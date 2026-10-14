שלושה רוכשי דירות פנו היום (ד') לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לפתוח בהליכי חדלות פירעון נגד חברת הנדל"ן "בוני עיר בישראל" וחברת "מ.נ. עתיד 2012" המחזיקה בה.

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"בוני עיר בישראל" היא חברה פרטית העוסקת בייזום ובנייה של מיזמי התחדשות עירונית (אין קשר לקבוצת "בוני העיר" הוותיקה). הון המניות של החברה מוחזק בידי חברת "מ.נ. עתיד 2012" בבעלות עו"ד משה נחום (יובהר כי לא מדובר בעו"ד ונוטריון משה נחום מראשון לציון). הרוכשים מבקשים להוציא צו לפתיחת הליכים ולמנות נאמן לחברות.

המבקשים הם רוכשי דירות מהחברות בפרויקט התחדשות עירונית ברחוב מלכי ישראל 14 בהרצליה. הם זכו ב-340 אלף שקל בפסק דין נגד החברות, אך על-פי הנטען, החוב לא שולם. הם טוענים כי "פסק הדין לא קוים, לא כולו ולא חלקו, גם לאחר שנשלחה לחברות דרישה בכתב לבצעו, ולמרות שחלפו למעלה משלושה ימים מן המועד שנקבע לתשלום".

בבקשה צוין כי לפי חוק חדלות פירעון נושה רשאי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים אם התאגיד נמצר בחדלות פירעון. אחת החזקות בחוק להימצאותו של תאגיד בחדלות פירעון הוא אם ניתן נגדו פסק דין סכום הכולה על 88,461 שקל, ופסק הדין לא קוים. הרוכשים טוענים כי מוצדק לתת צו פתיחת הליכים לחברות, כדי שנכסים של החברות לא יתפזרו בין נושיה השונים.

מחלוקת על החניה

אחת המבקשות רכשה דירת דופלקס אליה מוצמדת חניה אחת במתקן חניה. היא רכשה חניה נוספת בעלות נוספת של 100 אלף שקל. הרוכשת הגישה תביעה נגד החברות בעקבות איחור קיצוני של שלוש שנים במסירה ובשל ליקוי מהותי במתקן החניה. במקרה נוסף, בני זוג שרכשו דירה הגישו תביעה לתיקון מתקן החניה.

בית משפט השלום בתל אביב קבע ביוני השנה כי מתקני החניה שסופקו מאפשרים שימוש מוגבל ומצומצם ביותר שאינו שימוש סביר. נקבע כי התובעים הוכיחו כי גובה מתקני החניה שסיפקו להם עמד בסתירה לדרישות היתר הבנייה ובחריגה מהוראות החוזה.

השופטת מיה רויזמן-אלדור שוכנעה כי מתקני החניה שנמסרו לתובעים אומנם מאפשרים שימוש כלשהו לצורך החנית כלי רכב מסוימים, בעיקר קטני-ממדים, ואולם אינם מתאימים לחניית חלק ניכר מכלי הרכב הנפוצים בשוק, ובכלל זה ג'יפוני ורכבים משפחתיים גדולים. נקבע כי הם מאפשרים שימוש קשה ודחוק לצורך החניית רכבים מסוימים, ואולם לא מאפשרים שימוש סביר לרכבים משפחתיים גדולים.

בית המשפט פסק פיצוי בגין ירידת ערך לרוכשים - לבני הזוג 160 אלף שקל, ולרוכשת 96 אלף שקל, בתוספת ריבית מיום הגשת התביעה. בנוסף נפסקו הוצאות משפט בגובה 45 אלף שקל.

עוד נקבע כי הוכח ערבוב נכסים בין בוני עיר לחברת עתיד באופן המצדיק הרמת מסך תאגידי בין החברות וראייתם כישות כלכלית עסקית אחת. נקבע כי עו"ד נחום הוא הרוח החיה הפועלת מטעם אותן חברות. הבקשה לחייב את נחום באופן אישי נדחתה.

מחברת בוני עיר בישראל ועו"ד נחום לא נמסרה תגובה.