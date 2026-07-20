הכותבת שותפה ב־Lansberg Gersick Advisors, פירמת ייעוץ מוכרת בעולם התומכת בהצלחתם המתמשכת של עסקים משפחתיים רב־דוריים. מזור מייעצת ומלווה עסקים ושותפויות משפחתיות בתחומי העברה בין דורית, גיבוש אסטרטגיה, ממשל תאגידי, פיתוח הון אנושי והובלת שינויים מורכבים. הטור יתפרסם אחת לחודש

דמיינו ארוחת ראש השנה קלאסית: שולחן עמוס בכל טוב, ריחות בישולים ושלושה דורות שמתכנסים לחגיגה. מבחוץ, זה נראה רגע משפחתי מושלם. אך במבט קרוב מתגלה תמונה אחרת: שתיקה רועמת בין בני משפחה מסוימים, מבטים חטופים ונושאים שאיש אינו מעז להעלות. מתחת לפני השטח רוחש עניין ישן ולא פתור הקשור לעסק המשפחתי. כולם יודעים שהוא שם, אך איש אינו פוצה פה, מתוך הבנה שהערה אחת לא במקום עלולה להפוך את שולחן החג לשדה קרב. השתיקה הזו היא פצצה מתקתקת. בכל משפחה קיימים ויכוחים רגישים, אך בעסקים משפחתיים, הנטייה להימנע מהם היא לא רק שכיחה, אלא מסוכנת.

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שותקים, ואז יום אחד מגיע הפיצוץ

בעסק משפחתי, קונפליקט נתפס לעתים קרובות כאיום על לב לבה של המשפחה. כשאחים אינם מסכימים, או כשהורים וילדים מתווכחים על העסק, המונח על הכף הוא הרבה מעבר לאסטרטגיה או לכספים. הפחד העמוק הוא שהקשר עצמו יתפורר, מה שמעורר חרדה בנוגע לעתיד הביטחון המשפחתי.

לא בכדי משפחות רבות בוחרות ב"שלום בית" שטחי על פני דיאלוג כן, מתוך שכנוע עצמי שההרמוניה המשפחתית חייבת להישאר מעל הכל, בכל מחיר. אך שתיקה זו אינה הרמוניה, אלא הימנעות - והיא מסוכנת יותר מכל סכסוך גלוי.

התעלמות מבעיות אינה מעלימה אותן, אלא מבטיחה שימשיכו להתעצם מתחת לפני השטח. מה שנראה כהגנה על מערכת היחסים למעשה מחליש אותה. הטינה מצטברת, האכזבות מעמיקות, ויום אחד מגיע הפיצוץ - סכסוך ירושה, נתק או קרע שאינו ניתן לגישור. רגעים קטסטרופליים אלו הם תוצאה של שתיקה ארוכת טווח, שחיקת אמון והימנעות מחושבת. כל אלו שימרו הרמוניה כוזבת, בעוד תסכול וטינה בעבעו במחשכים.

בפסיכולוגיה הבודהיסטית קיים המושג העוצמתי "האויב הקרוב": רגשות שנראים חיוביים, אך בפועל פועלים ככוח מנוגד. חמלה עשויה להפוך לרחמים, ואהבה עלולה להתערבב עם שליטה. רגשות שנחווים כאהבה, עשויים במציאות לחנוק אותה. דמיינו ילד שמחבק תינוק "מתוך אהבה" עד שהחיבוק הופך להדוק מדי. הכוונה היא חיבה, אך התוצאה היא מצוקה ודמעות. במשפחות, "האויב הקרוב" פועל באותו אופן: הרצון להגן על מערכת היחסים הופך לכוח שחונק את הכנות ואת החיוניות שלה, והוא מופיע במגוון צורות.

■ אהבה שהופכת לשליטה: "אני מתעקש כי אני אוהב אותך", כשהמטרה היא כפיית רצון אישי.

■ גמישות שהופכת לאדישות: "אני זורם עם כל החלטה", כשלמעשה מדובר בבריחה מאחריות.

■ הרמוניה שהופכת להכחשה: "אצלנו במשפחה הכל מצוין", בזמן שמתחת לפני השטח קיימת הדחקה שקטה.

"האויב הקרוב" מסוכן כי הוא סמוי מן העין. קל לזהות כעס או קנאה, אך קשה יותר לזהות שליטה במסווה של אכפתיות, או אדישות במסווה של איזון. המקור להתנהגות נותר חמקמק.

3 נקודות למחשבה (ולביצוע) צרו "בנק רגשי"

"פיקדונות" של חוויות חיוביות יאפשרו

לכם לשרוד את ה"משיכות" בעת משבר

קבעו כללי משחק

הסכמה מראש על נורמות של אינטראקציה

בין־אישית מונעת גלישה לפסים אישיים

אמנו את שריר הכנות

תרגלו הבעת דעה בנושאים קטנים כדי לבנות

ביטחון בהתמודדות עם מחלוקות עקרוניות

מודל הסלמת הסכסוכים של גלאזל

במשך עשרות שנים, פרופסור פרידריך גלאזל פיתח מודל המתאר תשעה שלבים בהסלמת סכסוכים, המחולקים לשלוש קטגוריות המעידות על שינוי בתפיסת העולם של הצדדים.

בשלב ה־Win-Win, מתחים גוברים ועמדות מתקשחות, אך שני הצדדים עדיין מאמינים כי הידברות תוביל לפתרון מועיל הדדי. עם זאת, הימנעות או ניהול שגוי מובילים לשלב ה־Win-Lose, שבו המטרה הופכת לניצחון בקרב. בשלב זה האמון נשחק, ומופיעים איומים, פעולות חד־צדדיות ודה־לגיטימציה של הצד השני.

ככל שהסכסוך מסלים, הוא צולל לשלב ה־Lose-Lose ההרסני, שגלאזל כינה "ירידה משותפת אל התהום". בשלב רעיל זה, המטרה אינה עוד ניצחון, אלא פגיעה בצד השני, גם במחיר של הרס עצמי חמור. הצדדים בשלב זה כבר אינם מחפשים פתרון.

הימנעות אינה שלב במודל של גלאזל, אלא הדלק המאיץ אותו. משפחות שנמנעות משיחות קשות אינן עוצרות את הסכסוך אלא מעצימות אותו. הימנעות מתרחשת מוקדם, בשלב שבו פתרון עוד אפשרי, אך היא הופכת לשתיקות עמוקות יותר שדוחפות את הקונפליקט למדרון חלקלק. בעסקים משפחתיים, ההידרדרות הזו כואבת במיוחד בשל המחיר הרגשי והאישי.

עם זאת, הימנעות אינה גזירת גורל. היא נטייה אנושית. המפתח הוא להבין שקונפליקט אינו הבעיה, אלא חוסר היכולת לנהל אותו. משפחות עסקיות מצליחות אינן אלו שלא רבות, אלא אלו שלמדו להפוך מתח ממקור הרס למנוע צמיחה. אז כיצד עוברים מהתגוננות והימנעות לבניית חוסן משפחתי?

להפוך קונפליקט להמשכיות

כדי לנהל קונפליקטים ולא להישאב לתוכם, משפחות חייבות לבנות הגנות מבניות במאמץ מתמשך. השלב היסודי הוא יצירת תשתית לתקשורת פתוחה ובריאה. זה מתחיל בשיחה כנה על המצפן המוסרי המשותף שלכם, על ידי שאילת השאלות מה באמת חשוב לכם כמשפחה וכעסק, ואיזו מורשת תרצו להשאיר אחריכם. הדיאלוג הזה אינו פילוסופי בלבד; הוא מבסס סטנדרט שעל פיו ניתן למדוד את כל ההחלטות העתידיות, כמו גם את המחלוקות.

על בסיס תשתית ערכית זו, יש לבסס ממשל תאגידי משפחתי רשמי. אל תחכו לארוחת החג הבאה כדי לדון בעסק; צרו פורום משפחתי קבוע המאפשר מרחב מוגן לדיון על העתיד ותיאום ציפיות.

פורום זה מאפשר מרחב מוגן להעלאת שאלות קשות, דיון על העתיד ותיאום ציפיות הגדירו מראש "כללי משחק" לנורמות אינטראקציה, שיפחיתו את הסיכון להשלכות רגשיות כשהרוחות יתלהטו.

לבסוף - וזה האלמנט הקריטי ביותר - חזקו את הקשרים היומיומיים. אל תחכו למשבר כדי להשקיע במערכות היחסים. חוסן משפחתי נבנה דרך הערכה הדדית ואינטראקציה חיובית מתמשכת, הפועלים כ"פיקדונות" לחשבון הבנק הרגשי ומבטיחים יתרה זמינה כשתיאלצו לבצע "משיכה" בעת משבר.

כללים לניהול שיחות טעונות

■ התייצבו מול "האויב הקרוב": כשנדמה שהכול רגוע, שאלו אם זו הרמוניה אמיתית או שקט מזויף. העלו נושאים מורכבים באומץ מתוך הבנה שהם חלק בלתי נפרד מחיים משפחתיים.

■ נווטו את המורכבות המנהיגותית: ניווט ברגעים רגישים דורש סוג ייחודי של מנהיגות, השונה ממנהיגות בארגונים רגילים. הובלת מערכת משפחתית דורשת היכולת להחזיק כוחות מנוגדים בו־זמנית. מנהיגים בעסק משפחתי נדרשים לשלב חמלה עם גבולות, ולייצר איזון בין הצורך באהבה לבין מקצועיות.

■ חפשו הכוונה חיצונית: היעזרו בגורם חיצוני בעת הצורך - לא כסימן לחולשה, אלא כפעולה קריטית להגנה על מערכות היחסים ושיפור התקשורת. השקעה זו מגנה על אחד הנכסים הגדולים של המשפחה: ההון האנושי.