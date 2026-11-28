שבוע אחרי שהירידות בוול סטריט הכניסו את מדד S&P 500 לתיקון, הקונים חזרו. בסיכום שבוע המסחר המקוצר של חג ההודיה, הנאסד"ק זינק ב־6.7%, מדד S&P 500 עלה ב־5.6% והדאו ג'ונס הוסיף 5.5%. מדד מניות השבבים עלה ביום שישי ב־4.7%. השבוע יגיעו שלושה מבחנים להתאוששות, משוק הנפט ועד לשוק העבודה האמריקאי.

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1 יצרניות הנפט מתכנסות |יום ראשון, 29 בנובמבר

מדינות אופ"ק+ יתכנסו על רקע החשש משיבושים באספקת הנפט מהמזרח התיכון. לפי סאקסו, בשוק מצפים שהמדינות ישאירו את התפוקה ללא שינוי. המשקיעים יחפשו איתות לגבי מדיניות התפוקה בתחילת 2027, ובמקביל יעקבו אחר ההתפתחויות במצר הורמוז. הסיכון לשיבושים במעבר מכליות במצר עשוי להשפיע על מחיר הנפט גם אם מכסות הייצור יישארו כפי שהן.

2 ג'נסן הואנג מגיע פעמיים לקונגרס | שלישי וחמישי, 1 ו־3 בדצמבר

ביום שלישי צפוי מנכ"ל אנבידיה להתראיין בדלתיים סגורות בפני שלוש ועדות של בית הנבחרים. יומיים לאחר מכן הוא צפוי להעיד בשימוע פומבי בוועדת הבנקאות של הסנאט. אחרי שחזרתו של הואנג לתפקיד הקפיצה את מניית אנבידיה, המשקיעים יקשיבו גם לשאלות המחוקקים כדי להבין אם יש בקונגרס תמיכה בהחמרת מגבלות היצוא לסין ואילו מכירות של החברה עלולות להיפגע.

ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: Reuters, Ann Wang

3 דוח התעסוקה מגיע חמישה ימים לפני החלטת הריבית | יום שישי, 4 בדצמבר

ב־15:30 שעון ישראל יתפרסם דוח התעסוקה האמריקאי לנובמבר. לפי סקר LSEG שצוטט ברויטרס, הכלכלנים צופים תוספת של 90 אלף משרות, לעומת 165 אלף באוקטובר, ושיעור אבטלה של 4.1%. לצד מספר המשרות, המשקיעים יעקבו אחר קצב העלייה בשכר לשעה. אם הגיוסים יאטו והשכר ימשיך לעלות במהירות, הפד יצטרך לשקול סימנים להיחלשות בשוק העבודה מול החשש שלחצי האינפלציה יימשכו. החלטת הריבית תתפרסם ביום רביעי, 9 בדצמבר.

האם וול סטריט תסיים את השנה בעליות?

נכון לנעילת יום שישי, שלושת המדדים המובילים עדיין בפלוס מתחילת 2026. מדד S&P 500 עלה ב־6.6%, הדאו ג'ונס הוסיף 5.6% והנאסד"ק עלה ב־3.8% למרות זאת נובמבר עשוי להיזכר כחודש הגרוע מאז 2008. דצמבר נחשב בדרך כלל לחודש חזק למניות, אבל גם אחרי ההתאוששות, ה־S&P 500 והנאסד"ק עדיין בדרך לנובמבר הגרוע ביותר שלהם מאז 2008. לפי רויטרס, המשקיעים כבר מתמחרים כמעט במלואה העלאת ריבית בדצמבר. לכן דוח התעסוקה עשוי להשפיע גם על השאלה כמה העלאות נוספות השוק יצפה לראות ב־2027.