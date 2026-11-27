מאז חודש יולי פותרות ענקיות הבינה המלאכותית אנתרופיק ו־OpenAI, בזו אחר זו, בעיות מתמטיות שעמדו פתוחות במשך עשרות ומאות שנים. הקצב רק הולך ומתגבר, ונדמה שפריצות דרך היסטוריות הפכו לעניין שבשגרה. רק בשבוע שעבר הוצגו הוכחות לשתיים מהחידות שהעסיקו אלפי מתמטיקאים לאורך דורות: משוואת נאוויה־סטוקס, המתארת את תנועתם של חלקיקים וזורמים, והשערת רימן - אחת התעלומות המפורסמות במתמטיקה, שנוסחה לראשונה לפני 113 שנה ונוגעת לטיבם של המספרים הראשוניים. שתיהן פוצחו בעזרת מודלי שפה ו"סוכנים" אוטונומיים.

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אבל את פרופ' אמנון שעשוע - שחזר למעבדה בשנה האחרונה ומשקיע את רוב זמנו בסטארט־אפ הבינה המלאכותית החדש שלו, doubleAI - מרשים יותר מכול פתרון של בעיה מוכרת פחות, שהוצג בלילה שבין שני לשלישי השבוע. מדובר בבעיה פתוחה בת 47 שנה מתוך "השערת ואליאנט" (Valiant), העוסקת בגבולות היכולת החישובית של המחשב, ונראה שנפתרה השבוע על ידי קלוד.

הסוכן מבית אנתרופיק לא רק מצא פתרון, אלא חיבר לבדו מאמר מדעי משכנע בן 70 עמודים. הבעיה, המכונה VP נגד VNP, בוחנת את היכולת לפתור בעיות מתמטיות מורכבות באמצעות פירוקן לבעיות קלות יותר - וקלוד פיצח אותה בדרך אלגנטית ויצירתית במיוחד. "כשאתה מסתכל על האופן שבו הוא פתר את זה, זה מעורר השתאות", מודה פרופ' שעשוע בראיון לגלובס. "מתמטיקאי אנושי לא היה מעלה בדעתו להשתמש בכלים המתמטיים שקלוד בחר בהם. החשיבה הזו מחוץ לקופסה יוצאת דופן".

פרופ' אמנון שעשוע אישי: בן 66, נשוי + 3, מתגורר במבשרת ציון מקצועי: המוח מאחורי מובילאיי ושותף להקמת שורה של חברות בולטות ובהן אורקם, AI21 Labs, בנק וואן זירו, ומיזם הבינה המלאכותית החדש DoubleAI, במקביל לכהונתו כפרופסור למדעי המחשב באוניברסיטה העברית עוד משהו: חתן פרס ישראל לחקר מדעי המחשב לשנת 2023 וזוכה פרס אמת

פתרונות שאף חוקר אנושי לא דמיין

שעשוע מכנה את רצף השבועות האחרונים "רגע האלפא גו זירו" של המתמטיקה - הד לרגע ההיסטורי ב־2017, שנים לפני המצאת מודלי השפה של ימינו, שבו ניצחה הבינה המלאכותית של דיפמיינד אלופי עולם במשחק הלוח "גו". "מהלכי המחשב כונו אז 'שלא מהעולם הזה', כלומר צעדים שבן אדם לא היה עושה", הוא מסביר. "הוא לא רק ניצח בני אדם, אלא עשה זאת עם מהלכים 'חייזריים' שגרמו למומחים לגרד בראש ולשאול איך הוא חשב על זה.

"בעוד שלניצחון במשחק הגו אין משמעות פרקטית, אנחנו נמצאים כעת ב'רגע האלפא גו' של המתמטיקה - תחום בעל השלכות מעשיות עצומות, משום שהוא הבסיס לכל המדע. אם היית שואל מדען בינה מלאכותית לפני כמה שנים אם ה־AI תוכל לא רק לפתור בעיות בודדות, אלא להפוך למתמטיקאית שמסוגלת לייצר מהלכים 'חייזריים', הוא היה מתקשה להאמין".

גם שעשוע עצמו מסיט את מרכז הכובד שלו לעבר המהפכה המדעית החדשה. הוא מצמצם בהדרגה את תפקידיו בחברות הוותיקות שהקים - כמו מובילאיי ו־AI21 - ומקדיש את רוב זמנו ל־doubleAI, שאותה ייסד לפני שלוש שנים יחד עם שותפו להקמת ומכירת מנטי רובוטיקס, פרופ' שי שליו־שוורץ.

אל השניים הצטרפו חוקרים בכירים ממעבדות מדעי המחשב של שעשוע באוניברסיטה העברית: פרופ' יואב לוין (שהגיע גם הוא מ־AI21), ד"ר נועם וייס מאורקם וד"ר גל בנימיני ממכון ויצמן. החברה גייסה עד כה יותר מ־220 מיליון דולר, כשהגיוס האחרון משקף לחברה שווי של מיליארד דולר. גם אנבידיה, שהשקיעה בעבר ב־AI21, הצטרפה לסיבוב הגיוס האחרון.

בחודש שעבר חשף שעשוע כי החברה פתרה בעיה בת 38 שנה, "בעיית המסלול הארוך ביותר" - הבעיה השנייה בחשיבותה בתורת הגרפים ואחת ממאה הבעיות המתמטיות הפתוחות החשובות בעולם. ימים ספורים לאחר מכן השיקה doubleAI מוצר מסחרי ראשון: מודל שפה המייעל עבודה של מעבדים גרפיים באמצעות כתיבת פקודות קוד יעילות יותר.

עוד קודם לכן, בחודש יוני, הציגה החברה הישג הנדסי נוסף: האצה פי 3.5 של אחת מספריות התוכנה המרכזיות של אנבידיה באמצעות מחולל קוד שפיתחה, ותוך כדי כך איתרו תקלות רבות שלא זוהו בעבר. שעשוע הסביר אז כי בעוד שענקיות ה־AI מסתמכות בעיקר על אימון מבוסס תגמול, הסוכנים של doubleAI מבוססים על שיטה מדעית הכוללת יצירת השערות רבות ובחינה עמוקה שלהן.

קה ג'יה, אלוף העולם במשחק ''גו'', נכנע לבינה המלאכותית אלפא גו ב־2017 / צילום: Reuters, Oriental Image

בינתיים, המהפכה נעצרת בגבולות המתמטיקה

הפריצה המדעית הזו אינה מקרית, אך לדברי שעשוע היא מוגבלת לעת עתה למתמטיקה - ועדיין רחוקה מלהבשיל בתחומים שכנים כמו כתיבת קוד, פיזיקה או כימיה, שבהם תוצרי ה־AI עדיין רוויים בטעויות ובהטיות. הסיבה להצלחה המסחררת דווקא במתמטיקה טמונה לדעתו בכך שמדובר בתחום אקסיומתי לחלוטין, שבו ניתן לתקף כל ממצא והוכחה בוודאות מוחלטת.

"במתמטיקה אפשר לבצע תהליך של וריפיקציה (אימות, הוכחת נכונות - א"ג) בצורה מושלמת", אומר שעשוע. המתמטיקאים באקדמיה משתמשים כיום במערכת בשם Lean, שפיתח החוקר לאונרדו דה־מורה בזמן שעבד במיקרוסופט. "המערכת הזו מאפשרת לדעת בוודאות של 100% אם התשובה המתמטית נכונה, גם אם אתה כבן אדם לא מבין לחלוטין את כל שלבי הפתרון".

לדברי שעשוע, "הסיבה שה־AI מצטיינת בזה היא שהיא לא רק יצירתית, אלא מסוגלת לנסות מיליוני כיווני פתרון שונים לאותה בעיה - ולעבוד ברציפות במשך שבוע שלם. כשאין לך אפשרות לוודא את התשובה, המודל יישאר שמרן ויימנע מלקחת סיכונים. אבל במתמטיקה, היכן שיש לך אפשרות לוודא פתרון בצורה מושלמת, ה־AI יכולה לבחון אינספור רעיונות במקביל, בקצב לא־אנושי, ולהגיע להישגים שבני אדם אינם מסוגלים להם".

עם זאת, השימוש בבינה מלאכותית לפתרון בעיות מתמטיות מסעיר את הקהילה המדעית. רבות מההוכחות והפתרונות טרם אושרו סופית על ידי הקהילה, לא פורסמו בכתבי עת מקצועיים וגם לא זיכו את יוצריהם בפרס שממתין עשרות שנים לזוכה: מיליון דולר שמציע מכון "קליי" למתמטיקה. "הוכחת השערת רימן פורסמה כקובץ של 17 מיליון שורות קוד שאיש לא מסוגל לקרוא", מציין שעשוע. "אין כאן מאמר שאנחנו יכולים לעבור עליו ולהבין את נבכי הדרך המתמטית, אלא מערכת בינה מלאכותית שקובעת שפתרה את הבעיה".

לדבריו, הפער בין מתמטיקה לעולמות מעשיים יותר נותר מהותי: "מחוץ למתמטיקה אין כיום מנגנון וריפיקציה מושלם. אפילו בתחום קרוב כמו הנדסת תוכנה, אין אלגוריתם שיודע לקבוע אם שתי פיסות קוד הן שקולות סמנטית. כשיש פער בין המטרה שרוצים להשיג לבין הדרך שבה מגדירים אותה למחשב, ה־AI מחפשת קיצורי דרך ועלולה למצוא חולשות במבחני הבדיקה במקום לפתור את הבעיה האמיתית. כך נוצר קוד שעובר את הטסטים, אבל מלא בבאגים".

אם זה המצב, האם יש בכלל עוד צורך במתמטיקאים ובפקולטות למתמטיקה?

"המדען שפתר את השערת רימן, לבן אלפוגה, כתב כי 'הוא וקלוד' פתרו את ההשערה, וזה הזכיר לי את המשל על העכבר שיושב על הפיל ואומר לו: 'תראה כמה אבק עשינו'. יש כאן אירוע דרמטי, והשאלה היא לאן הוא ייקח את המקצוע. תרחיש אחד הוא שמקצוע המתמטיקאי האקדמי ילך וייעלם, כי מוחות מבריקים יחפשו תחומים אחרים שבהם המחשב עוד לא פתר את הכול. התרחיש השני, והאופטימי יותר, דומה למה שקרה בשחמט. המחשבים כבשו את השחמט לפני 30 שנה, אבל הענף דווקא פרח: הגיל הממוצע של רב־אמן ירד מ־40 ל־30, ויש היום הרבה יותר רבי־אמנים צעירים מבעבר.

"למה זה קרה? כי פתאום יש לכל שחקן מורה מעולה שיכול לאתגר אותו וללמד אותו. באנלוגיה למתמטיקה, יש לנו כעת מורה־על שמסוגל לאתגר גם את המתמטיקאים הטובים בעולם ולהרחיב משמעותית את מעגל החוקרים - שמצומצם כיום לכמה עשרות אלפי אנשים בלבד ברחבי העולם. זה יכול להאיץ את המדע כולו".

בסוף השבוע האחרון טען אלכסנדר וואנג, מוביל תחום ה־AI במטא, כי הוכחת השערת רימן היא נקודת מפנה היסטורית שמעידה כי האנושות מתקרבת לנקודה הסינגולרית - שבה מערכות בינה מלאכותית יתעלו על בני האדם כמעט בכל תחום, לרבות במחקר מדעי ובפיתוח טכנולגיות חדשות. לדבריו, מערכות AI יוכלו בקרוב לפתח ולשפר את עצמן בקצב שבני אדם יתקשו להבין או לשלוט בו, והזהיר מפני מתן שליטת יתר של החברה לידי ה־AI.

שעשוע ספקן הרבה יותר. "אנחנו אולי שם במתמטיקה, אבל בכל שאר תחומי המדע - כימיה, פיזיקה או ביולוגיה - רגע ה'אלפא גו' עדיין רחוק מלהגיע. קיים חסם גדול מאוד בין המתמטיקה לתחומים האלה, שנובע כאמור מהקושי לבצע אימות מהיר ומוחלט של התוצאות. מתי המכשול הזה ייפרץ? אין לי יכולת להעריך. זה יכול לקחת שנים, אם כי בקצב ההתפתחויות הנוכחי - זה עלול לקרות גם בעוד חודשיים".

הפתרון הישראלי לבעיה בת 38 שנה

ההישג של doubleAI בחודש שעבר ממחיש היטב את הגישה השונה של שעשוע. הסטארט־אפ פתר בעיה מתמטית בת 38 שנה - "בעיית המסלול הארוך ביותר" העוסקת במציאת המסלול הארוך ביותר בין שתי נקודות במעגל, מבלי לעבור באותו צומת פעמיים. לבעיה חשיבות יישומית רבה, למשל היכולת לתקן שגיאות חישוב ולהאיץ אלגוריתמים חישוביים, כמו במחשב קוונטי.

לפני 38 שנה חישבו ארבעה מתמטיקאים פתרון שבו הקבוע הגדול ביותר באותה הנוסחה עמד על ארבעה שלישים (4/3). כעת, לראשונה מאז, הציגה החברה מתל אביב נוסחה אלגברית חדשה שבה מגיע הקבוע המתמטי לשמונה חמישיות, או 1.6. לתגלית כזו עשויה להיות השפעה אפשרית על מספר המעגלים שניתן להכניס בתוך שבב או לשפר את מהירות החישוב של מחשבים קוונטיים.

שעשוע וצוותו ניסו תחילה לפתור את הסוגיה באמצעות מודלי השפה של החברות הגדולות, אך נכשלו. בציוץ ברשת X חשף שעשוע כי הפתרון של המערכת שלהם עלה פחות מ־2,000 דולר - שהושקעו בעיקר בעלויות הרצת אסימונים של סוכני ה־AI. לפי ההערכות, העלות נמוכה פי כמה אלפים מזו שהקדישה OpenAI לפתרון כל אחת מהבעיות שלה.

"הבינה המלאכותית שלנו עבדה על זה קשה מאוד", נזכר שעשוע. "בסיום הניסוי הסוכן לא רק סיפק הוכחה מלאה במערכת Lean המבוססת על 17 אלף שורות קוד, אלא גם כתב מאמר ושילב בו מבנים אלגבריים חדשים שלא העלינו בדעתנו שיכולים להיות רלוונטיים לפתרון הבעיה. באותו רגע הרגשנו שאנחנו עומדים בפני בינת־על".

המנגנון שמונע ממודלי השפה להזות ולרמות

בניגוד לענקיות כמו OpenAI ואנתרו פיק, המסתמכות על מודלי שפה כלליים שנוטים לעיתים "להזות" או לעגל פינות, doubleAI בנויה סביב מנגנוני בקרה ואימות מחמירים. החברה מפעילה רשת של סוכנים עצמאיים שמקיימים ביניהם סיעור מוחות מובנה, לצד רכיב אלגוריתמי שבודק כל צעד ומפריד בין אמת להזיה. הגורם ה"מאשר" או "בודק" הוא למעשה רשת של סוכנים עצמאיים שלא פועלים לפי מודלי השפה המקוריים, ויודעים לבצע הוכחות מדעיות ברמת דיוק גבוהה.

"אנחנו לא מסתפקים במודלים כלליים שידועים בכך שהם מחפשים קיצורי דרך ונוטים 'להזות', אלא מתמקדים בשלושה עמודים מרכזיים: פיתוח כלי וריפיקציה חזקים וריגורוזיים במיוחד שמצמצמים את יכולת ההזיה והרמאות של ה־AI; שנית, ניהול חיפוש מעמיק במרחב הרעיונות בצורה מובנית; ושלישית, כלים חדשניים המגשרים על הפער בין המטרה המקורית לבין מנגנוני התגמול בפועל. השילוב הזה מאפשר לנו לרסן את המודל, לוודא את נכונות התוצאות ולהתמודד בהצלחה עם בעיות מדעיות והנדסיות מהקשות ביותר.

"במתמטיקה אי אפשר לרמות, אבל בתחומים אחרים זה קורה. לכן התחלנו לבנות כלי אימות חזקים מאוד גם לעולמות הקוד. בסופו של דבר נגיע לפורמולציה של שפות קוד כמו פייתון או קוד למעבדים גרפיים, ונכבוש גם את התחום הזה באמצעות מודלים ממוקדים לפתרון בעיות קשות".

איפה יהיה האדם במעגל הזה?

"יש שני תרחישים אפשריים לגבי מקומו של האדם. בראשון, הבינה המלאכותית תישאר 'מכפיל כוח' - כלי עזר שמשפר מאוד את הפרודוקטיביות אך עדיין דורש אדם מיומן בתוך המעגל. בתרחיש השני והרחוק יותר, ה־AI תהפוך ל'גורם משווה', דהיינו, לא צריך שום כישרון להפעיל אותה, היא תהיה לגמרי אוטונומית.

"בתרחיש כזה אתה אומר לה לפתור את השערת רימן ובזה זה נגמר, זה כל הפרומפט שלך. למחרת אתה בא למשרד והיא פתורה כולל וריפיקציה. השאלה האם נגיע ל־AI שהיא גורם משווה שכזה? אני לא יודע. כרגע זה לא שם וגם לא נראה שזה מתקרב לשם. אבל אם זה יקרה, תישאל השאלה מהו הערך המוסף של האדם - כי ברגע שפרומפט של שורה אחת מספיק, מיטשטש לחלוטין ההבדל בין אדם מוכשר למי שאינו מוכשר".