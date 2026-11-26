אודות הפודקאסט "פופקורן" הפודקאסט פופקורן, מהמובילים והוותיקים בישראל, מנסה להתחקות אחר השינויים בעולם העבודה החדש, ובאמצעות שיחות עומק עם מנהלים, יזמים, מדענים, פסיכולוגים וגם אמנים מציע דרכים להסתגל אליו ולהזדמנויות שהוא מביא איתו. התובנות שעולות בו מספקות פרקטיקות שימושיות למנהלים ולעובדים גם יחד. ליאור פרנקל הוא יזם, מלווה ארגונים בהסתגלות לעולם העבודה החדש ומחבר רב-המכר "הספר הקטן למנהל.ת החדש.ה". בכל חודש נביא כאן גרסה כתובה של פרק אחד, שנבחר בקפידה מבין הפרקים של פופקורן שפורסמו בחודשים האחרונים.

מה זה עולם העבודה החדש? במאה ה־21, ובמיוחד בעשור האחרון, עולם העבודה מקבל צורות חדשות שטרם הכרנו - מהמודל ההיברידי, דרך השימוש הגובר בטכנולוגיה ועד הגלובליזציה. במציאות שבה הנורמות המסורתיות נזנחות, המעסיקים שמים דגש משמעותי על יצירתיות, ואילו העובדים מחפשים קריירה דינמית, כזו שלא משתקעת במקום אחד. כל אלה גם משנים את הדרך שבה ארגונים מתנהלים ואת העקרונות שעליהם נשענת הכלכלה. כעת נותר לנו רק לנסות להבין את חוקי המשחק החדשים ולהתחיל לשחק

בראשית דרכה כפוסט-דוקטורנטית צעירה בהרווארד כתבה ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר מייל תודה לאחד מבכירי המשפטנים בארצות הברית, פרופ' אלן דרשוביץ, שהגיב לדבריה בסמינר יוקרתי. לאחר שלחצה על כפתור ה-send נחרדה לגלות שהתיקון האוטומטי שינה את שמו מדרשוביץ ל'דישווטר' - המים המלוכלכים שנשארים אחרי שטיפת הכלים.

"כתבתי מיד: אני נורא מתנצלת, זה האוטוקורקט", היא מספרת. "תוך חמש דקות הוא השיב: הכל בסדר, זו טעות שכבר נתקלתי בה. ואז חשבתי לעצמי אנחנו צריכים להסתכל על העולם הזה של האוטוקורקט'".

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הטעות הזו הובילה את שוורץ אלטשולר לחקור את נקודות המפגש שבין בני אדם, טכנולוגיה, עולם העבודה, החברה והדמוקרטיה. כיום היא דוקטור למשפטים שמתמחה בדיוק במפגשים האלה ומשמשת גם כעמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה וכראשת התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע. היא מחברת שותפה של הספר "אדם מכונה ומדינה" (יחד עם עמיר כהנא), הספר הראשון בעברית בנושא מדיניות בינה מלאכותית, ובין היתר כתבה את הקוד האתי של תאגיד השידור כאן וגם את זה של גלובס.

"אנחנו נמצאים בעולם שכולו אוטוקורקט אחד ענק, בו המכונות עושות דברים עבורנו", היא אומרת, אבל לדבריה, אם בעוד כיום הן מעניקות לנו כוחות-על והופכות אותנו לסופר-אנושיים - לא בטוח שתמיד זה יהיה כך. כדוגמה לאחת הסוגיות האתיות שיביא איתו עידן הבינה המלאכותית היא מדברת - על תופעת התאומים דיגיטליים.

מה זה תאומים דיגיטליים?

"כיום מערכות יודעות לג'נרט את הפרצופים שלנו ולשכפל את הקול שלנו. הן יודעות להגיד באיזה קצב אני מגיבה למיילים, איך אני עונה, מה הסנטימנט שלי ומה אני עושה עם המידע שיש ברשותי".

כבר היום שוורץ אלטשולר רואה כיצד המערכות הקיימות מייצרות לה תאומה דיגיטלית בעבודה. "זו תאומה שתדע לענות מה שאני הייתי עונה, לפעמים להסתיר מידע, ולפעמים לגלות". תאום כזו, לדבריה, יוכל אולי בקרוב להתקבל גם לעבודה כשהוא מביא איתו יכולות שאין לבני האדם - הרבה מעבר לעבודה 24/7.

"התאום יוכל לא רק לענות על כל מה שמגיע אלייך למייל, אלא גם למשל לשבת בישיבות הבורד במקומך ואפילו לייצר חשיבה אסטרטגית", היא מתארת. "משאבי אנוש אולי יוכלו לעשות מולו גם את סימולציות השכר, לגלות איפה נקודות התורפה - ורק אז יגיעו אלייך".

היא מציינת כי אותם כלים יוכלו גם לאפשר לבני האדם לצאת מהעבודה מוקדם יותר אך מדגישה: "אם החל מיום העבודה הראשון תישאר במיטה, התאום הדיגיטלי שלך לא ידע לעשות כלום. הרעיון הוא שהאדם נמצא בשוק העבודה, יוצר כל הזמן - והתאום לומד".

לדבריה, לא מדובר במדע בדיוני. "אני לא עתידנית, אני הווהנית. אני לא מתעסקת עם דברים שיהיו ב-2040, זה לא מעניין אותי. אני באה מהעולם של מדיניות ציבורית, אני צריכה כללים עכשיו. כל מה שאני מדברת עליו הוא דברים שקיימים בשוק".

"אפשר להגדיר רובוט כעובד בחברה?"

יש מי שכבר רואים לנגד עיניהם את האפשרות להחזיק תאומים דיגיטליים שיעבדו עבורם בכמה משרות במקביל. שוורץ אלטשולר מוטרדת דווקא מהאפשרות שהמעסיק ימשיך להשתמש בתאום הדיגיטלי, גם אחרי שהעובד יעזוב את החברה. "אני שואלת: באיזה בית קברות ייקבר התאום הדיגיטלי שלך כשתעזוב?

"בקורונה דיברנו על עולם עבודה היברידי, כי המקום שממנו אתה עובד הפך להיות עניין נזיל. עכשיו השאלה שצריך לשאול היא: מיהו עובד? זה העובד האנושי? הסופר-וורקר שיש לו קופיילוט יחד איתו? האייג'נט? התאום הדיגיטלי? הרובוט שהושיבו לצידי? המערכת התבונית שאמורה לייעץ לי כל הזמן?"

חוק איסור ספאם בסמס יצא כשכולם כבר עברו לוואטסאפ. איך דואגים שהמעסיקים לא יספיקו להחתים את כולם על חוזה שמאפשר להעסיק את התאום הדיגיטלי שלהם עד סוף הימים - ורק אז יגיע החוק שאוסר זאת?

"רגולציה באופן אינהרנטי תמיד מפגרת אחרי הטכנולוגיה, ובדיוק כמו בהרבה דברים אחרים, צריך חדשנות גם בתחום הזה. לא כל דבר אפשר לפתור באמצעות חוק שלוקח 10 שנים להעביר בכנסת. יחליף את זה דיזיין אחר של מערכות טכנולוגיות, באופן שיותר מתאים להגנה על ערכים חברתיים. יחליפו את זה תקנים טכנולוגיים למערכות פחות פוגעניות, שייווצרו על ידי שיתוף פעולה למשל עם התעשייה. מעין תקן AI ידידותי לעובדים.

"ויש עוד אפשרות, והיא להגיד: זה יבוא מלמטה. במקומות עבודה המשוב להנהלה הרבה יותר מהיר מאשר המשוב שלנו כאזרחים לחברי הכנסת", אומרת שוורץ אלטשולר. "מעסיקים יגידו לעצמם: אם נדחף קצת יותר מדי את העובדים (כלומר, נרחיק לכת בשימוש בטכנולוגיה - ל"פ), ברמה שהם ירגישו מאוימים, שעוקבים אחריהם כל הזמן, שלא מספרים להם - אנחנו נפסיד אותם, נגרום לניכור ואולי לעזיבה".

החששות הללו אינם תיאורטיים בלבד. במחקר שערכה שוורץ אלטשולר במכון הישראלי לדמוקרטיה, תחת הכותרת "א.נשים מנהלים א.נשים באמצעות מכונות", נמצא כי כמחצית מהעובדים חוששים מניהול בידי בינה מלאכותית. אלא שהחששות שלהם מתמקדים בעיקר בפגיעה בפרטיות ובמעקב, ופחות בסכנות הכרוכות בכך שמכונות יקבלו החלטות הנוגעות אליהם.

"עובדים אומרים: 'אני מפחד שיחשפו מידע אישי שלי, שישתמשו לרעה במידע הזה, מפחד מתחושת מעקב שתהיה לי כל הזמן'", היא מספרת. "אבל כשאתה שואל אותם: 'איך אתם מרגישים עם זה שמערכת אוטונומית־אוטומטית תקבל החלטות ביחס אליכם - מה עם ההטיות שלה, ההזיות, והפחד שלא יהיה לכם לאן לערער?' - אז אנשים עוד לא שם. הם לא יודעים מה מעבר לדלת, עוד לא מבינים מה זה העולם הזה של מכונות.

"כשאתה נכנס למקום עבודה: האם אתה יודע איזה מערכות יש שמעריכות את העבודה שלך? האם אתה יודע מה בודקים אצלך - תנועות עיניים, הקלקות עכבר, סנטימנט במייל? פעם ידעת שאתה דופק שעון, יודעים מתי נכנסת, יודעים מתי יצאת. היום המצלמה שקוראת את הפנים שלך יודעת להגיד אם רבת עם אשתך בדרך לעבודה".

הפער בין העובדים למנהלי משאבי האנוש בולט במיוחד במחקר: בעוד כמחצית מהעובדים מבטאים חשש מניהול באמצעות מכונות, רק 20% ממנהלי משאבי האנוש הביעו חשש ממבנה ארגוני כזה. לדברי שוורץ אלטשולר, אחת הבעיות המרכזיות היא שהשינוי הטכנולוגי מתרחש כמעט בלי שיח עם העובדים. "47% מהעובדים אומרים: 'לא דיברו איתי, אבל הייתי רוצה'".

מבחינתה, הממצאים מצביעים על הצורך בשיח פתוח בין מעסיקים לעובדים על השימוש בבינה מלאכותית לניהול, מעקב וקבלת החלטות. מי שאמורים להוביל אותו הם אנשי משאבי האנוש, אף שגם תפקידם שלהם עובר שינוי עמוק.

"יש ציפייה מאנשי HR להטמיע את כל הכלים האלה, ללמד את העובדים ולייצר יותר פרודוקטיביות. מצד שני, המקצוע שלהם בה בעת בעצמו מאוד משתנה. איך מנהלים אנשים שבעצמם מנהלים מכונות? איך מנהלים מכונות?"

"העובדים פוחדים - וזה יתנקם במעסיקים"

חלק מרכזי מהמהלך הנוכחי שלה, שהמחקר חלק ממנו, הוא לנסח חוזה חדש לעידן הבינה המלאכותית ובהקשר הזה לשוורץ אלטשולר יש גם עצות מעשיות: "קודם כל - תהיו שקופים, הם מפחדים - דברו איתם. גם אתם מפחדים - תשקפו את זה.

"הדבר השני הוא לחשוב מה הערכים שחשובים לנו כארגון: אפשר להגיד, למשל, חשובה לנו הפרטיות; או חשוב לנו שתהיה יכולת לערער על החלטה של AI, שמרגישה לי לא הוגנת - לבן אנוש; או שחשוב לנו עדיין לשמור על הרצון לגוון את כוח האדם שלנו".

לארגונים אין כלים להתעסק עם פילוסופיה של המוסר.

"התשובה היא בשתי רמות. הראשונה - חברים, הנטל עליכם, כי בחוץ יש כאוס וטלטלה, אין רגולציה והעובדים שלכם מתים מפחד. הדבר השני - אם צריך, קחו עזרה מגופים שיעזרו לכם להמשיג, להבין מה קורה ולנסח קודים אתיים. זו שעתן היפה של חברות הייעוץ.

"אני לא אומרת שכל אחד צריך ללכת לאפלטון ולאריסטו, אבל צריך לייצר משילות: אחד - תייצר שרשראות אחריות, שתיים - תייצר כללים, ושלוש - תנגיש ותשקף את הכללים האלה".

אם באמת היינו מבינים על מה פייסבוק מחתימים אותנו, לא היינו מסכימים. אבל אני רוצה שיהיה לי פייסבוק אז אני מסכים. מה אעשה כשאני רוצה שתהיה לי עבודה?

"אז איפה שיש ועד זה יקרה באמצעות הוועד. אנחנו גם בקשר עם אנשים מההסתדרות, גם שם מאוד מאוד עסוקים בזה. ארגוני המעסיקים שואלים את השאלות האלה ויש פה היבטי מאקרו.

"אבל רשתות חברתיות ומה שהסכמנו שפייסבוק וגוגל ידעו עלינו - זה סיפור אחד, שהיה הרבה יותר קשור לשעות הפנאי שלנו. עבודה זו כבר הזהות שלנו, זה ההארדקור של החיים שלנו. שם כל האמוציות יוצאות, שם הערך העצמי שלנו.

"אני לא מטילה את האחריות על הכתפיים של העובד הבודד, אבל אני כן יודעת להגיד למנהלי האנשים: תקשיבו, אני רואה בסקרים שהם מוטרדים, אני רואה בסקרים שיום אחד יבוא והם יעשו לכם רעש, זה יתנקם בכם יותר מהר ממה שאתם חושבים - בואו תתחילו להתארגן עכשיו".

לאתר מועמדים עם משקפיים חכמים בבית קפה

הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מסחרר, ולא ברור אילו חידושים יהפכו לחלק מחיינו. איך את מזהה מראש את אלה שיחייבו התערבות של מדיניות ציבורית?

"נכון, המוצרים יוצאים כל הזמן ואנחנו בשטף של מידע. אנחנו לא יודעים מה הולך לתפוס, אבל הרבה פעמים אפשר לראות איפה הפטנטים, איפה כספי ה-R&D ואיך הדליברי לציבור נראה. מארק צוקרברג, למשל, בכל הופעה ציבורית מרכיב את המשקפיים החכמים.

"אז אני אומרת: נגיד בעולם שבו כולם יוצאים החוצה עם משקפיים חכמים, איך זה ישפיע עלינו? אפשרות אחת זה להגיד: אני משפטנית, אז אני אתייחס לשקיפות, פרטיות, אני אדבר בערכים.

"אפשרות שנייה היא להסתכל על המציאות דרך האינטראקציות בין אנשים. נניח שאני הולכת ברחוב מולך, ושנינו מרכיבים משקפיים חכמים. מה יקרה בינינו? נגיד שהחולצה שלך שמוצאת חן בעיניי אז אני יכולה להגיד למשקפיים: 'תקנו לי חולצה כמו שלו'. ואם אני מגייסת עובדים, אני יכולה לשבת בבית קפה, להביט באנשים סביבי ובאמצעות המשקפיים והמידע בלינקדאין שמתחבר אליהם - לזהות מועמדים פוטנציאליים לעבודה".

אז כולנו נהיה יחידות מודיעין, אולי מרוב מידע אני כבר לא אעשה עם זה כלום?

"עד היום כשדיברו איתנו למשל על פרטיות, כל הזמן אמרו לנו שהאח הגדול אלו המדינה, המשטרה, המעסיק. עכשיו יהיו המון אחים קטנים ומציצניים. ואז אני שואלת: נגיד שאני מנהלת משאבי אנוש והעובדים באים לעבודה עם משקפיים חכמים. אני יודעת שהם בעצם מרגלים אחד אחרי השני.

"זה כבר לא המעסיק מסתכל עליך ואתה שואל: 'איפה מותר לשים את המצלמה? האם מותר לשים אותה בשירותים או בפינת אוכל?'. עובד הולך עם המצלמה עליו למנהלת, יש אפליקציה שמסתכלת על תווי הפנים שלה והיא יודעת להגיד לי אם אותה מנהלת אומרת לי את האמת, או שהיא עייפה, או שיש לה נטייה מינית כזאת או אחרת. יש פה המון סוגיות. אחת השאלות שעכשיו במרכז שולחן העבודה שלי היא: מה יקרה בעולם העבודה כשעובד הופך להיות מציצן על עובדים אחרים, ולא המעסיק המציצן על כולם?"

לפני עשור כתבתי פוסט על בחור שקנה כאלה משקפיים ופוגש מישהי וגם לה יש משקפיים. אז זה היה עתידני חמוד, היום עם היכולות של ה-AI זה כבר לא. אולי המסקנה תהיה: אוקיי, אי אפשר ללכת עם המשקפיים האלה? ומדינות יאסרו על זה.

"כשמדברים על מה שאנחנו קוראים לו "טכנולוגיות עתיד קרוב", כאלו שיותר קשורות להווה, יש לנו הרבה פעמים תחושה שמפילים עלינו אותן, לא קובעים שום כללים - ולנו אין בחירה אם לאמץ אותן או לא.

"אנחנו 15 שנה לתוך מהפכת הרשתות החברתיות, ראינו את הטוב ואת הרע שהן הביאו איתן. בואו נשאל את עצמנו: אם עכשיו אנחנו הולכים למשל לקראת מהפכת הצ'אטבוטים, כשלכל בן אדם יש בכיס בן לוויה כזה, תומך רגשי, חנפן אלגוריתמי - תקרא לו איך שאתה רוצה - צריך פה כללים, או שככה אנחנו יכולים להכניס אותו הביתה, לחיים שלנו מבלי שנקבע כלום?

"הדרך הכי קלה תמיד זה לדמיין את הילדים: אתה רוצה שזה יהיה לילד? באיזה גיל אתה מפחד שהוא ישתמש בזה? אתה חושב שזה יהיה נפלא כי זה יעזור לו להתמודד חברתית, או להפך, זה יהפוך אותו לנכה רגשית? אלה שאלות של אינטראקציות: איך תיראה האינטראקציה בין אדם לאדם, בין הילד לסביבה שלו, ללוח של בית ספר, בין הילד למכונה? קח את זה - ותעשה אקסטרפולציה למבוגרים ותסיק מסקנות למקומות עבודה".

שוורץ אלטשולר רואה במקומות העבודה את אחת הזירות המרכזיות של המהפכה הטכנולוגית ומדגישה כי האופן שבו נתמודד עם השלכותיה שם עשוי להשפיע על החברה כולה. "מה שקורה בתוך מקומות עבודה הוא סימן למה שקורה בחוץ", היא אומרת. "אין לך זכות לפרטיות בעבודה, עוקבים אחריך גם בשירותים? אתה תהיה חלק מחברה שיהיו לה מצלמות של זיהוי פנים גם במגרשי כדורגל ובהפגנות. יכולים לזרוק אותך מהעבודה מהיום למחר? אז אתה חי בעולם שבו גם הממשלה לא מרגישה אחראית כלפיך".