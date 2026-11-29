אודות המדור "מבט עולמי" "מבט עולמי" היא סקירה המופצת ללקוחות בנק הפועלים ותתפרסם בגלובס מעת לעת

הכותב הוא מומחה לגאו־פוליטיקה וליחסי ישראל־ארה"ב של חדר המסחר של בנק הפועלים

המתיחות הגיאופוליטית במזרח הים התיכון שוברת שיאים חדשים השבוע, לאחר שבמצרים גוברת ההתקוממות בעקבות הכרזתן המשותפת של טורקיה והפרלמנט במזרח לוב מלפני מספר שבועות על תיחום מחודש וסגירה דה־פקטו של המדף היבשתי והאזור הכלכלי הבלעדי ביניהן. בקהיר מבהירים כי המהלך החד־צדדי אינו רק הפרה בוטה של אמנת האו"ם למשפט הים ושל החוק הבינלאומי, אלא ניסיון מכוון של אנקרה "לנעול" את המרחב הימי, לבלום פרויקטי חיפוש והפקת גז טבעי ולשבש את הנחת תשתיות האנרגיה והכבלים התת־ימיים באזור.

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בכירים במשרד החוץ ובמערכת הביטחון המצרית הגיבו השבוע בזעם חריף להשלכות המהלך, והזהירו כי ההסדר הטורקי־לובי מתעלם לחלוטין מזכויותיה הריבוניות של מצרים (ושל יוון וקפריסין) במדף היבשתי ויוצר שיתוק מעשי של פעילות כלכלית והתשתיתית בלב הים התיכון. מבחינת קהיר, מדובר באיום אסטרטגי ישיר על מעמדה כמרכז האנרגיה האזורי ועל ביטחונה הכלכלי, מה שמציב את ציר אנקרה־טריפולי־טוברוק במסלול התנגשות מחודש מול מצרים ושותפותיה האזוריות.

ועוד 3 סיפורים מהעולם

1 המהפכה השקטה בכבישי סין שוחקת את כוחו של הנפט

סין מאיצה בקצב חסר תקדים את חישמול צי התובלה הכבדה שלה, במהלך שמייצר שינוי מבני בשוק האנרגיה העולמי. לפי נתונים שפורסמו ברויטרס ובמכון המחקר CREA, מכירות המשאיות החשמליות בסין זינקו ב־45% בעשרת החודשים הראשונים של 2026 והגיעו לכ־600 אלף יחידות. בחודשים האחרונים חצו משאיות חשמליות את רף ה־50% מכלל מכירות המשאיות הכבדות החדשות במדינה, ארבע שנים לפני יעד הממשל המקורי ל־2030.

המהפכה השקטה בכבישי סין שוחקת את כוחו של הנפט / צילום: Reuters, stringer

מבחינה גיאו־אסטרטגית, מדובר ב"קפיצת מדרגה": בייג'ינג מדלגת על פתרון הביניים של משאיות גז טבעי נוזלי (LNG), שנתח השוק שלהן צנח מ־37% במרץ ל־11% בלבד, ועוברת ישירות לתשתיות טעינה מהירה והחלפת סוללות בתוך חמש דקות בהובלת ענקית הסוללות הסינית קאטל. המניע כפול: חיסכון כלכלי מיידי לציי הרכב (עלות תפעול נמוכה בכ-0.6 יואן לק"מ לעומת דיזל), וצמצום דרמטי של פגיעות אנרגטית.

על רקע השיבושים במצרי הורמוז בעקבות העימות מול איראן השנה, המעבר לחשמל חוסך לסין כ־230 אלף חביות דיזל ביום ב־2026 לבדה ותורם לירידה של 15.1% ביבוא הנפט הגולמי שלה.

2 הגלולה שמחליפה את הזריקות במיליארדים לסרטן השד

ענקית הפארמה השווייצרית רוש (Roche), באמצעות חברת הבת האמריקאית קיבלה השבוע אישור היסטורי ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשיווק Wilserdly, גלולה יומית פורצת דרך לטיפול בחולות סרטן שד מתקדם או גרורתי. התרופה מיועדת לחולות עם גידולים מסוג ER-positive ו-HER2-negative שפיתחו מוטציה בגן ESR1 ועמידות לטיפולים ההורמונליים הקיימים, ומעניקה להן חלופה אוראלית נוחה במקום סדרת זריקות תוך-שריריות כואבות.

הגלולה שמחליפה את הזריקות המיליארדים לסרטן השד / צילום: Reuters, Wang xiaofei

מעבר לבשורה הרפואית, האישור מסמן נקודת מפנה בזירה העסקית של שוק האונקולוגיה העולמי: משפחת התרופות מהדור החדש (SERDs אוראליים) נחשבת לאחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר בתעשיית התרופות בעשור הקרוב, עם פוטנציאל מכירות של מיליארדי דולרים בשנה.

האישור מעמיד את רוש בעמדת זינוק חזקה בקרב החזיתי מול יריבותיה הגדולות, ובראשן אסטרהזניקה (שקיבלה אישור לתרופה המתחרה קאמיזסטרנט בספטמבר האחרון) ואיליי לילי, ומבסס את מעמדה בצמרת שוק הטיפולים הממוקדים לסרטן השד.

3 המשבר בתעשיית הרכב הגרמנית

פולקסווגן, שנאבקת בהפסדים תפעוליים כבדים, בירידה במכירות בסין ובמכסי יבוא אמריקאיים, פתחה השבוע בשיחות שכר גורליות מול איגוד העובדים החזק בעיר אמדן. ההנהלה דורשת הקפאת שכר לשנתיים, ביטול בונוסים והארכת שבוע העבודה כחלק מתוכנית לקיצוץ 100 אלף משרות בעולם וסגירה אפשרית של ארבעה מפעלים בגרמניה.

המשבר בתעשיית הרכב הגרמנית / צילום: Reuters, Sina Schuldt/dpa

כדי להתמודד עם המשבר והצורך לסגירת פי יצור, ניסתה החברה למנוע את סגירת המפעל באוסנבריק, ולהסב את פסי הייצור שלו לייצור רכיבים למערכת "כיפת ברזל" עבור חברת רפאל הישראלית, אך קרן העושר של קטאר (המחזיקה ב־17% מזכויות ההצבעה בקונצרן) הטילה וטו וניסתה לסכל את העסקה. לבסוף נסללה הדרך לעקוף את ההתנגדות הקטארית באמצעות מעורבותה של ממשלת המדינה הפדרלית סקסוניה התחתית, שפעלה להשתלט על המתחם ולהקים מיזם משותף ישיר מול רפאל כדי להציל את אלפי מקומות העבודה.

במקביל, גם מרצדס-בנץ הודיעה החודש על עצירה מיידית של השקעות חדשות במפעליה בגרמניה ובחינת סגירת אתרים, בעוד שביתות אזהרה כבר פוקדות מפעלים של אאודי וב.מ.וו לקראת מאבק עובדים נרחב הצפוי בינואר.