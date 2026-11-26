אמ;לק מלחמת רוסיה־אוקראינה הביאה לישראל כ־150 אלף עולים, רובם מהערים הגדולות ברוסיה. הם משכילים, מבוססים ובעלי ניסיון בינלאומי, ובניגוד לגלי עלייה קודמים לא מיהרו לנסות ולהשתלב במערכת הישראלית. הם פתחו עסקים, החליפו קריירות ובנו קהילות משלהם. למרות הקשיים, רובם נשארים בארץ ומדווחים על תחושת שייכות גבוהה, תוך שהם מנסים לשמר גם חלק מהזהות והתרבות שהביאו איתם.

באוקטובר 2022 פרסמה טטיאנה שרמט, שעלתה זמן קצר קודם לכן מרוסיה, פוסט בפייסבוק שבו תהתה איך ייתכן שבישראל, מדינה מערבית, אין סטארבקס, והיא לא יכולה לשתות את הפאמפקין לאטה (לאטה דלעת) שהתרגלה לשתות בסתיו במוסקבה - כשהסניף הקרוב ביותר נמצא בדמשק.

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המשקה, שהגיע לרוסיה עם סטארבקס ב־2007 והפך שם ללהיט עונתי, סימל את החיים המודרניים שהותירה מאחור. הפוסט הפך לאגדה בקהילה דוברת הרוסית בישראל, והעניק לגל העלייה החדש מרוסיה ומאוקראינה את הכינוי "עליית הפאמפקין לאטה", או בקיצור: "עליית הדלעת". בינתיים, גם סטארבקס עזבה את רוסיה בעקבות הסנקציות.

מאחורי הכינוי המשעשע מסתתר גל עלייה שונה מזה שהישראלים הורגלו אליו. מאז פרוץ המלחמה באוקראינה ב־2022 הגיעו לישראל, לפי נתוני משרד העלייה והקליטה, כ־150 אלף עולים מרוסיה מכוח חוק השבות - רבים מהם בני מעמד הביניים העירוני והמשכיל. ההתנגדות למלחמה, החשש מגיוס לצבא והכרסום בחירויות ובאורח החיים המערבי שהכירו דחפו רבים מהם לעזוב את רוסיה ולפתוח חיים חדשים בישראל.

רובם ככולם מגיעים מהערים הגדולות של רוסיה: 60% ממוסקבה, 30% מסנט פטרבורג ו-10% הנותרים גם הם ברובם מערים בנות מיליון איש ומעלה. בישראל, לפי נתוני הלמ"ס, כ־7,100 עולים קבעו את מקום מגוריהם הראשון בתל אביב (15.6% מכלל העולים מרוסיה), כ־5,700 בחיפה (12.6%) וכ־5,600 בנתניה (12.4%). בסך הכול, כ־41% מהעולים מרוסיה ב־2022 התרכזו בשלוש הערים הללו. מוקדי קליטה בולטים נוספים היו ירושלים (כ־3,500 עולים), בת ים (כ־2,850) ואשדוד (כ־1,900).

סניף סטארבאקס בסנט פטרבורג. הרשת שיצאה מרוסיה בעקבות הסנקציות הפכה לסמל לנורמליות / צילום: Shutterstock

"עלינו כדי לתת לילדים אופק טוב יותר", אומר אנטון גרשניק שהגיע מסנט פטרבורג ב-2022 ממלחמה לעוד מלחמה. "הכרתי את המתיחות הביטחונית בישראל, אבל לזה לא ציפיתי. למרות שגם כאן יש מלחמה ואתגרים פוליטיים, מעולם לא חשבתי לחזור לרוסיה. יש קושי כלכלי וחברתי, אנחנו מהגרים ואין לנו אפשרות לקנות דירה או מוצרים יקרים, אבל בישראל אנשים יותר חופשיים, יותר חמים ויש תקווה".

זהו גל העלייה השני בשנים האחרונות. הקודם החל ב-2014, עם תחילת מלחמת קרים ושינוי האווירה הפוליטית ברוסיה, וביחד עלו מאז לישראל כ-250 אלף עולים. בניגוד לגל הראשון, הפעם רוב העולם הגיעו מרוסיה, כי את הפליטים האוקראינים היו מוכנות לקלוט מדינות אטרקטיביות יותר ואת הרוסים, קצת פחות - אז היהודים מביניהם הגיעו לישראל. לפי ההערכות, 70%-90% מעולי עליית הדלעת נשארו בישראל.

"חלק מהחברים שלי עזבו את רוסיה מסיבות פוליטיות, כבר ב-2014", מספר מישה קפיטיסקי (39) שעלה ב-2017 לישראל. "מי שלא עשה זאת נשאר עד 2022, כי החיים היו טובים, מוסקבה הייתה טכנולוגית ופתוחה. בעלי ואני החלטנו לעזוב אחרי שהתגלתה מסכת ההתעללויות והרציחות של גאים בצ'צניה על ידי השלטון בו תמכה רוסיה. הבנו לאן הרוח נושבת".

בני העלייה הוותיקה מרוסיה מתארים את מי שהגיעו בעליית הדלעת כקהילה מתבדלת. רבים מהם לא מדברים עברית, מעדיפים להשתמש באנגלית ונראה לא פעם כי גם אין להם כוונה ללמוד את השפה או להתערות בישראל. "הם טעמו מהמערב, אבל נותרו עם מנטליות רוסית", טוען א', שעלה לישראל בשנות התשעים.

"חלקם התעשרו מהר מדי, בלי עידון, והפכו לחיקוי מוזר של תרבות אמריקאית. הם הגיעו לפה עם מקצועות שאנחנו לא מכירים: לא מהנדס, לא פסנתרן. הם יועצים של כל מיני, מחפשים גימיקים, פתוחים עסקים ולא מבינים למה זה לא מצליח".

עליית היזמים

הסיפור התעסוקתי של עליית הדלעת הוא מורכב ושונה מזה של עליית שנות התשעים מרוסיה. כבר ב-2022 התקבלו במשרד העלייה וקליטה טלפונים מגורמים שונים במשק שתהו: "נו, הגיעו כבר הרופאים? הגיעו המהנדסים?".

עבורם זו הייתה עוד עלייה דומה לזו של העלייה הוותיקה, שהתגלתה בדיעבד כמנוע להייטק הישראלי וכחבל הצלה למערכת הבריאות - וזמן להפקת לקחים, אחרי שבשנות התשעים לא כל העולים הצליחו להשתלב במקצוע שלהם, וחלק מההון האנושי שהגיע אבד לנצח.

אלא שמי שינסה להכיל מסקנות מעליית שנות התשעים על עליית הדלעת מפספס את הסיפור. "רמת החיים שלהם בארץ המוצא שלהם הייתה בינונית-גבוהה או גבוהה מאוד", אומרת ד"ר אנה רזניקוביסקי-קוראס, חוקרת מומחית בכירה במכון ברוקדייל, שהשתתפה במחקר שערך המכון על גל העלייה הזה, ביחד עם משרד הקליטה, בשנים 2022-2023.

לפי נתוני המחקר, 61% מהמגיעים בעליית הדלעת הם אקדמאים, מהם כמחצית בעלי תואר שני או שלישי. נכון ל-2023, 77% מהעולים בגיל העבודה מצאו עבודה בישראל, אם כי לא בהכרח במקצועם המקורי, ו-16% הגדירו את עצמם כעצמאיים.

חלק מעולי עליית הדלעת הצליחו לממש נכסים ברוסיה, טרם הגעתם, וחשבו כי מהכסף יוכלו לחיות בישראל זמן ממושך - אלא שאז גילו את יוקר המחיה כאן. במקום להתפרנס בינתיים מניקיון, או אבטחה העדיפו להסתער על היזמות, כשהם משתמשים בכסף שהביאו להקמת עסקים קטנים.

"הגעתי בשנת 2022 ממוסקבה, שם הייתי מנהל בתחום התעופה, אך בארץ לא היה ביקוש רב למנהלים דוברי רוסית", מספר סרגיי ז'ורקובסקי, מייסד משרד הפרסום Pumpkin People Marketing, שהספיק להקים ארבעה עסקים שכשלו - לפני שייסד את החברה הנוכחית.

סרגיי ז'ורקובסקי, מייסד פרסום פמפקין. ''לגיטימי שתהיה קבוצה שלא יודעת את השפה'' / צילום: אלכסנדרה דימונט

"הבאתי איתי סכום כסף שבמונחים של רוסיה היה מאוד מכובד, ובמונחים ישראליים פחות. החלטתי להקים עסק, אבל כל מה שהקמתי נכשל. רציתי לייבא תכשיטים מאינדונזיה שמצליחים בכל העולם, אבל הסתבר שבישראל לא אוהבים אותם. הקמתי עסק לייצוא לאירופה, אבל לא הבנתי כמה חשוב לחתום על חוזה. ברוסיה הכל נעשה בלחיצת יד. אז השותפים גנבו לי את הכסף והשאירו אותי באוויר. הקמתי עסק לייבוא של מזל"טים מברזיל, אבל למשקיע נגמר הכסף".

אחרי שנה וחמישה חודשים בארץ ז'ורקובסקי נותר מתוסכל. "כתבתי על זה בקבוצת עליית הדלעת בפייסבוק, ושם קישרו אותי עם משרד פרסום בירושלים, אלא שבמקום לגייס אותי הם אמרו לי: 'אולי תפתח אתה משרד פרסום ותעסיק בו את הקהילה שלך?'".

ז'ורקובסקי הרים את הכפפה והקים משרד פרסום שמתמחה במגזר הרוסי, בדגש על עליית הדלעת. הוא פונה גם לילידי הארץ אך מספר כי "רק שניים מתוך 28 העובדים הם דוברי עברית".

סל קליטה משודרג: מה קיבלו עולי הדלעת מהמדינה? חוק השבות, שנחקק ב־1950, מקנה לכל יהודי את הזכות לעלות לישראל. בתיקון לחוק מ־1970 הורחבה הזכאות גם לילדים ולנכדים של יהודים ולבני זוגם, וכן לבני זוג של יהודים, גם אם אינם יהודים בעצמם. העלייה מכוח חוק השבות מקנה גם זכות לקבלת אזרחות ישראלית. העולים החדשים זכאים לסל קליטה, הכולל מענק כספי ראשוני ותשלומים בחודשי העלייה הראשונים. נכון ל־2026, אלה מסתכמים בכ־20 אלף שקל ליחיד ובכ־60 אלף שקל לזוג עם שני ילדים. העולים זכאים גם ללימודי עברית באולפן, להטבות מס ולסיוע בתחומי הדיור והתעסוקה. נוסף על כך, העולים שהגיעו בעקבות המלחמה באוקראינה קיבלו גם חבילת הטבות מיוחדת, שכללה מענק הסתגלות חודשי שנע בין 1,000 שקל לחלק מהקשישים ומזכאי הדיור הציבורי ועד 3,400 שקל למשפחות עם שלושה ילדים ויותר. המדינה גם מימנה לרבים מהם שהייה זמנית בבתי מלון, הרחיבה את מסלולי הסיוע בתעסוקה, סבסדה שכר למעסיקים והעניקה הקלות בהכרה בהסמכות מקצועיות למי שלא יכלו להציג מסמכים בשל המלחמה. עולים שהגיעו לישראל מפלישת רוסיה לאוקראינה ב־24 בפברואר 2022 ועד 1 באוגוסט באותה שנה היו זכאים למענק הסתגלות חודשי במשך שנה. מי שעלו לאחר מכן קיבלו אותו רק עד סוף 2022. לפי נתוני הלמ"ס, באותה שנה עלו לישראל כ־63 אלף בני אדם מרוסיה, מאוקראינה ומבלארוס. קראו עוד

"גם בעליות הקודמות מרוסיה, שיעור לא זניח של מי שלא מצאו עבודה, פתחו בסופו של דבר עסקים", אומר פרופ' ולדימיר זאב חנין, ראש התוכנית לחקר סכסוכים פוסט סובייטים באוניברסיטת בר אילן. "בטווח הארוך השרידות של העסקים האלה דווקא גבוהה משל עסקים שהוקמו על ידי ילידי הארץ, כי העולים יודעים שאם העסק נופל, אין להם גב ומחזיקים אותו בשיניים ובציפורניים".

חנין, שהיה גם בעברו המדען הראשי של משרד הקליטה, בתקופה בה עליית הדלעת החלה להגיע, אומר כי: "העולים של עליית הדלעת הם תוספת דמוגרפית משמעותית, והם לא יתרמו מתישהו לכלכלה הישראלית - הם כבר תורמים".

פרופ' ורבה פרטר עלתה לישראל מרוסיה ב-2019, והיום היא חוקרת בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בן גוריון. לדבריה, "רבים ממי שעלו בעלייה החדשה, בעיקר כאלו שעבדו ברוסיה בתחום המדיה, האמנות והאינטרנט - מקימים עסקים קטנים כתוצאה משילוב של סקרנות לתחום וגם מחוסר ברירה.

לדבריה, מאז שהגיעה כעולה לחיפה פגשה כבר בחמש מסעדות שהוקמו על עולי הדלעת, "לא עם אוכל רוסי אלא עם סושי ושווארמה - אבל כמו שהיו עושים את זה ברוסיה. ובתל אביב יש הרבה יותר מסעדות כאלה".

בנוסף, היא מציינת כי פגשה עולים שהקימו חנות מזכרות, זוג עיתונאים שפתח בישראל חנות ספרים ברוסית וכבר יש לו זכיינים בירושלים ובחיפה. "אני מכירה גם רופאה שבגיל 65 לא קיבלו אותה לעבודה ברפואה כאן", מספרת פרטר, "אז היא עשתה קורס קוסמטיקה ועכשיו מזריקה בוטוקס. זו עלייה מאוד יצירתית ויזמית. יש גם פסטיבל הצגות ילדים ברוסית במוזיאון אנו (שיזמו עולי הדלעת - ג"ו). אבל למי שנמצא בעולם האמנות, בדרך כלל יש גם עבודה נוספת, פחות זוהרת".

מישל יבור, ילידת הארץ להורים עולים ותיקים מרוסיה, שחיה לאחרונה במוסקבה, רואה בעלייה הזאת כמגשימת חלומות. "החברה הרוסית מאוד מעמדית, וחלק ממי שהגיעו לכאן הם מעמד גבוה אבל חלקם מעמד בינוני שהגיע לכאן וגילה שישראל הרבה יותר מובילית חברתית", היא אומרת. "זה שחרר אותם ופתח אותם לחלומות חדשים".

מישה קפיטיסקי הוא דוגמה לכך. ברוסיה למד יחסים בינלאומיים ועסק בבלשנות ותרגום וכשעלה לישראל ראה בכך הזדמנות לשינוי מקצועי והפך למורה לטנגו. "תמיד חלמתי לעשות משהו יצירתי יותר, וזו הייתה ההזדמנות שלי", הוא מספר. "אני ובעלי מגיעים שנינו מקהילת הטנגו, וגם הוא החליט לנטוש את המקצוע שלו כרופא שיניים ולהתמסר לריקוד".

יום אחד אחת התלמידות שלו לטנגו ראתה שהוא מתעניין בשרשרת שענדה ואז נפתחה לו הדלת לתחום עיסוק נוסף. "היא הציעה ללמד אותי צורפות והתאהבתי במקצוע. כדי להתפרנס בינתיים התחלתי לעשות הובלות. אז בבוקר אני מוביל, אחרי הצהריים צורף, ובלילה מורה לטנגו".

בבית הספר לטנגו שהקימו קפיטיסקי ובעלו רוקדים כ-70% דוברי רוסית והיתר דוברי עברית. את רוב הלקוחות לתכשיטים שלו הכיר בקהילת הטנגו המקומית, אך יש לו לקוחות גם ברוסיה ובארה"ב. "לאנשי טנגו תמיד יש קהילה בכל מקום", הוא אומר. "כשהגענו, החלטנו שנבנה את הקהילה הזו בעצמנו. אבל לא לכל העולים יש קהילה, והבדידות קשה לפעמים".

אלונה לרינה עלתה לישראל ממינסק שבבלארוס ב־2019 לאחר שהתאהבה בבעלה. "הייתי בת 27, ולא ידעתי כמעט כלום על ישראל, רק שיש בה את ים המלח, ואת בעלי".

אלונה לרינה, משפיענית רשת. ''עסקים מתעלמים ממשפיענים בשפה הרוסית'' / צילום: אלבום פרטי

במינסק עסקה בלוגיסטיקה, אך בארץ נאלצה להתחיל מחדש, בדומה לעולי שנות ה־90: היא עבדה בניקיון, בטיפול בילדים ובחנות, ובהמשך הצטרפה לשירות הלקוחות של יאנגו דלי.

היא לא יהודיה אך את דרכה כמשפיענית החלה מתוך אהבה שפיתחה לישראל. "הרגשתי שאם ישראל נותנת לי משהו אני צריכה לתת לה גם, אז החלטתי להפיץ את הטוב שיש בארץ". לרינה פתחה בלוג ברוסית שבו המליצה על טיולים ומסעדות, וצברה כ־20 אלף עוקבים. אלא שההצלחה ברשת לא תורגמה בקלות להכנסות.

"עסקים ישראלים מתעלמים ממשפיענים בשפה הרוסית", היא אומרת. כיום היא מנהלת גם את הסושיאל של משרד עורכי דין הפונה לקהל הרוסי. "מתיש לנסות להוכיח כל הזמן למה מגיע לי מה שהצברים מקבלים".

"למה חייבים ללמוד עברית?"

מתוך היכרותה עם הקהילה, לרינה מזהה גם את הקושי של חלק מעולי הדלעת להשתלב בשוק המקומי. "אנשים עולים לכאן עם השכלה וידע בשיווק ומעריכים שיש להם את המתכון להצליח, אבל לא תמיד מבינים את הצרכן הישראלי", היא אומרת. "הקהל הישראלי לא מוכן שידברו במסעדה שלו רק רוסית. ואולי המנות הן לא בדיוק בטעמים המוכרים לו".

עולים מבריה''מ, 1990. ''העלייה הקודמת חושבת שכל עולה חייב לעבוד בניקיון'''' / צילום: Reuters, Havakuk Levison

לדבריה, האחריות להשתלבות בארץ היא הדדית: "הרוסים צריכים ללמוד עברית, אבל הישראלים אולי צריכים לתת עוד צ'אנס לדוברי הרוסית.

"לפעמים אני מרגישה שהעלייה הקודמת חושבת שכל עולה חייב לעבוד בניקיון", מוסיפה לרינה. "אני מקבלת הודעות בפייסבוק: 'את צריכה לעבוד למה את לא עובדת'. כמובן, אני עובדת קשה מאוד במקצוע שלי - שהוא להיות משפיענית. ודווקא עבדתי בניקיון כשעליתי. אבל אני באמת שואלת - מי אמר שחייבים?"

יבור, שחיה במוסקבה, משוכנעת שאם הישראלים ייתנו לעולי הדלעת צ'אנס הם יוכלו לשדרג את התרבות המקומית. "מה שראיתי בהפקות אופנה ברוסיה אי אפשר לדמיין - ועולי הדלעת הביאו מזה לכאן. אני רואה אותם יושבים בתל אביב במסעדות הכי טובות, בכל אירועי האמנות והתרבות, אבל עם החבורה שלהם. הם נראים וואו, לבושים וואו. כל זה קורה פה עכשיו, אבל אין מספיק הפריה הדדית עם הישראלים".

יבור הייתה רוצה לראות פעילות של עיריות להגברת המפגש בין קהילת הדלעת לישראלים מתחומים יצירתיים.

פרופ' פרטר טוענת כי לא רק עליית הדלעת שונה מקודמותיה, אלא כל עולם ההגירה השתנה בשנים האחרונות. "היום כבר לא אוהבים באקדמיה את המונח אינטגרציה", היא מספרת. "מהגרים לא חייבים להפוך להיות דומים לבני המקום. זה נכון לא רק לדוברי רוסית ולא רק בישראל, אלא באותה מידה לפיליפינים בקפריסין: בזכות האינטרנט והרשתות החברתיות, הם יכולים ורוצים לשמר את התרבות שלהם, ומרגישים שיש להם גב. קוראים לזה טראנס לאומיות".

ז'ורקובסקי מפרסום פמפקין (שהראיון איתו נערך ברוסית), מתייחס לטענה כי רבים בעלייה הנוכחית לא לומדים עברית: "לא כולם יכולים ללמוד שפה חדשה. בעיני לגיטימי לגמרי שתהיה בארץ קבוצה שלא יודעת את השפה. למה לא?".

יבור מתייצבת לצד הצורך בנפרדות: "הנטיה האנושית היא לחשוב שחיכוך הוא משהו שצריך לבטל, ועולים הם משהו שצריך להטמיע. אבל חיכוך הוא למידה". תיאטרון גשר, שהוקם דווקא על ידי עולי שנות ה-90, הוא דוגמה טובה בעיניה. "זה עדיין תיאטרון עם הצעה ייחודית לקהל דובר הרוסית, אבל הוא לגמרי לא תיאטרון גטואי עבור דוברי רוסית בלבד".

אנשי העולם הגדול

למרות שכמות העולים מרוסיה מ-2022 מרשימה ביחס לאוכלוסיית ישראל, הם עדיין מהווים רק 5% מקרב אלו שעזבו את מדינת המקור. לגיאורגיה הגיעו 20% מיוצאי רוסיה, כ-10% הגיעו לארמניה ועוד 10% לטורקיה, 5% לקזחסטן ו-4% למונטנגרו. כל אלה קהילות של אנשים בעלות מאפיינים דומים מאוד, וכולם נמצאים במרחק וואטסאפ האחד מהשני - מה שתורם לתפיסה הגלובלית של העולים החדשים.

אם כך, הקהילות האלה יכולות להיות גשר בינלאומי חדש עבור מדינת ישראל?

לרינה: "בערך 30% מהעוקבים שלי הם לא מישראל. אנחנו מספרים לעולם שאנחנו גרים כאן בישראל ביחד עם ערבים, דרוזים, בדואים, צ'רקסים. אני חברה גם בעמותת הסברה שמפיצה תכנים על ישראל ברוסית לחו"ל. אנחנו מקבלים תשובות 'עכשיו אנחנו יודעים שהדברים הם לא כמו שכותבים בחדשות".

לדברי פרופ' חנין, "שנה או שנתיים אחרי העלייה הם כבר מרגישים זהות ישראלית חזקה. הילדים שלהם הולכים לצבא. היום, אחרי ארבע-חמש שנים, הם מרגישים חלק מהקולקטיב היהודי.

"כששאלנו מה הבעיות שלהם ומה הם רוצים לפתור - שני שליש אמרו למצוא עבודה. כשלושת רבעי ביקשו ללמוד עברית, זה אומר שהם נשארים. 40% ביקשו אישור למעמד המקצועי הקיים שלהם (למשל המרת רישיון מקצוע - ג"ו), אבל שליש ביקשו ללמוד משהו בכלל חדש.

"העליות הקודמות אמרו: לא היה לנו כלום, ובישראל יש לנו. בעליית הדלעת אומרים: גם ברוסיה היה לנו. הם לא ראו בארץ משהו שלא ידעו שיכול להיות קיים ובכל זאת הם רוצים להישאר פה. הגירה היא אף פעם לא דבר פשוט, אבל הניסיון הפוסט סובייטי עוזר להם".

קפיטיסקי מספר כי הרגיש קשר עמוק לישראל עוד מהתקופה בה הגיע לארץ לטיול, במסגרת ארגון תגלית, ובכל זאת התוכנית המקורית שלו ושל בן זוגו הייתה להמשיך מישראל לארה"ב. "אבל דבר הוביל לדבר ולא עשינו את זה, ואני מאוד שמח על כך היום. כבר היכינו שורשים כאן. אני מרגיש היום שאני חלק מהמדינה, אפילו מהדת, למרות שאני גיי וחילוני, ובעלי נוצרי.

"אני מכיר אחרים שהגיעו לכאן ועזבו לאירופה. אני מכיר זוג שעבר לסרביה, אך לא מצא שם פרנסה וחזר. אנשים באים והולכים אבל הרוב נשארים. יש בין העולים הרבה מתכנתים, והם ברובם נקלטים בארץ. יש מדענים, אקדמאים במקצועות מדעי הרוח, להם יותר קשה אבל מי שמבריק יכול. אנשים די נהנים לגור פה, הישראלים פתוחים וחמים. גרתי כמה שנים בדנמרק, ושם הם היו פחות פתוחים".

רזניקוביסקי-קוראס מציינת כי "במחקר שערכנו ראינו כי מאז 2023 כבר 70% דיווחו על תחושת שייכות ו-80% ציינו כי היו ממליצים גם לאחרים לעלות. 80% אמרו כי הם בטוחים, או די בטוחים - שישארו בארץ. מדובר בירידה קלה לעומת 2022, אז עמד הנתון על 86%. לפעמים החיים עם הזמן הולמים בך, אבל עדיין זה נתון גבוה".

ז'ורקובסקי מעריך כי הסיבות המובילות לעזיבה בקרב עולי הדלעת הן הצעת עבודה מפתות במקום אחר - וגם תוצאות הבחירות. "לפי סקר שערכנו, בקרב עולי הדלעת, בערך שליש הצביעו ישראל ביתנו, כחמישית ליכוד, ליחד הצביעו 12%, דמוקרטים 10% וישר 9%, ובסך הכל בערך 75% אופוזיציה ו-25% קואליציה", אומר חנין.

פרטר טוענת כי "קשה להפריד בין הבעיות של העולים לבין האתגרים הכלליים של החברה הישראלית. אלה אנשים שעזבו ברובם את ביתם על רקע פוליטי. עבור חלקם, האיומים על הליברליות הם אתגר גדול גם בארץ. גורמים אקטיביסטים פוליטיים בארץ לא כל כך לוקחים אותם בחשבון, וחבל, כי גם בתחום הזה יש להם המון מה לתרום".

"ברוסיה אין מענקי מלחמה"

עד כמה אתם מרגישים שהמדינה עזרה לכם להיקלט?

קפיטיסקי: "לא מעט. כשהגעתי לארץ נרשמתי לאולפן בתל אביב, ושם הכרתי חברים ראשונים, והוצע לי קורס הדפסה בתלת ממד, ואני משתמש ביכולות האלה לתכשיטים שלי. כיוון שהגעתי כבר ב-2017 ועד 2020 כבר התפרנסתי, אז קיבלתי מענקי תמיכה לעצמאיים בקורונה ובמלחמה. אין דברים כאלה ברוסיה. הייתי שמח לעוד נטוורקינג מול ישראלים בתחומים יצירתיים".

לרינה חוגגת את קבלת האזרחות שלה. "אחרי חמש שנים של תושבות, קיבלתי אזרחות אמיתית, עם דרכון שאפשר לנסוע איתו בכל העולם! אני יכולה לנסוע לאמריקה! זה לא דבר שחשבתי שאפשרי".

ז'ורקובסקי קצת פחות נלהב: "נתנו לי סל קליטה אבל לא באמת עזרו במציאת עבודה ולימוד שפה, ובתקופת המלחמה עוד לא הייתה לי היסטוריה תעסוקתית, אז לא קיבלתי פיצוי למרות שאני גר בכרמיאל. רבים מן העולים שרק התחילו להרים ראש ב-2023, התרסקו כלכלית עם המלחמה".

עולי הדלעת כבר התחילו אפילו להפגין מול משטרת חיפה, בטענה כי גורמים עבריינים שרימו אותם - לא טופלו. "אבל בהשוואה למקומות אחרים, המצב שלנו טוב", הוא מדגיש. "לעומת רוסים שעברו למדינות אחרות כפליטים, אנחנו קיבלנו כאן אזרחות אמיתית והזדמנות לחיים חדשים".

חנין קורא לרשויות לפעול כדי לתמוך בהתבססות של עולי הדלעת בישראל. "המדינה צריכה לעשות עכשיו שלושה דברים: לעזור להם להביא את הרכוש. חלק מהבעיה היא שהבנקים בישראל חוששים מהלבנת הון, ובצדק, אבל אפשר לסדר את זה. דבר שני - לתמוך בעסקים שלהם ובעיקר בשיווק ונטוורקינג. שלוש - לשנות גישה. להפסיק להגיד שהם גויים, או לא מתערים. בסך הכל החברה הישראלית די פתוחה אל העולים, אבל יש כמה רשעים שהורסים לכולם".

בינתיים הוא לא מאמין כי העלייה הזאת תמשיך להגיע. "יש ברוסיה עוד כ-300 אלף זכאי חוק השבות. אולי אפשר לקבל עוד 100 אלף, אלא אם לפוטין שוב יעשה גיוס חובה".