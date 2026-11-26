סוכנות הדירוג S&P Global Ratings מציבה אזהרה חריגה בפני אנבידיה: דירוג האשראי של ענקית השבבים עלול לרדת בדרגה אחת בתוך 90 הימים הקרובים, אם לא יטופלו "ליקויים" הקיימים במערך הניהול והממשל התאגידי שלה.

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המהלך מגיע על רקע הסערה סביב הדחתו של המנכ"ל ג'נסן הואנג והחזרתו המהירה לתפקיד ביום שני האחרון, וכן לנוכח סימני שאלה בנוגע להפרות אפשריות של מגבלות פיקוח היצוא. על פי סקירת S&P, אירועים אלו חשפו נקודות תורפה בהתנהלות החברה, ובמיוחד במבנה הדירקטוריון שלה, בהרכבו ובמידת יעילותו.

בסקירה שפורסמה ביום רביעי הצביעו בסוכנות על כך ש"תקופת הכהונה הארוכה" של חלק מחברי הדירקטוריון עלולה לפגוע בעצמאותם. עוד צוין כי הסיכונים בתחומי הניהול והממשל התאגידי של החברה נמצאים במגמת עלייה, וכי נכון לעכשיו לא ידוע על צעדים מתקנים כלשהם שנקט הדירקטוריון כדי להתמודד עם ליקויים שעשויים להתברר כ"משמעותיים".

נכון להיום מחזיקה אנבידיה בדירוג AA, הנחשב לרמה השלישית בגובהה. בעקבות ההתפתחויות האחרונות, הכניסה S&P את החברה לרשימת "מעקב אשראי עם השלכות שליליות" (CreditWatch). עם זאת, בסוכנות הבהירו כי כל הורדת דירוג עתידית תוגבל לדרגה אחת בלבד - לרמה של AA-, אלא אם כן חקירות או גילויים חדשים ילמדו כי גם המוניטין של החברה או תחזיותיה העסקיות ספגו פגיעה.

למהלך כזה עשויה להיות השלכה ישירה על שוק החוב של החברה: הורדת דירוג עלולה להכביד על מחירי איגרות החוב של אנבידיה, לדחוף את התשואות כלפי מעלה ולייקר את עלויות גיוס ההון שלה.

אזהרתה של S&P מצטרפת לצעד דומה מצד סוכנות הדירוג המתחרה, מודי'ס. כבר ב-18 בנובמבר שינתה מודי'ס את תחזית הדירוג של אנבידיה מ"חיובית" ל"יציבה" על רקע חששות דומים בתחום הממשל התאגידי - והותירה את התחזית המעודכנת על כנה גם לאחר שובו של הואנג לכס המנכ"ל.