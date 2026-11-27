כזה לא ראיתי הרבה מאוד זמן, אם בכלל. חברה יזמית, ועוד כזו שנחשבת איתנה יחסית, הודיעה על מכירת חצי מפרויקט ענק שהיא אמורה להקים בנתניה, שאמור להניב לדבריה 2.85 מיליארד שקל הכנסות ו־616 מיליון שקל רווח - כדי לקבל עבורו בטווח המיידי רק 34 מיליון שקל. רוטשטיין , המוכרת שאמורה לאשר את העסקה באסיפת בעלי מניות ב־27 בדצמבר, תקבל בסך הכל מעט יותר מ־100 מיליון שקל, אבל את הפעימה האחרונה (57.25 מיליון שקל) היא צפויה לקבל רק בעוד שנים - "עד 31 בדצמבר 2033 או עם קבלת טופס 4", המוקדם מבניהם.

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על הדרך, היא תעמיד משום מה לבדה את ההון העצמי עבור הפרויקט בריבית מזערית (4%). בנוסף, היא תשפה את הרוכשת למקרה חלילה של הפסד עד לסכום של 120 מיליון שקל.

למה היא עושה את זה? בין השאר, זו עוד דוגמה לנפלאות החשבונאות. "בגין המחאת הזכויות", רוטשטיין דיווחה שהיא צפויה להכיר ברווח של 122 מיליון שקל. לא מעט לחברה שהציגה רווח נקי של 20 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

בחברה עצמה הסבירו לי שמדובר ב"חלוקת סיכונים והצפת ערך, במיוחד בשוק לא פשוט כמו שיש היום. כשיורד גשם כולם נרטבים". לדברי בכיר בחברה, התנאים בהסכם בטלים מול היתרונות. הוא מעריך גם שהמועד האחרון לתשלום יגיע מוקדם בהרבה מ־2033: "כבר בשנה הבאה הפרויקט יתחיל לרוץ בוועדת התכנון".

כסף קטן, סיכון גדול

לפי התוכנית, רוטשטיין תהרוס 304 דירות ישנות ב​מתחם יאנוש קורצ'ק בנתניה (שכונת קרית נורדאו) ותבנה במקומן 1,155 דירות חדשות. התב"ע כבר קיבלה תוקף בדצמבר 2025 ולמעלה מ־87% מבעלי הדירות חתמו על ההסכם. לפי תחזיות החברה שסיפקה הערכת שווי שערכה לה חברת BDO, הפרויקט צפוי להניב רווח יזמי לפני מס של 616.5 מיליון שקל ורווח נקי אחרי מס של 457.4 מיליון שקל.

​ולמרות הפוטנציאל, רוטשטיין מעדיפה למכור 49% כדי לפגוש במעמד החתימה 34.35 מיליון שקל בלבד. כסף שרובו ככולו ילך כנראה למסים ולהוצאות עבור העסקה.

יתר הכסף נדחה עמוק לשנים הבאות: 22.9 מיליון שקל עם פתיחת הליווי הבנקאי לשלב א' (המותנה בקבלת היתר בנייה ומכירה מוקדמת של 15% מהדירות) או בסוף 2029, לפי המוקדם. תשלום שלישי בסך 57.25 מיליון שקל ישולם עם קבלת טופס 4 לשלב א' או בסוף 2033, לפי המוקדם.

​הסיפור האמיתי לא מסתכם כאמור רק בלוח התשלומים הנדיב, אלא בסעיפים שמראים שחלק ניכר מסיכוני הפרויקט נותרים על כתפי המוכרת. אף שהשותף החדש מקבל 49% מהזכויות, רוטשטיין היא זו שמתחייבת להעמיד בעצמה את מלוא ההון העצמי שיידרש, באמצעות הלוואת בעלים שתישא ריבית שנתית של 4% בלבד - נמוכה משמעותית מעלות השלמת הון בשוק הנדל"ני.

בנוסף, ההסכם קובע מנגנון ספיגת הפסדים א־סימטרי: אם הפרויקט ייקלע להפסד, רוטשטיין תישא לבדה ב־100% מההפסדים המצטברים עד לסך של 120 מיליון שקל. לדברי המקור בחברה, "מה הסיכוי שפרויקט שאמור להרוויח 600 מיליון יפסיד 120? אם זה יקרה גם ככה סוגרים את המדינה".

הערכת השווי השברירית

כדי שבעלי המניות יאשרו את העסקה (שמסובכת עוד יותר, מאחר שאחיו של מנכ"ל רוטשטיין הוא משנה למנכ"ל החברה שרוכשת את אותם 49%), מצורף ניתוח כלכלי ארוך שערכה חברת הייעוץ הכלכלי של BDO עבור ועדת הביקורת. לפי מה שנכתב שם, התמורה בעסקה "הוגנת" ואף גבוהה ב־10.4 מיליון שקל (12%) מהשווי ההוגן של החבילה הנמכרת, מה שיכול לכאורה להסביר למה רוטשטיין יוצאת מגדרה לסגור אותה.

אבל ניתוח הרגישות שמציגה BDO עצמה ממחיש עד כמה המסקנה שברירית: די בעלייה מתונה של 2.2% בלבד במחירי המכירה לאורך חיי הפרויקט, כדי להפוך את הקערה ולהציב את הרוכשת ברווח כלכלי על חשבון רוטשטיין. גם אם הפרויקט יתעכב והתשלומים יידחו למועדי הסף החוזיים, סוף 2029 וסוף 2033, תחת שיעור היוון של 8%, שווי התמורה צונח ל־81.9 מיליון שקל - מתחת לשווי ההוגן.

בסופו של דבר, רוטשטיין מוכרת חצי מחלום של 616 מיליון שקל, אבל משאירה אצלה חלק לא מבוטל מהסיכון בדרך להגשמתו. אם הכול ילך לפי התוכנית, כולם ירוויחו. בינתיים, מי שמוכרת את מחצית הפרויקט היא גם זו שממשיכה לממן אותו, לערוב לו ולשאת בחלק ניכר מהסיכון. לא ימים קלים להיות נדל"ניסט.

כוכבי השבוע

מצוין: חיים כצמן מוכיח עד כמה מסוכן הנדל"ן המניב

יומרני לכתוב בתיבה קצרה כל כך על חיים כצמן, היזם הוותיק שהקים את חברת גזית גלוב שלו (היום ג'י סיטי) לפני כמעט 40 שנה. ודאי בשבוע שבו נראה שהוא לגמרי נדחק אל הקיר, והחוב שלו כבר נסחר בתשואות דו־ספרתיות למי שרק מוכן לקחת.

ובכל זאת, כמה מילים קצרות. בעיקר כדי לא לפספס חלילה את ההזדמנות הטרייה להבין עד כמה נדל"ן מניב - הענף שבו שלט כצמן ביד רמה כל כך הרבה שנים - הוא תחום מסוכן. עד כמה מסוכנת האשליה שמדובר בשוק שמרן ובטוח יחסית, שכולל בעיקר מהלכים פיננסיים מחושבים מראש שמבטיחים שהתשואה מהנכס עולה על עלות המימון, ונותר רק ליהנות מהמרווחים.

אבל גם בשנת 2026, היכולת להמר על הריביות ועל שערי המט"ח באינספור מדינות פעילות, מסוכנת לא פחות מהימור מה יקרה למחירי הנדל"ן והביצוע.

בלתי מספיק: לא השבוע של הדירקטוריונים

בדיוק לפני שלוש שנים קיבלנו דוגמה לכישלון המפואר של הממשל התאגידי. הבעייתיות (והבלוף) של מוסד הדירקטוריון, שאמור לפקח על ההנהלה ולא תמיד רוצה או מסוגל לכך. אז זה היה עם פיטורי סם אלטמן, מנכ"ל חברת הבינה המלאכותית OpenAI, והחזרתו בתוך חמישה ימים בלבד. התברר שכבוד מועצת המנהלים במקומו, אבל יש גבול ליכולתה לערער חברה מסחרית בשווי עשרות מיליארדי דולרים בגלל בעיות אמון מול המנכ"ל. בדרך, איום בהתפטרות המונית של 95% מהעובדים חשף שלדירקטוריון אין אחיזה בנכס הכי קריטי - ההון האנושי בחברה.

השבוע, זה קרה באנבידיה. קצת לחץ מלמעלה, והדירקטוריון החזיר את המנכ"ל ג'נסן הואנג. הקוד האתי נעלם, שבוע אחרי שיו"ר החברה הצהיר שהתנהלות המנכ"ל לא עומדת בסטנדרטים. ואם זה הכוח ויכולת ההשפעה בדירקטוריונים של החברות הכי חזקות בעולם, אז בשביל מה בעצם?