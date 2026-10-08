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ב־1986, באוניברסיטת וושינגטון, ד"ר ג'ון גוטמן ועמיתו פרופ' רוברט לוונסון בנו מעבדה שנראתה כמו דירת מגורים, שכונתה "מעבדת האהבה". הם הושיבו בה זוגות וצפו בהם משוחחים על נושא במחלוקת. הם לא שאלו אם הם מאושרים. הם הקשיבו לאיך שדיברו זה עם זה: מי קוטע את מי, מי מגלגל עיניים, מי מתחמק.

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מחקר של סיביל קארר וגוטמן מ־1999 בכתב העת Family Process בחן 124 זוגות טריים ומצא שאפשר לחזות מי מהם יתגרש בתוך שש שנים על סמך שלוש הדקות הראשונות של שיחת קונפליקט, לא מתוך תוכן הריב אלא מתוך הצורה שלו. עכשיו תחליפו את הספה בשולחן דירקטוריון ואת המילים בעל ואישה ביו"ר ומנכ"ל. גוטמן מעולם לא חקר דירקטוריונים, אבל המחקר שלו מעורר שאלה: מה אם כדי לחזות את עתידה של שותפות ניהולית כדאי לא רק לבחון ביצועים, אלא להקשיב לכמה דקות של שיחה בין השניים לפני שהם נכנסים לחדר?

יש כאן הבדל מהותי: יו"ר ומנכ"ל הם דיאדה א־סימטרית, שבה לצד אחד יש הסמכות למנות ולהדיח את השני ולשניהם מחויבות לבעלי המניות שקודמת למחויבות זה לזה.

3 נקודות למחשבה (ולביצוע) הצורה, לא התוכן

גוטמן לא חזה גירושין ממה שהזוגות רבו עליו אלא מאיך. שלוש דקות במסדרון מספרות לעיתים יותר מהפרוטוקול בוז אינו סגנון

הערה צינית על חשבון המנכ"ל בפני הדירקטורים היא המנבא החזק ביותר לקריסה, לא עניין של אופי תיקון שווה רק אם מתקבל

כמעט כל שותפות מנסה לתקן. ההבדל הוא אם הצד השני מוכן לקבל, ושם תפקיד שלישי בחדר יכול להכריע

4 פרשי האפוקליפסה

גוטמן זיהה ארבעה דפוסי תקשורת שמנבאים קריסה של קשר וכינה אותם "ארבעת פרשי האפוקליפסה". הכינוי נשמע דרמטי מדי לחדר ישיבות, עד שרואים אותם בפעולה.

הפרש הראשון הוא הביקורת וקל להתבלבל בינה לבין משוב מקצועי. "ההחלטה הייתה שגויה כי לא לקחת בחשבון את תזרים המזומנים" היא ביקורת בריאה. "אתה תמיד פועל בלי לחשוב על ההשלכות" הוא כבר הפרש הראשון, שדוהר אל תוך הדיון.

בוז הוא הפרש השני וההרסני מכולם. בחדר ישיבות הוא לובש בגדים מכובדים: הערה צינית בפני שאר הדירקטורים או בדיחה על יכולת ההבנה של הצד השני.

התגוננות, הפרש השלישי, מופיעה כשהמנכ"ל חווה כל הערה כהתקפה אישית. הסימן הברור ביותר: שום דבר שנאמר בחדר לא משנה עמדה שמישהו הביא איתו.

הפרש הרביעי הוא מה שגוטמן מכנה "התבצרות": כשאחד הצדדים מחליף תקשורת אמיתית בפגישות רשמיות, מנומסות וריקות מתוכן. הוא הקל ביותר להתעלם ממנו כי הוא לא נראה כמו משבר ־ הוא נראה כמו יעילות.

מה אומר המחקר

מחקר של אנדרו ונאדה קקבדזה וריבס קנייט, שפורסם ב־2010 בכתב העת European Management Journal, זיהה "גורם כימיה" בין יו"ר למנכ"ל המורכב משני יסודות: יכולת אנליטית משותפת לקרוא את הסביבה העסקית, ומה שהם מכנים ביוונית "philos", חברות עמוקה ואמיתית. כאן נוצר פרדוקס: אותה קרבה, שהמחקר מצביע עליה כתנאי להצלחה, היא גם מה שממשל תאגידי טוב מתיימר לרסן. שותפות בריאה אינה כזו שבה תמיד מסכימים אלא כזו שהקרבה חזקה מספיק לשאת אי הסכמה גלויה בלי שתיחווה כבגידה.

מקרה בוחן

קבוצת טאטא היא אחד הקונגלומרטים הגדולים בעולם ומתחתיו מסתתר סבך בן עשרות שנים בין שתי משפחות: טאטא, שמובילה את הקבוצה, ומיסטרי, שלה האחזקה הפרטית הגדולה ביותר. השתיים קשורות גם בנישואים: נואל טאטא, אחיו למחצה של ראטן, נשוי לאחותו של סיירוס מיסטרי.

כשראטן טאטא נערך לפרוש הוקמה ועדה לאיתור יורשו. סיירוס מיסטרי ישב בוועדה עצמה עד שהרשים כל כך שהמליצו עליו ובסוף 2012, הוא הפך ליו"ר טאטא סאנז. אלא שראטן טאטא המשיך לכהן כיו"ר טאטא טראסטס, הקרנות שמחזיקות 66% מטאטא סאנז, וכך נותרה בידיו הסמכות להדיח את היורש שבחר. ב־24 באוקטובר 2016 הוא עשה בה שימוש.

הפרש שנמצא כאן בשיאו הוא הבוז, המנבא החזק ביותר לקריסה לפי גוטמן. ההדחה עצמה הייתה החלטה עסקית. מה שבא אחריה כבר לא. טאטא סאנז כינו את טענות מיסטרי "זדוניות ומנותקות מהעובדות", ומיסטרי תיאר את עצמו כמי שמונה לתפקיד אך מעולם לא הורשה למלא אותו.

ראטן טאטא עצמו, בביוגרפיה שיצאה לאחר מותו, תיאר איך ראה אותו: "ההשכלה הבריטית שלו עיוורה אותי. חשבתי בתמימות שה־DNA של אדם עם השכלה כזו יהיה שונה". זה כבר לא תוקף החלטה עסקית. זה תוקף את מי שמיסטרי הוא. שלושת האחרים נכחו גם הם: הביקורת הפכה אישית, שני הצדדים התבצרו, והתקשורת הישירה הוחלפה בערוצים רשמיים לפני ההצבעה.

הקשר לא תם עם התפקיד

ארבעת הפרשים מופיעים בכל ארגון, אבל כאן הקשר לא נגמר כשהתפקיד נגמר. ההדחה סיימה את כהונתו של מיסטרי ולא את השותפות: משפחתו נשארה בעלת 18.4% מטאטא סאנז. ב־2020 היא הודיעה שהיא מבקשת להיפרד, בית המשפט העליון נמנע מלהורות על רכישת המניות, ושני הצדדים מעריכים את חלקה בפער של יותר מפי שניים. בדצמבר 2025 אמרה שוב שהגיע הזמן, והיא עדיין שם.

באוקטובר 2024, ימים אחרי מותו של ראטן טאטא, נבחר נואל טאטא ליו"ר קרנות טאטא, הגוף שהדיח את אחיה של אשתו. השותפות העסקית הסתיימה ב־2016. הקשר המשפחתי לא הסתיים כלל.

התפקיד השלישי בחדר

גוטמן חקר גם את ניסיונות התיקון. ההבדל בין זוגות ששורדים לזוגות שמתגרשים אינו אם יש ביניהם ניסיונות תיקון, כמעט לכולם יש, אלא אם ניסיון התיקון מתקבל או נדחה. כאן נכנס מי שאינו אחד מהשניים: דירקטור עצמאי יכול לזהות את המתח מוקדם ולומר אותו בקול, בזמן ששני הצדדים עוד רואים בו סגנון.

לכל פרש מצא גוטמן תרופת נגד: לביקורת, "פתיחה רכה": להתייחס להחלטה או להתנהגות, לא לאופי. לבוז - תרבות של הערכה, להתגוננות - לקיחת אחריות ולו חלקית: "יש כאן חלק שיכולתי לעשות אחרת". להתבצרות - הרגעה עצמית: לבקש הפסקה קצרה וממשית לפני שממשיכים.

גוטמן הצליח לחזות גירושים משלוש דקות שיחה לא מפני ששלוש דקות מכילות נישואים שלמים, אלא מפני שהדפוסים שמכריעים אותם גלויים הרבה לפני שמישהו מוכן לקרוא להם בשם. אותו דבר נכון ליו"ר ולמנכ"ל, וזו גם הבשורה הטובה: דפוס שרואים מוקדם הוא דפוס שעוד אפשר לשנות.