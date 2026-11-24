מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, התנצל הערב (ג') בפני עובדי החברה על ההתנהלות שהובילה להדחתו הזמנית, ואמר כי אכזב אותם, כך דווח בבלומברג, מפי גורמים המעורים בנושא.

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בפגישתו הראשונה עם העובדים מאז הוחזר לתפקידו, שהתקיימה במטה החברה, הודה הואנג לסמנכ"לית הכספים, קולט קרס, על שהובילה את החברה במהלך קרוב לשבועיים שבהם לא כיהן כמנכ"ל.

במהלך דבריו, תיאר הואנג את המפגש כ"פגישת החברה הקשה ביותר" עבורו, כך לדברי גורמים שביקשו להישאר בעילום שם. לפי הדיווחים, הואנג התייחס בפגישה גם לסוגיית ההמשכיות הניהולית, ואמר כי אנבידיה אינה זקוקה לתוכנית מסודרת לחילופי הנהגה, בשל המודל העסקי הייחודי שלה וריבוי המנהלים המובילים את תחומי פעילותה. לדבריו, גיבוש תוכנית כזו ייצור היררכיה מיותרת בחברה.