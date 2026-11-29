מאז הצטרפה העיתונאית והמגישה אילה חסון לערוץ 14, בשבוע שעבר, נתוני הרייטינג שלה מציגים תמונת מצב חזקה משמעותית לעומת ממוצעי העבר שלה בתאגיד, עם הובלה ברורה מול המתחרים ברצועות השידור המקבילות. לא מדובר בהתחזקות של נקודה או שתי נקודות רייטינג, אלא תמונה חדשה לחלוטין. איך זה קורה?

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התוכניות הראשונות של חסון בערוץ 14 שודרו בימים רביעי וחמישי ברצועת שבע בערב. ברביעי, תוכנית הפתיחה, נרשם רייטינג של 9% - תוך עקיפת המתחרה "תוכנית חיסכון" של קשת 12 עם קרן מרציאנו, שרשמה 8.2%. במקום השלישי התברגה "אזור בחירה" (שחסון הגישה בעבר, בתחילת מלחמת חרבות ברזל) ברשת 13 עם 5.2%.

למחרת, חסון תפסה את המקום השני עם 7.9%, כשגדעון אוקו הציג נתון גבוה ברק במקצת - 8.1%. השניים עקפו את רשת 13 שרשמו 5.1%, את כאן 11 עם 1.1% ל"הכוורת", ואת i24news שרשם 0.7% בלבד.

הנתונים הללו המשיכו גם בתוכניתה של חסון במוצאי שבת, כשמהדורת החדשות בהגשתה רשמה 7.1% רייטינג, נתון שהציב אותה במקום השני בטבלה, אחרי חדשות סוף השבוע של קשת 12 שרשמה 13.9% (ברשת 13 רשמו 4.4%, בכאן 11 - 3.1%, וב-i24news - 1.4%). בכל שלושת הימים האלו עקפה חסון את נתוני "הפטריוטים", תוכנית הדגל של הערוץ שמשודרת בפריים-טיים.

לשם השוואה, במהלך שנת 2026 רשמה תוכניתה היומית של חסון בתאגיד רייטינג ממוצע של 2.5%, כאשר שיא הצפייה נרשם בינואר עם 3.1%, והשפל ביוני עם 2%. תוכניתה במוצ"ש הציגה נתונים גבוהים יותר, עם ממוצע שנתי של 3.6%, לאחר שפתחה את השנה בנתונים חזקים של 4.6% בינואר ו-4.4% בפברואר, נחלשה בהדרגה ל-2.6% בספטמבר, והתאוששה באוקטובר ל-3.8%.

התחרות על רצועת 19:00

בעולם הטלוויזיה המסחרית, רצועת השידור של השעה 19:00, המכונה "סמי-פריים" או "פרה-פריים", נחשבת לאחת הרצועות האסטרטגיות והקריטיות ביותר בלוח השידורים. תפקידה המרכזי אינו מסתכם רק ברייטינג שהיא מניבה בפני עצמה, אלא בהיותה מקפצה ישירה למהדורת החדשות המרכזית של השעה 20:00. במובן הזה, הערוצים מנסים ללכוד את הצופה כבר בשבע בערב, כדי להשאיר אותו על אותו ערוץ לקראת שמונה, ולבנות מומנטום של צפייה רציפה.

השאלה הגדולה והמסקרנת ביותר בשוק התקשורת היא האם הזינוק של חסון יצליח להזרים קהל חדש, שיחזק משמעותית גם את המהדורה המרכזית של ערוץ 14 ואת הפריים-טיים שלו. כרגע מדובר בנתונים ראשוניים בלבד, ומוקדם להסיק מהם מסקנות ארוכות טווח, אך המבחן האמיתי יהיה אם ההובלה בפרה פריים אכן תוביל לשינוי במפת הצפייה של שמונה בערב.

"חסון נהנית גם מההתחלתיות וגם מכל הסערה סביבה", אומרת ד"ר אורנית קליין־שגריר, מרצה בכירה בחוג לממשל, תקשורת ודיפלומטיה במרכז האקדמי הרב-תחומי ירושלים. "אנחנו יודעים שברגע שיש איזה אירוע מתוקשר ומדובר, הציבור רוצה לראות במה מדובר.

"לצד זאת, הצפייה בה בימים אלו מהווה סוג של תמיכת הצופים במאבקה. חסון מצליחה להביא איתה מוניטין של עיתונאית, ולאו דווקא שואו כמו הפטריוטים. אנשים רואים בה משהו מאוד אותנטי, היא נתפסת כזו שאומרת על מה שעל ליבה". נציין גם כי לפי הנרטיב של חסון, היא השמיעה קול שונה בתקשורת, ומשום כך נדחקה מחוץ לשידור הציבורי - תמיכת הצופים מלמדת על אימוץ הנרטיב הזה, ועל תפיסתה כאנדרדוג מול תאגיד.

מעבר לתמיכת הקהל, גורמים בשוק התקשורת מייחסים את הצלחתה של חסון ברייטינג גם לשעת השידור. עד לאחרונה הייתה רצועת 19:00 זירת הקרב הצפופה והתחרותית ביותר בטלוויזיה הישראלית, אף יותר מהמהדורה המרכזית. מול הצופים התייצבו במקביל דמויות בולטות כמו קרן מרציאנו, רביב דרוקר, שרון גל ויעקב ברדוגו עם יהודה שלזינגר.

כעת, העובדה שגל עזב את i24news וחסון עזבה את כאן 11, יצרה ריכוז של כוח השידור הימני תחת קורת גג אחת בערוץ 14. במובן הזה, מסבירים הגורמים, למצביעי ימין כבר אין כמעט התלבטות.

בזמן שהייתה בתאגיד, מסבירים גורמים בענף, חסון שימשה כ"אי" בין התוכניות השונות, וקיבלה פחות קידום בערוץ - מה שהתבטא לאורך זמן ברייטינג. לעומת זאת, הקידום האגרסיבי בערוץ 14 והסינרגיה בתוכו הצליחו לייצר זרימה הרבה יותר טובה עבור חסון וצופיה.

יתרה מכך, בשוק מצביעים על העובדה שחסון מצליחה להתבלט גם בתוך ערוץ 14, שכן הערוץ ברובו גברי ודתי, ולחדש גם בזה. היא שייכת לקבוצה של עיתונאים שיש להם קהל משל עצמם - במובן שהקהל יעבור איתם לאן שהם ילכו - וזה אחד היתרונות הבולטים שלה.

צריך לשים לב גם להבדל בין התוכניות. בתאגיד, התוכנית של חסון התחילה עשר דקות לאחר 19:00, בניגוד לכלל התוכניות ברצועה שמתחילות כמה דקות לפני השעה הזו. יתר על כן, במקום לייצר רצף ולבנות קהל סביב תוכניתה, התאגיד בחר להכניס שעשועון בפרה טיים, מה שיכול לפגוע ביצירת הרגל צפייה קבוע.

האתגר של קשת

במובן הרחב יותר, המעבר של חסון לערוץ 14 משרטט מחדש את הרגלי הצפייה: בעוד הקהל הימני מתאחד בערוץ הזה, והצופים המזוהים עם הצד הליברלי-שמאלי של המפה מתמקדים ברשת 13, קשת 12 נותרת בתווך עם ה"אקס פקטור" של היעדר זיהוי מובהק ופנייה לכלל הקהלים.

לפני ה-7 באוקטובר, "תוכנית חיסכון" של קשת 12 הייתה תוכנית כלכלית חזקה ללא תחרות אמיתית, מה שסייעה לה להוביל את הרצועה. עם זאת, באקלים הנוכחי, נשאלת השאלה האם היא תמשיך להחזיק את הרצועה עבור קשת 12, בוודאי אחרי שחסון כבר הצליחה לעקוף אותה - או שבערוץ יבצעו שינויים.

למרות נתוני הפתיחה המרשימים של חסון, בשוק יש מי שממהרים לצנן את ההתלהבות ומזהירים מפני הסקת מסקנות נמהרות. גורמים בענף מזכירים כי גם את דרכה בתאגיד השידור פתחה חסון בנתוני גבוהים שדעכו, ומעריכים כי "אפקט ההשקה" והסקרנות הראשונית צפויים להירגע - בפרט לאור העובדה שתוכנית הבכורה שודרה ביום חדשותי דרמטי, סביב הדיונים בתיקי נתניהו.

עם זאת, ההערכה היא כי חסון תתבסס ברף גבוה מבעבר: העובדה שהקהל הימני, שעד לפני שבועיים התפצל בין כאן 11 לערוץ 14, מתנקז כעת לכתובת אחת ללא תחרות פנימית, מעניקה לה יתרון מובנה. המבחן האמיתי ליציבות הנתונים יחל בהמשך כשההייפ ישכך.