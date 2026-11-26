הכותבת שותפה ב־Lansberg Gersick Advisors, פירמת ייעוץ מוכרת בעולם התומכת בהצלחתם המתמשכת של עסקים משפחתיים רב־דוריים. מזור מייעצת ומלווה עסקים ושותפויות משפחתיות בתחומי העברה בין דורית, גיבוש אסטרטגיה, ממשל תאגידי, פיתוח הון אנושי והובלת שינויים מורכבים. הטור יתפרסם אחת לחודש

הפרשה הזאת מתפתחת מהר יותר מסדרה בנטפליקס, אבל הטענות שמובאות בטור הזה נשארו תקפות בכל פרק מחדש.

ביום ראשון, שמונה בנובמבר, פרסם הדירקטוריון של אנבידיה הודעה בת שש שורות. בשורה הראשונה נכתב שהדירקטוריון פותח בחקירה עצמאית בעקבות דיווחים בתקשורת האמריקאית, ובהם בניו יורק טיימס, שלפיהם המייסד והמנכ"ל ג'נסן הואנג היה מטרה למאמץ מודיעיני זר.

אחריה נכתב שוועדה של דירקטורים עצמאיים תפקח על החקירה בסיוע ייעוץ חיצוני, ושהביטחון הלאומי והכלכלי של ארצות הברית הוא בראש סדר העדיפויות.

● ג'נסן הואנג לעובדי אנבידיה: "אני הולך לטיפול שעה וחצי בכל יום"

● מנכ"ל אנבידיה הבהיר: אין צורך בתוכנית המשכיות ניהולית

● חיזוי גירושים בדקות: האם המחקר רלוונטי גם לשותפות יו"ר ומנכ"ל?

בשורה הרביעית מופיע המשפט: אף שלדירקטוריון אין סיבה להניח שביטחון לאומי או סודות של אנבידיה נפגעו, הבדיקה שלו תבחן את כל המידע הזמין. שתי השורות האחרונות אומרות שהואנג תומך בבדיקה, ושלדירקטוריון יש אמון בו ובצוות ההנהלה שלו.

קראו את זה שוב. בשש שורות הדירקטוריון פותח חקירה, מעריך מה היא תמצא, ומביע אמון במי שהתנהלותו נבחנת. שלושת הדברים האלה מתקיימים יחד בקושי. אם אין סיבה לחשוב שמשהו נפגע, אין צורך בחקירה. ואם דרושה חקירה, אז הממצאים שלה עדיין לא ידועים, ואין על מה להביע אמון.

ההודעה גם אינה נוקבת בשמות חברי הוועדה, לא בשם משרד עורכי הדין ולא בלוח זמנים. והיא מיוחסת ל"דירקטוריון", גוף שמושא הבדיקה היה חבר בו.

נבנה סביב איש אחד

אנבידיה הוקמה ב-1993, וב-33 השנים שחלפו מאז לא היה לה יושב ראש דירקטוריון. היא התנהלה עם דירקטור עצמאי מוביל, ומ-2023 מכהן בתפקיד הזה סטיבן ניל. שניים מתשעת הדירקטורים מלבד הואנג מכהנים שם מאז ההקמה, ודירקטור שלישי כיהן מ-1993 עד 2006 וחזר ב-2008.

ניל הוא יושב ראש אמריטוס ויועץ בכיר של משרד עורכי הדין Cooley, ולשעבר מנכ"ל המשרד. בין הנימוקים שהחברה מונה לכשירותו לתפקיד כתוב, במילותיה, שהוא סייע ללקוחות לנהל חקירות פנימיות וחקירות של רשויות.

ג'יל פיש, פרופסורית למשפטים באוניברסיטת פנסילבניה, אמרה בראיון לאתר החדשות סמאפור, שהרכב כזה מרמז על מנכ"ל שמפעיל שליטה אפקטיבית על הדירקטוריון שלו, ולא להיפך. פיש מצביעה על כך שכהונה ארוכה מאוד שוחקת את העצמאות עצמה. ההיגיון המעשי מובן: דירקטור שיושב באותו חדר שלושה עשורים, שמונה בתקופתו של המייסד, חסר את המעמד שממנו אפשר לאתגר את מי שמינה אותו.

3 נקודות למחשבה (וביצוע) ● חובת האמונים היא לחברה. לא למי שמינה את הדירקטוריון וגם לא למי שהקים אותה ● המשכיות ונהלים לשעת חירום נבנים בימי שגרה. מתוך בחירה ולא מתוך אילוץ. דירקטוריון שמעלה אותם כשאין שום סיבה הנראית באופק, שומר על החברה בימים שבהם נראה שאין על מה לשמור ● נוכחות אינה השפעה. דירקטוריון נמדד באיכות השיחות שמתנהלות בו ובהחלטות שמוכרעות בו, ולא במספר חבריו או תדירות ישיבותיו

ועם זאת, כהונה ארוכה היא סימפטום, ולא האבחנה כולה. דירקטור ותיק מביא היכרות עמוקה עם העסק ומחויבות אמיתית אליו, והשאלה היא אם מושב בדירקטוריון מתחדש בתהליך מסודר, עם הגבלת תקופות כהונה והערכה שמשפיעה על מינוי מחדש, ואם יש תרבות שבה אתגור מצופה מכל דירקטור, בלי קשר לאורך כהונתו.

לאנבידיה שני מסמכים שבהם היא מספרת לבעלי מניותיה מה היא עושה ומהם אזורי הסיכון בה. בדוח לבעלי המניות, אותו מסמך ממשל תאגידי שמוגש בשם הדירקטוריון, המילה succession, המשכיות, אינה מופיעה אף פעם. בדוח השנתי לרשות ניירות ערך היא מופיעה פעם אחת, בפרק גורמי הסיכון, בנוסח כללי על תלות בצוות ההנהלה הוותיק. הואנג אינו מוזכר שם בשמו.

ולמי שתוהה כמה גדולה הייתה התלות: בראיון בפודקאסט של לקס פרידמן אמר הואנג שמדווחים אליו ישירות כ-60 מנהלים, לעומת ממוצע מקובל לדיווח למנכ"ל של כעשרה, שנמצא במחקר שפורסם ב-Harvard Business Review.

כשחברה בשווי של טריליונים, שזהותה כה קשורה באדם אחד, מתנהלת בלי שהדירקטוריון שלה מזהה את התלות הזאת כסיכון שצריך לנהל, זה מעורר שאלות על תפקידו של הדירקטוריון.

באנבידיה כל זה קרה בחברה ציבורית. בעסק משפחתי, אותו מבנה עצמו קיים, והמייסד הוא לרוב גם בעל השליטה. הדירקטוריון שאמור לפקח עליו ממונה על ידי מי שמחזיק את כל החברה, וזה הופך את העצמאות שלו לשאלה לא פחות קריטית.

אחד עשר ימים

ביום שלישי, 10 בנובמבר, יצאה הודעה שנייה, והפעם היא מיוחסת לחברים העצמאיים בדירקטוריון, ולא לדירקטוריון כולו, כלומר לאלה שאינם מושא הבדיקה. הם שכרו פרקליט פדרלי לשעבר ומשרד חיצוני, והמשרד שמטפל אינו עוד משרד הבית. למוחרת קיבל הדירקטוריון את התפטרותו של הואנג מכל תפקידיו, לאלתר, מינה את סמנכ"לית הכספים למנכ"לית בפועל, ומינה את הארווי ג'ונס, דירקטור מאז 1993, ליושב הראש הראשון בתולדות הדירקטוריון.

ארבעה ימים הספיקו לאנבידיה כדי למנות יושב ראש, לפתוח חקירה עצמאית ולהתחיל לחפש מנכ"ל. את שלושת השלבים ניתן וצריך להכין גם בימי שגרה כחלק מתכנון, ממשל תאגידי תקין וניהול סיכונים פרואקטיבי.

ב-17 בנובמבר קרו שני דברים. הדירקטוריון הקים ועדת פיקוח קבועה על ביטחון לאומי וציות, ובשיחת המשקיעים הרבעונית פתח יושב הראש בדברים בשם הדירקטוריון, ואמר שהואנג התפטר מרצונו אחרי חשיפה של התנהלות אישית שאינה עולה בקנה אחד עם קוד ההתנהגות של החברה, שההתפטרות התקבלה פה אחד, ושאין בכוונת הדירקטוריון להחזיר אותו לתפקיד.

שווה לשים לב ממה עשויים הפתרונות: יושב הראש הראשון בתולדות החברה מכהן בדירקטוריון מאז ההקמה, ובין שלושת חברי הוועדה החדשה נמצא אותו דירקטור מוביל שמשרדו היה משרד הבית.

שישה ימים אחר כך, ב-23 בנובמבר, החזיר הדירקטוריון את הואנג לכל תפקידיו, לאלתר ופה אחד, אחרי סדרה של שיחות שבסופן היה שבע רצון מגילוי הלב שלו ומיכולתו להוביל. 11 ימים בין ההתפטרות לחזרה, ובשני המועדים החקירה שהדירקטוריון עצמו הקים עדיין לא אמרה דבר.

ובאותו יום אמר השוק כמה גדולה התלות: המניה עלתה 31.5% ושווי החברה גדל בכמעט טריליון דולר ביום. זאת התלות שבמסמך שהדירקטוריון חתום עליו לא מופיעה כסיכון.

הודעת ההחזרה אומרת שהחקירה תימשך עד תום, כלומר המנכ"ל חזר לכיסא בזמן שהבדיקה עליו נמשכת. היא גם אומרת על מה הדירקטוריון הסתמך: קלט שקיבל מדרגים בכירים בממשל האמריקאי. כלומר ההכרעה בשאלה שבגללה נפתחה החקירה לא נשענה על החקירה. ובאותה הודעה הודיעה החברה שהיא מתחילה לחפש, לראשונה, קצין ציות ראשי. האם הוא יהיה האדם האמון על הערכים, על האתיקה ועל יישום קוד ההתנהגות?

הטרגדיה שלא מסקרים

בפרשה הזאת יש דמויות שפחות הוזכרו. בדוח לבעלי המניות, בפרק עסקאות בעלי עניין, מצוין שבתו ובנו של הואנג מועסקים בחברה. המסמך מקפיד להוסיף שהם אינם גרים עימו, אינם נושאי משרה בכירה ואינם כפופים לו ישירות.

אלה שני אנשים שהגיעו למשרד ביום ראשון, וביום רביעי אביהם לא היה עוד נשיא ומנכ"ל של החברה שהם עובדים בה, בנסיבות שקיבלו חשיפה קיצונית בכל העולם. וכעבור 11 ימים הוא חזר.

יש כאן אם ושני ילדים שנחשפו מול העולם כולו בפרשה משפחתית ואישית כואבת, שפוגעת בדיוק באמון שעליו משפחה אמורה להיות מושתתת.

והשאלה הקשה מכולן היא אם אפשר להתמסר שוב לעבודה עם אב שהדירקטוריון של החברה שלו קבע, בלשון רשמית ובפומבי, שהתנהלותו לא עלתה בקנה אחד עם קוד ההתנהגות שלה. זאת שאלה כבדה יותר מהשאלה אם יישארו בתפקיד.

בעסקים משפחתיים זאת העלות הנפוצה ביותר ובמקביל גם המדוברת פחות מכולן: בני הדור הבא משלמים את המחיר של כשלים שהם לא היו חלק מהם ולא היה בידם למנוע, והם משלמים אותו גם בתוך מערכת היחסים ולא רק במסלול הקריירה.

מאחורי הטרגדיה התאגידית, זאת שנמדדת בביצועי המניה, יש טרגדיה משפחתית גדולה שאותה האנליסטים לא מסקרים.

נוכחות אינה השפעה

נאוס פליו, עמיתתי ב-Lansberg Gersick Advisors, פרסמה מאמר בשם From Presence to Impact, חודשים לפני הפרשה הזאת. ההבחנה שלה פשוטה: נוכחות אינה השפעה. עצמאות אמיתית, היא כותבת, נמדדת בשאלה אם השולחן עצמו מזמין שאילת שאלות, נקודות מבט שונות ובחינה מסודרת, יותר מאשר בזהות היושבים סביבו. דירקטורים חיצוניים במיטבם יוצרים מרחק מחשבתי שבו אפשר לבחון רעיונות בלי לשחוק את הכבוד בחדר, ושבו שאילת שאלות נתפסת כמילוי האחריות, ולא כחוסר נאמנות.

היא מתארת חברה משפחתית שגייסה דירקטורים חיצוניים מצוינים והעבירה את הישיבות לחדר ישיבות רשמי, ועל הנייר הכול נראה תקין. בפועל הדירקטורים חשו כמו "צללים מקצועיים", מפני שההחלטות האמיתיות על אסטרטגיה ועל מנהיגות המשיכו להתקבל בשיחות מקדימות בין האחים. המערכת השתנתה רק כשהמשפחה הפקידה בידי הדירקטורים העצמאיים את התהליכים הרגישים באמת, ובראשם הערכת המנכ"ל וההמשכיות.

באותו מאמר היא מתארת גם מה אמור יושב ראש לעשות: התפקיד שלו רחב מניהול הישיבה, הוא נושא באחריות לתפקוד הקולקטיבי של הדירקטוריון, מעצב את איכות השיח, מוודא השתתפות מאוזנת ומייצר סביבה של אמון שבה אתגור בונה מתקבל בברכה. 33 שנים לא היה באנבידיה איש שזה היה תפקידו.

בעיצוב ובחינת דירקטוריונים כדאי להיעזר בחמישה דגמים שהציג דייוויד נאדלר ב-Harvard Business Review ב-2004, על רצף שבין מעורבות מעטה למעורבות עמוקה, ושעל הדירקטוריון והמנכ"ל להסכים ביניהם איזה מהם מתאים לחברה.

דירקטוריון פאסיבי הוא הדגם המסורתי. הוא עושה את המינימום, ובמידה שהמנכ"ל מתיר לו, האחריות שלו מוגבלת ותפקידו העיקרי לאשרר את החלטות ההנהלה.

דירקטוריון מאשר נועד להבטיח לבעלי המניות שהחברה מנוהלת כראוי ושהמנכ"ל עומד בדרישות הדירקטוריון. הוא עומד על נוכחות דירקטורים חיצוניים ומתכנס גם בלי המנכ"ל, מטיל על דירקטורים חיצוניים את הערכת המנכ"ל, ומכונן תהליך המשכיות מסודר.

דירקטוריון מעורב הוא שותף של המנכ"ל. הוא מספק תובנות, ייעוץ ותמיכה להנהלה, מכיר באחריותו לפקח על ביצועי המנכ"ל והחברה, מקיים דיון מהותי בסוגיות המרכזיות, ומגדיר בעצמו את תפקידו ואת גבולותיו.

דירקטוריון מתערב נכנס עמוק לתוך ההחלטות ומתכנס בהתראה קצרה. הדגם הזה נפוץ בעת משבר.

הרמה החמישית היא דירקטוריון תפעולי, רמת המעורבות העמוקה ביותר. הוא מקבל את ההחלטות וההנהלה מיישמת, והוא ממלא פערים ב ניסיון הניהולי. נאדלר מציין שהוא נפוץ בחברות בראשית דרכן. והבעיה בו מבנית: ברגע שהדירקטוריון מנהל, לא נשאר מי שיפקח עליו.

ומה קורה אצלכם?

נאדלר מתאר גם את המסלול: דירקטוריון פסיבי או מאשר עשוי להפוך בעת משבר לדירקטוריון מתערב כדי להדיח את המנכ"ל, ואחר כך לתפעולי עד שיימצא מנהיג חדש. באנבידיה הגיעו למתערב בלי לעבור דרך המעורבות, ו-11 ימים אחר כך חזרו משם.

דירקטוריון אמור להשפיע בימי שגרה. דירקטוריון מתערב נדרש כשהמשבר כבר נוכח. הנושאים הרגישים, כגון המשכיות עסקית, זיהוי וטיפוח מחליפים פוטנציאליים למנכ"ל והערכת המנכ"ל, מופיעים אצל נאדלר כבר בדגם המאשר, השני מחמישה, ודירקטוריון טוב עוסק בהם כשאין שום סיבה גלויה לעסוק בהם.

ובחברה שלכם אפשר לבדוק את זה בלי משבר: מה הועלה לדיון בשנה האחרונה שאינו הכרחי או דחוף.

חובת האמונים היא לחברה. לא למי שמינה את הדירקטוריון וגם לא למי שהקים אותה המשכיות ונהלים לשעת חירום נבנים בימי שגרה. מתוך בחירה ולא מתוך אילוץ. דירקטוריון שמעלה אותם כשאין שום סיבה הנראית באופק, שומר על החברה בימים שבהם נראה שאין על מה לשמור נוכחות אינה השפעה. דירקטוריון נמדד באיכות השיחות שמתנהלות בו ובהחלטות שמוכרעות בו, ולא במספר חבריו או תדירות ישיבותיו.