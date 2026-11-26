אמ;לק הפקקים כבר לא גורמים רק לתסכול אלא גם משנים דפוסי עבודה. בכל הארץ זמני הנסיעה והאפשרות לעבודה היברידית הפכו לשיקול מרכזי כמעט כמו השכר. דוגמה בולטת הם תושבי השרון שיותר ויותר מהם מוותרים לחלוטין על תל אביב ומעדיפים לעבוד קרוב לבית, לעבור למתחמי עבודה מקומיים או אפילו לוותר על משרות, גם במחיר של הזדמנויות והכנסה. הפתרונות טמונים בתחבורה ציבורית אבל הפרויקטים הגדולים עדיין רחוקים ממימוש והרכב הפרטי נותר עבור רבים ברירת המחדל.

אייל אשכנזי, עורך דין תושב כפר סבא, בילה מדי יום שלוש שעות על הכביש בדרכו לתל אביב וחזרה והחליט לעשות שינוי. אחרי עשור הוא העביר את המשרד למקום מגוריו: "זה הפך לבלתי נסבל. אני לא רואה את עצמי חוזר לשם, גם אם ארוויח בתל אביב יותר. הזמן הוא משאב יקר ערך".

אשכנזי לא לבד. הפקקים הם מכת מדינה ורבים מבזבזים שעות בדרך לעבודה וחזרה וחולמים על עבודה מהבית. השרון הוא אחד האזורים המרכזיים הסובלים מהבעיה, ונראה שיותר ויותר תושבים שם בוחרים אט אט לוותר על העבודה בתל אביב ולמצוא פתרונות כדי לעבוד בבית או בקרבתו. מרד שקט.

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בבדיקה שערכה חברת ההשמה GotFriends בחצי השנה האחרונה נמצא כי 1 מכל 14 מועמדים לעבודות שגרים באזור השרון ציינו שאינם מוכנים לעבוד כלל בתל אביב. בסקר שערכו בחברה בתחילת 2026 נשאלו מועמדים מכל הארץ מה הכי חשוב להם במקום עבודה? זמן ההגעה והאפשרות לעבוד במתכונת היברידית קיבלו בתשובות חשיבות דומה לזו של השכר.

"לפני שנתיים, בשיחות עם מועמדים מהשרון, תל אביב הייתה ברירה שכמעט כולם היו מוכנים לשקול", אומרת שירי וקס, מנכ"לית גוטפרנדס. "קשה להצביע על המועד שבו המגמה החלה אבל אנחנו מזהות שככל שחברות מצמצמות את ימי העבודה מהבית, כך הנסיעה לתל אביב הופכת לחסם משמעותי יותר עבור מועמדים מהשרון.

"חלק מהמועמדים מתחילים את החיפוש קרוב לבית, ורק אחרי כמה חודשים שבהם לא מצאו משרה מתאימה מרחיבים אותו לתל אביב. גם אז הם מוכנים לשקול זאת בתנאי שיגיעו למשרד לכל היותר פעמיים בשבוע".

כדי להבין עד כמה המציאות חמורה בצירי הנסיעה מאזור השרון, די להביט בנתונים. מנתוני נתיבי ישראל, המשווים בין אוקטובר 2026 לאוקטובר 2025, עולה למשל כי בכביש 444, בין כוכב יאיר לשוהם, המהירות הממוצעת ירדה מ-71 ל-68 קמ"ש בבוקר (ירידה של 4.2%) ומ-72 ל-68 קמ"ש בערב (ירידה של 5.6%). בכביש 57, בין כפר יונה לנתניה, היא ירדה מ-64 ל-59 קמ"ש בבוקר (ירידה של 7.8%) ומ-61 ל-58 קמ"ש בערב (ירידה של 4.9%). מנגד, בכביש 2, בין מחלף ינאי לנתניה, המהירות דווקא עלתה מ-75 ל-82 קמ"ש בבוקר (עלייה של 9.3%).

כשמגיעים לנתיבי איילון, במקטע של כביש 20 שבין מבוא איילון לגלילות, מראים הנתונים כי בין 4 ל־15 באוקטובר, עמדה המהירות הממוצעת דרומה על 50 קמ"ש - ירידה של 10% לעומת יוני. בשעות הבוקר המהירות הממוצעת דרומה הייתה 55 קמ"ש (ירידה של 16% ביחס לחגים, אך דווקא עלייה של 3% ביחס ליוני); בשעות אחר הצהריים והערב היא ירדה ל-23 קמ"ש (ירידה של 20% ביחס ליוני).

"עובדים בת"א - ומתייאשים"

עבור רבים, לפחות בתחילת הדרך, הבחירה בתל אביב הייתה כמעט מובנת מאליה. "זו העיר הגדולה, ומבחינה מיתוגית זה טוב", אומר ליאור פרדמן, די ג'יי, יזם ובעל משרד לייעוץ עסקי, שגר בנתניה. "אבל לפני כמה חודשים זה הפך פשוט ללא ריאלי - כל כיוון לקח לי שעה. אז החלטתי להעביר את המשרד לכפר סבא. כאן אני מגיע לעבודה תוך חצי שעה, אין בעיות חניה, ואני גם לא צריך לשלם עליה".

יש סיכוי שבכל זאת תחזור לעיר הגדולה?

"אין סיכוי שזה יקרה בשנים הקרובות. זה מוסיף לי שעה נסיעה ביום ואתה מגיע לעבודה הרבה יותר עייף. מבחינת מיתוג זה כבר לא משנה איפה אתה יושב - העיקר זה הנוחות, הגישה והנראות של המשרד. אנשים כבר לא מוכנים לנסוע לתל אביב".

מי שפוגשים את המציאות הזו ביום-יום, ואולי גם נהנים ממנה, הם מנהלי מתחמי חללי העבודה באזור השרון. "כשאני רואה פקקים, אני מצד אחד מתבאס כי גם אני תקוע בהם, אבל מצד שני זה עוזר לי לביזנס", מודה ניר קלז, מנכ"ל רשת מתחמי העבודה המשותפים וייב, הפועלת בכפר סבא ובקיסריה. לדבריו, בכל שנה חל גידול של 15-10% באנשים שעוזבים את העבודה בתל אביב ומצטרפים אל המתחם.

ניר קלז, מנכ''ל רשת מתחמי העבודה וייב בכפר סבא / צילום: דריה אלקינד

מי מגיעים אליכם?

"בכל מרכז יש לנו 200 אנשים - חברות, עצמאים, יזמים, יועצים, אנשי הייטק.יש אצלנו חברות שישבו בעבר בעזריאלי, אבל פשוט נמאס להם מהנסיעות. אגב, גם בתוך כפר סבא, מי שגרים קרוב לכפר סבא הירוקה לא רוצים לבוא אליי כי צריך לחצות את כל העיר וזה פקוק".

גם נופר כץ, מנהלת אזור רעננה של מתחמי חללי העבודה ROOMS מבית פתאל, מזהה את המגמה מקרוב. לדבריה, השיח סביב זמני הנסיעה והמרחק מהבית הפך לחלק בלתי נפרד משוק העבודה. "אנחנו שומעים את זה גם מהחברות עצמן וגם ממנהלות משאבי אנוש. עובדים מציפים יותר ויותר את הקושי בנסיעות הארוכות ואת הרצון לעבוד קרוב יותר לבית. חברות מבינות שהיכולת להציע לעובדים סביבת עבודה איכותית, נגישה ונוחה היא יתרון משמעותי בגיוס ובשימור עובדים".

כץ מספרת כי לפחות בשני מקרים מדובר בחברות שבהן המנהלים הבכירים הם תושבי האזור, אבל יש גם "חברות שבוחרות ברעננה מתוך מחשבה אסטרטגית". מגמה נוספת שהיא מזהה היא חברות שמפצלות את פעילותן בין מספר מוקדים: "יושבות אצלנו גם חברות שמנהלות פעילות במקביל במספר מתחמים שלנו. חלק מהעובדים יושבים במתחם ROOMS בתל אביב וחלקם ברעננה. כך החברה מאפשרת לעובדים לבחור את סביבת העבודה הנוחה להם".

ניר קלז / צילום: דריה אלקינד

גם כץ עצמה היא דוגמה למי שעבדו בתל אביב ולא יכלו להכיל את הפקקים יותר. "עבדתי בעיר ולפני שנה וחצי עברנו להרצליה. מהר מאוד הבנתי שזה יהיה לי קשה לאורך זמן. ניסיתי דרכים נוספות לעקוף את הפקקים, כמו רכבת ואוטובוס, אבל בסוף לא ירדתי משעה וחצי לכיוון, אז עברתי לעבוד ברעננה".

"גוזל שעות ופוגע בהכנסה"

הוויתור על תל אביב לא נוגע רק לעובדי משרדים. מנתוני אתר מידרג, שמבוססים על אלפי בעלי מקצוע, רק 20% מבעלי המקצוע שגרים בשרון נותנים שירות בתל אביב. בנוסף, 45% מבעלי המקצוע באזור מגיעים עד הרצליה-רמת השרון אך נעצרים לפני תל אביב, ו-20% אף נותנים שירות בערים הסמוכות אך מדלגים על תל אביב עצמה.

מטבע הדברים, שיעור המגיעים לעיר יורד ככל שמתרחקים צפונה: 42% מבעלי המקצוע שגרים ברמת השרון נותנים שירות בתל אביב, 26% מבעלי המקצוע שגרים בהרצליה ובהוד השרון, 19% מנתניה ורק 7% מחדרה. ככלל, שליש מבעלי המקצוע מהשרון נותנים שירות לפחות באזור אחד נוסף בגוש דן. אפילו 46% ממי שעובדים ברמת גן וגבעתיים, הגובלות בתל אביב, מדלגים עליה.

מכת מדינה: למה הפקקים בישראל רק מחמירים? ההחרפה בפקקים אינה ייחודית לאזור השרון. מספר כלי הרכב בישראל הולך וגדל, אך תשתיות הכבישים אינן מתרחבות באותו הקצב. "הגידול בנסועה בשנים האחרונות נובע מהתרחבות מצבת כלי הרכב, ולא מכך שכל רכב נוסע יותר", מסביר ד"ר יוסי לוזון, מרצה בכיר במחלקה להנדסת תעשייה וניהול במכללת אפקה. לדבריו, הקשר גם פועל בכיוון ההפוך: "מחקר שפרסם בנק ישראל במאי 2026 מצא כי הרחבת תשתיות הכבישים גם מעודדת רכישת כלי רכב נוספים, ובפרט רכב שני במשקי בית צעירים". אולם הנקודה החשובה ביותר, בתפיסתו, היא שהקשר בין מספר כלי הרכב בכביש לבין מהירות הנסיעה הממוצעת אינו ליניארי. "כשמערכת הכבישים פועלת ממילא סמוך לקיבולת המרבית שלה, אפילו תוספת קטנה יחסית של כלי רכב בשעות העומס עלולה להביא לירידה חדה במהירות הנסיעה הממוצעת ולהתארכות משמעותית של הפקקים", הוא מסביר. אחת המגמות שעלולות להחריף את הפקקים, לדבריו, היא התרחבות פעילותן של היצרניות הסיניות בשוק הרכב. זו עשויה להוזיל את מחירי המכוניות ולהנגיש אותן למשקי בית נוספים. לכך מצטרפת עלות הנסיעה הנמוכה יחסית ברכב חשמלי, שעשויה לעודד שימוש מוגבר ברכב הפרטי - ונראה כי עוד נכונו לנו שעות ארוכות של עמידה בפקקים. קראו עוד

"עבור בעל המקצוע פקקים ואיתור חנייה בזמן יום העבודה יכולים לגזול שעות רבות ולפגוע בהכנסה", אומר משה ברסטיקר, מנהל המחלקה העסקית באתר מידרג. הוא גם מחדד כי "בעלי מקצוע שמצוידים בכלי עבודה וחלקי חילוף מגיעים ברכבים גדולים שדורשים חניה, מצרך נדיר בתל אביב".

ליאורה שוורץ (72), גרה בצור יצחק ובמשך שנים הייתה מעצבת פנים עצמאית. בינואר החליטה, בצער רב, לדבריה, לצאת לפנסיה. "לא מתוך חוסר יכולת ורצון לעבוד, אלא בגלל אילוצי הפקקים והשעות הרבות שביליתי על הכביש. אי אפשר ככה לקבוע שעות עבודה ופגישות מסודרות עם לקוחות ובעלי מקצוע. אני רואה כל בוקר את הפקקים ומודה לאל שאני לא צריכה לצאת לעבודה".

"תל אביב מפסידה צמיחה"

הוויתור של תושבי ערים אחרות על העבודה בתל אביב משפיע כמובן גם על העיר עצמה. "כשאדם מהשרון מוותר על עבודה בתל אביב-יפו בגלל הפקקים, לא רק שהוא מפסיד הזדמנות תעסוקתית, גם העיר, המעסיק והמשק כולו מפסידים צמיחה", אומרת מיטל להבי סגנית ראש עיריית תל אביב יפו לתחבורה ובטיחות בדרכים.

מתחם הנתיב המהיר בשפיים. כ-10,000 נוסעים ביום בשאטלים לתל אביב / צילום: באדיבות נתיבי איילון

להבי מציינת כי, "בעוד נגישות תחבורתית היא מנוע כלכלי, פקקים הם בלם צמיחה. הפתרון טמון בהשקעה בתחבורה ציבורית יעילה ואמינה והקמת רשות תחבורה מטרופולינית שתתכנן את הניידות מעבר לגבולות המוניציפליים". לדבריה, "פתרונות של תחבורת המונים ותחבורה ציבורית, הם לא רק הסעה של אנשים לעבודה, אלא גם הרחבה או צמצום של אפשרויות תעסוקה ומנוע כלכלי מובהק".

ואכן במצב הקיים גם מי שהיה רוצה לעבור לאזור השרון - עשוי לחשוב פעמיים. "במקור אני מכפר סבא, ועברתי לתל אביב בשנים האחרונות", אומרת נוי (33). "אבל אני באמת לא יודעת מה אעשה ביום שלא נעמוד במחירי השכירות בעיר. אני רק חושבת על מעבר לאזור השרון, ועל הפקקים בנסיעה לתל אביב, וזה עושה לי לא טוב".

מנגד, בערי השרון עצמן מנסים לנצל את המצב ולייצר אלטרנטיבות. "יש חשיבות ליציאה לתל אביב, שם הביקוש למשרות וזה ברור לנו", אומר עילאי הרסגור-הנדין, לשעבר סגן ראש עיריית כפר סבא ומחזיק תיק התחבורה. "אבל אנשים מפסידים במצטבר שנות חיים בדרכים, ורבים מעדיפים למצוא מקומות תעסוקה קרובים יותר לבית. בכפר סבא העירייה עבדה לא מעט על יצירת חלופות, ויש אצלנו מספר אזורי תעסוקה ולא מעט חברות הייטק, אבל אנחנו עדיין בפיגור ביחס לערים אחרות".

גם בתפיסתו הפתרון נעוץ בתחבורה ציבורית טובה ויעילה. "בלתי אפשרי וגם לא נכון לדחוס עוד כלי רכב", אומר הרסגור-הנדין. "עבדנו על סלילת נת"צים כדי שאנשים יוכלו לצאת מהעיר במהירות. לצערי רוב חברי מועצת העיר וראש העיר לא הבינו את הדחיפות והמשך הפרויקט בוטל. לשמחתי עתירת העירייה נגד תוואי המטרו לא התקבלה ובעתיד הרחוק הוא ישמש את תושבי כפר סבא".

לא נוסעים בתחבורה הציבורית

למרות הכול, היקף היוממות (נסיעה יומית לעבודה במקום אחר, או Commuting) מהשרון עדיין גבוה. לפי עיבוד של מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני הלמ"ס ל־2024, שיעור העובדים מחוץ לעיר עומד על 68.2% בהוד השרון, 62.6% בכפר סבא, 61.2% בהרצליה ו־58.7% ברעננה. בנתניה השיעור נמוך יותר, 44.5%. הנתונים אינם מלמדים כמה מהם נוסעים דווקא לתל אביב - חלקם מועסקים בערים אחרות באזור, בפתח תקווה ובמוקדי תעסוקה נוספים. אבל הם ממחישים עד כמה תושבי האזור תלויים בנסיעות לצורכי עבודה.

לפי הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 2025, כ־62% מהעובדים בישראל מגיעים לעבודה ברכב פרטי או מסחרי, ורק כ־16% בתחבורה ציבורית. במחוז המרכז שיעור המשתמשים בתחבורה ציבורית אף ירד מכ־19% לפני עשור לכ־12%.

הפתרון טמון בטיוב התחבורה הציבורית, כך שתהווה פתרון יעיל למי שעד כה בחרו ברכב הפרטי. במשרד התחבורה מציגים שורת פרויקטים לשיפור הקישוריות בין השרון לתל אביב. בין היתר מציינים במשרד את פתיחת תחנות הרכבת ברעננה, הפעלת רכבות חשמליות והגדלת תדירות, וכן כי נסיעה ישירה מתחנת כפר סבא-נורדאו לתל אביב-סבידור מרכז לוקחת כ־32 דקות. השנה נפתח גם המקטע הראשון של המסילה המזרחית, אך זו אינה מגיעה לתל אביב.

פתרון נוסף שכבר פועל הוא פרויקט "הנתיבים המהירים", שהמקטע הראשון שלו, בין שפיים למחלף השלום, נפתח לפני כחצי שנה. במתחם התחבורה בשפיים כ־7,000 מקומות חניה, וכיום חונים בו כ־4,200 כלי רכב מדי יום. השאטלים לתל אביב מסיעים כ־10,000 נוסעים ביום, אם כי ייתכן שחלקם נספרים פעמיים בנסיעות הלוך וחזור. בהמשך מתוכננת גם כניסת כלי רכב מרובי נוסעים לנתיב והפעלתו כנתיב אגרה.

אלא שחלק מהפתרונות המשמעותיים עדיין רחוקים ממימוש. המסילה הרביעית באיילון, שאמורה להגדיל את קיבולת הרכבות במרכז, צפויה להסתיים רק ב־2032. גם פרויקט המטרו, שמתוכנן להגיע לרעננה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה ורמת השרון, עוד רחוק מהפעלה, ולעיתים נתקל בהתנגדות הרשויות המקומיות.

רק לפני כשבועיים איים ראש עיריית רמת השרון, איציק רוכברגר, להתנגד לקידום המטרו בעיר אם לא יתקיים שיתוף פעולה עם נת"ע בציר מרכזי. כך שבינתיים, למרות ההשקעות והפרויקטים, עבור רבים בשרון הרכב הפרטי נותר האפשרות המעשית ביותר להגיע לעבודה.

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "המשרד רואה בשיפור הנגישות למרכזי התעסוקה יעד לאומי וכלכלי מהמעלה הראשונה. עומסי התנועה הם אתגר מצטבר של עשרות שנים, וההתמודדות עמם מחייבת פתרונות מערכתיים, השקעות ארוכות טווח ויצירת חלופות אמיתיות לרכב הפרטי. המשרד ימשיך להאיץ את פיתוח תשתיות התחבורה, להרחיב את היצע השירות ולשפר את זמני הנסיעה ואמינותם, מתוך תפיסה ברורה שלפיה מקום מגוריו של אדם לא צריך להגביל את אפשרויות התעסוקה העומדות בפניו".