבטיחות בדרכים, כמו גם נתוני וויימו הנרשמים אוטומטית ומבוססים על יותר מ-400 מיליון ק"מ של נסיעה ללא נהג כלל, תומך בכך. זה מצביע על ירידה של 68% בתאונות המדווחות למשטרה, 82% פחות תאונות עם נפגעים, ו-95% פחות תאונות עם פציעות קשות בהשוואה לנהגים אנושיים.

התחבורה הציבורית לוקה כמעט בכל מרכזיה העירוניים של אמריקה. כך נותרת הדומיננטיות של עולם הרכב כמערכת כלכלית נרחבת - וכוללת ייצור, מכירות, מימון, פרסום, ביטוח, תיקונים, נהגים מקצועיים, שירותי חירום, מערכת משפטית, חניה ועוד. בשנת 2025 נמכרו בארה"ב כ-16.2 מיליון כלי רכב רגילים, וב-2026 המספר צפוי להיות דומה, שוק המוערך ב-800 מיליארד דולר. בנוסף נמכרו כ-50 מיליארד דולר של רכבים מסחריים מסוגים שונים. אלו המכירות בשוק הרכב החדש בלבד - שוק המשומשים גם הוא בהיקף דומה.

אך עולם הרכב האמריקאי הוא לא רק ייצור ומכירה, הוא באותה מידה שוק אשראי המגלגל כ-700 מיליארד דולר לשנה. כיום האשראי לרכב בארה"ב, ליסינג והלוואות, מסתכם ב-1.73 טריליון דולר, והוא נושא ריבית שנתית של כ-130 מיליארד דולר לשנה.

עולם כלכלת הרכבים כולל עוד פעילות רבה, לרבות סוכנויות מכירה, פרסום, חברות חלפים, מוסכים וכמובן ביטוח. בנוסף יש העוסקים בהשכרה, הסעות, חניה, ניקיון ושטיפה. במקביל מתקיים עולם הקשור לתאונות, עורכי דין, ושירותים רפואיים. כלכלת הרכב היא מנוע תעסוקה עצום, ומוערך כי כ-8 מיליון אמריקאים מתפרנסים מביצוע שירותי נהיגה למיניהם. עוד כ-1.1 מיליון מועסקים בענפי התחזוקה והתיקון, ועוד ומאות אלפים עוסקים עסקי המימון, הביטוח, השמאות, עורכי דין, שירותי רפואה ותחזוקת חניונים. באופן ישיר ועקיף, כלכלת הרכב מספקת תעסוקה לכ-6.7% מהעובדים באמריקה ומהווה 6%-7% מהתל"ג.

החיסכון אדיר

אך עד כמה שענף זה הוא כה מרכזי בכלכלה, הוא גם אחד מהבלתי יעילים ביותר שבה. על פי סקרים של משרד התחבורה הפדרלי, רכב פרטי נמצא בתנועה בממוצע 60 דקות ביום, או כ-4% מהיממה. ב-95% מהזמן, הנכס הזה, שמחירו הממוצע כ-51 אלף דולר, נושא הלוואה ממוצעת של 42 אלף עם החזר שנתי ממוצע של כ-10,000 דולר, עומד כאבן שאין לה הופכין, לעתים קרובות על משאבי קרקע יקרים. רכבים אוטונומיים מלאים יוכלו לשנות תמונה זו באופן דרמטי.

לא רק שצפויה ירידה ממשית בכמות המכוניות הנרכשות בגין מהפך בכל מודל הבעלות ברכב. יחסכו משאבים נוספים מעבר לצמצום הברור בכוח האדם העוסק במתן שירותי נהיגה למיניהם. לפי מודלים מהשנה של חברת המחקר ארק אינווסט ואיגוד הרכב האמריקאי, יישום תחבורה אוטונומית בקנה מידה מלא תכווץ את עלויות התפעול הכוללות למייל ב-53%-77% בהשוואה לאחזקת רכב פרטי כיום, וחיסכון של 25%-55% בהשוואה לשירותי הסעות שמפעילים נהגים אנושיים, כמו אובר או ליפט.

חיסכון דרמטי זה נובע מכמה גורמים: ניצולת גבוהה בהרבה של הרכב, ביטול מוחלט של עלות שכר הנהג האנושי, הפחתה חדה בהוצאות האנרגיה הודות להנעה חשמלית יעילה, וירידה עתידית בעלויות הרישוי, הביטוח והתחזוקה ככל ששיעורי התאונות צונחים. כבר היום טסלה, בשת"פ עם חברת הביטוח הדיגיטלית הישראלית למונייד, מציעות הנחה של 50% בתעריפי הביטוח בעת נהיגה אוטונומית-מפוקחת.

בסין, בזכות עלויות הרכב הנמוכות והניצולת הגבוהה, עלות התפעול למייל של מונית רובוטית נמוכה בכ-50% ויותר מעלות הנסיעה והאחזקה של רכב פרטי רגיל. המודל הסיני מתמקד בציי מוניות בבעלות מסחרית הנהנים מיתרון לגודל, ניקיון מרוכז ותחזוקה שוטפת. אך בארה"ב סביר כי נראה במקביל שילוב של רכבים פרטיים ברשתות ההסעה האוטונומיות. בעל רכב פרטי יוכל לשלוח את מכוניתו לעבוד כמונית אוטונומית בשעות שבהן הוא בעבודה או ישן, ולייצר לעצמו הכנסה פסיבית שתקזז את עלות הרכישה.

אך אחרי הכול, אלו אינם הבדלים אסטרטגיים. יחדיו שני המודלים ישפיעו באופן מרחיק לכת על הכלכלה, התעסוקה והחברה כאחד. ניקח דוגמא קטנה, תאונות הדרכים. בכל שנה נהרגים בארה"ב 42-45 אלף איש כתוצאה מתאונות דרכים. כ-21% מהם מתחת לגיל 26, 14% מעל גיל 70 וכ-31% במעורבות של נהיגה תחת השפעת אלכוהול. כ-5 מיליון נפצעים, כמחציתם ברמה המצריכה פינוי לבית חולים, כ-200 אלף מהם ישארו עם נכויות שונות לכל חייהם. העלות השנתית הכלכלית למשק של של כל הפגיעות האלו מגיע כדי חצי טריליון דולר בשנה.

ב-2025 שילמו חברות הביטוח כ-250 מיליארד דולר תשלומים הקשורים לתאונות רכב, מהם כ-150 מיליארד בגין פגיעות גוף, וכ-31 מיליארד לבתי חולים. בנוסף 140-180 אלף עורכי דין מתפרנסים מתביעות נזיקין, שתאונות רכב הם חלק מרכזי מהן. המעבר לרכב אוטונומי יעלים כמעט את כל התאונות הללו, וזהו חיסכון לא רק בסבל אנושי, אלא גם של כמעט 1.5% מהתל"ג.

ומנגד, אבטלה

הרכב האוטונומי המלא, מבוסס הבינה המלאכותית, יביא לכך שעשרות מיליונים ברחבי העולם יאבדו את פרנסתם. בה בשעה שמאות מיליוני משקי בית יזכו להקלה כספית של ממש ולשיפור משמעותי באיכות חייהם. אך ההשפעה על הכלכלה והחברה לא תגמר שם. בעשרות חברות ציבוריות אמריקאיות מצוי עולם הרכב בליבה העסקית, קרי לפחות שליש מהכנסותיהן בא ממנו. אלו הן יצרניות הרכב והחלפים, חברות העוסקות במכירה, בתחזוקה ובהשכרה; כמו גם חברות ליסינג ומימון, ביטוח, גרירה, יד שניה וכיו"ב. סך שווי החברות הללו מוערך בלפחות 2 טריליון דולר. מה תעשה להן המהפכה המתוארת לעיל? למניותיהן? לעובדים? ולמשקיעים? לא קשה לדמיין.

הבינה המלאכותית והאוטומציה כבר כאן, והן ישנו בשנים הבאות את העולם והכלכלה בדרכים ובמידות שקשה להעריך עד תום. הן טומנים בחובן הזדמנויות ענק, ופתרונות בלתי צפויים לאתגרים הגדולים שבפני החברות המתועשות, ובראשם החוב הממשלתי העצום והזדקנות האוכלוסייה. עם כל ההזדמנויות האלו יבואו גם אתגרים גדולים. כל אלו יצריכו לא רק שינויים של ממש בהשקפות המסורתיות אלא גם במודלים הכלכליים, ובראשם חלוקת העושר.