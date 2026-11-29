שבוע מסחר מקוצר (בשל חג ההודיה) הסתיים בוול סטריט במגמה חיובית. ביום שישי, מדד נאסד"ק עלה ב-2.3%, מדד ה-S&P 500 ב-1.6% ומדד הדאו ג'ונס ב-1.2%. בסיכום השבוע המדדים עלו ב-5.5%-6.6%.

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אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

צ'ק פוינט מתחילה להתאושש: המניה עלתה ב-8.8% בשבוע האחרון

מניית צ'ק פוינט נמצאת במגמה חיובית בשבועות האחרונים, ומאז החולשה האחרונה אחרי פרסום דוחות הרבעון השלישי בתחילת נובמבר, המניה הוסיפה לערכה 19.1% מתוכם כ-8.8% בשבוע המסחר האחרון. מאז השפל השנתי האחרון באפריל מניית צ'ק פוינט טיפסה כמעט ב-50%. עם זאת, היא עדיין רושמת תשואה שלילית של 9.2% מתחילת השנה, בניגוד למניות אחרות בסקטור שבלטו בעליות חדות, בין היתר בשל התפתחות ה-AI והצורך באבטחה בתחום.

חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט, בניהולו של נדב צפריר, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 17.2 מיליארד דולר - החברה הישראלית השלישית בשווי השוק שלה בוול סטריט, אחרי טבע ואלביט. כשהחברה פרסמה את הדוחות האחרונים היא עדכנה כלפי מטה את התחזית השנתית שלה, בשל התאוששות ארוכה מהצפוי; צ'ק פוינט ביצעה השנה שינוי במערך המכירות שלה וגייסה עובדים חדשים, והתהליך הוביל להאטה במכירות המוצרים. בחברה עדכנו שהתחתית במכירת המוצרים הייתה ברבעון השלישי, אך ההאטה בהתאוששות הובילה להפחתת התחזית. כאמור מאז מניית צ'ק פוינט דווקא מתאוששת, וייתכן שה-"reset" בתחזיות לשנת 2026 מביא את המשקיעים להתמקד בצפוי ב-2027, שבה צ'ק פוינט מכוונת להאצת הצמיחה תוך המשך רווחיות.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל יש כיום 15 אנליסטים שממליצים על צ'ק פוינט בהמלצות חיוביות ו-24 נייטרליים. אחד החיוביים (עם המלצת 'קנייה') הוא ג'וזף גאלו מג'פריס שכתב אחרי הדוחות האחרונים שהוא מצפה להאצת הצמיחה ב-2027 על רקע חידושי חוזים גדולים, התהליך שבוצע במערך המכירות ועליות מחירים. מחיר היעד שלו למניה הוא 175 דולר, שמשקף כיום פרמיה של כ-4% על המחיר בנאסד"ק.

אלטק: בצל חולשת המניה, בעל השליטה קונה מניות

אלטק , יצרנית מעגלים מודפסים, היא חברה ישראלית ותיקה וקטנה שנסחרת בנאסד"ק, והמניה שלה נמצאת במגמה שלילית בחודשים האחרונים. החברה, שמנוהלת על-ידי רון פרוינד שנכנס לתפקיד המנכ"ל לפני כחודשיים, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של כ-32 מיליון דולר. לפני שנתיים הגיעה מניית אלטק לשיא של השנים האחרונות, ששיקף לה שווי של 150 מיליון דולר. עם זאת, המניה נחלשה מאז ב-79%, כאשר רק מתחילת 2026 היא נפלה ב-45.5%. ביום שישי, מניית אלטק עלתה ב-6.1%.

בעל השליטה באלטק הוא יצחק ניסן, באמצעות חברת ניסטק, שרכש בעבר את השליטה בחברה מידי איש העסקים יוסי מימן שנקלע לקשיים בעסקה בשווי 9.5 מיליון דולר. בימים האחרונים דיווח ניסן ל-SEC (רשות ניירות הערך של ארה"ב) על מספר עסקאות בהן רכש מניות אלטק. מאז שהחברה פרסמה דוחות ב-17 בנובמבר, ניסן רכש מניות בכ-35 אלף דולר ובמחירים שנעו בין 4.33-5.75 דולר למניה (המחיר הנוכחי עומד על 4.71 דולר).

הדוחות האחרונים של אלטק היו חלשים למדי, עם ירידה בהכנסות, מעבר להפסד תפעולי והגדלת ההפסד הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים. הרבעון השלישי הסתיים עם הכנסות של 12 מיליון דולר, הפסד תפעולי של 1.6 מיליון דולר והפסד נקי של כ-1.2 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הפך לשלישי בסך 998 אלף דולר. בחברה ציינו עם זאת את השיפור בשורת הרווח ביחס לרבעונים הקודמים של 2026 ודיווחו על ביקוש יציב למוצרים.

איתוראן נסחרה בתנודתיות אחרי שפרסמה דוחות כספיים

מניית איתוראן עלתה ביום שישי ב-5%, אחרי שני ימי מסחר של ירידות לאחר פרסום הדוחות הכספיים שלה. החברה, שמספקת שירותים לסביבת הרכב, כגון איתור מכוניות גנובות וניהול ציי רכב, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 910 מיליון דולר. מוקדם יותר השנה הגיעה המניה לשיא כל הזמנים, ששיקף לה שווי של למעלה מ-1.3 מיליארד דולר, אך מאז היא נחלשה ב-30.9%. בעלת המניות הגדולה בחברה היא משפחת שרצקי.

הדוחות שפורסמו בשבוע שעבר הראו שיא בהכנסות וב-EBITDA המתואם. החברה צמחה ב-15% ברבעון השלישי ורשמה הכנסות של 107 מיליון דולר, הרווח הנקי גדל ב-23% ל-18 מיליון דולר וה-EBITDA צמח ב-21% ל-29.9 מיליון דולר. במהלך הרבעון החברה הוסיפה 40 אלף מנויים, אך במקביל איתוראן דיווחה שפשיטת רגל של לקוח בארה"ב הובילה לגריעת 67 אלף מנויים. לפי איתוראן, מנויים אלה אופיינו בהכנסה ממוצעת נמוכה, וההשפעה עליה אינה מהותית ונאמדת במיליון דולר בהכנסות ב-2027. במקביל איתוראן הודיעה על חלוקת דיבידנד של 50 סנט למניה ובסה"כ 10 מיליון דולר.

המנכ"ל המשותף אייל שרצקי מסר שבחברה מרוצים מהתוצאות, ומכך שהרווח צומח מהר יותר מצמיחת ההכנסות, מה שלדבריו מוכיח את המודל העסקי של איתוראן. הוא הוסיף שבחברה בטוחים ביכולת להמשיך ולהציג צמיחה בהכנסות וברווחיות ברבעונים הבאים.

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