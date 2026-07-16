כשטרנד ה-Six-Seven מגיע ללשכת המנכ"ל: איך לנהל בעידן של רעש

אודות מדור הפקולטה מדור "הפקולטה" הוא שיתוף פעולה מערכתי ייחודי בין גלובס והפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב שנועד להנגיש, בשפה בהירה ותמציתית, ידע מחקרי ואקדמי בנושאי כלכלה, אסטרטגיה, שיווק, ביג דאטה, פינטק וחדשנות. הפקולטה לניהול ע"ש קולר של אוניברסיטת ת"א היא מבתי הספר המובילים בעולם למנהל עסקים, וחוקריה עוסקים בסוגיות העדכניות ביותר בענף. במדור יכתבו מיטב חוקרי הפקולטה לניהול לצד בחירת הנושאים, העריכה והתמצות של מערכת גלובס.

אודות הכותבת ד"ר ליאני היא מנהלת בכירה גלובלית, מומחית ומרצה למנהיגות עסקית בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב

זה התחיל בסרטון של כוכב NBA שגובהו 6'7 (6 רגל ו-7 אינץ שהם 2.01 מטר) והפך ללהיט רשת שבו ילד קטן מנופף בידיים וצועק six seven - והשאר היסטוריה. הסרטון הוויראלי חצה את גבולות הרשת וכיום כמעט בכל בית בישראל תוכלו לשמוע ילדים או מבוגרים מנופפים בביטוי, לרוב מבלי להבין אותו או לדעת איפה הוא נולד.

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לתופעה הזאת קוראים Brainrot - מצב בו הצפה מתמשכת של תכנים קצרים וחסרי משמעות פוגעת ביכולת שלנו להעמיק. אנחנו חיים בעולם שבו הטרנדים הופכים לדבר העיקרי, לא המציאות, וכשזה מגיע לעולם הארגוני זו סכנה שצריכה להטריד מנהלים.

ארגונים אינם חסינים מפני תרבות ה-Brainrot. גם בעולם הניהול קל להיסחף אחרי מילים גדולות, מושגים אופנתיים וטרנדים שמבטיחים לשנות את כללי המשחק: אג'יליות, דיסרפשן, חדשנות, טרנספורמציה, AI-first - כולם מושגים חשובים, אבל כשהם הופכים לסיסמאות ריקות מתוכן, הם מייצרים בדיוק את האפקט ההפוך: שחיקה באמון.

לכן, האתגר הניהולי היום הוא לא איך להיות הקול הכי רם בחדר, ולהוסיף עוד לרעש, ולא לרדוף אחרי כל טרנד ניהולי חדש - אלא דווקא איך לייצר בהירות בתוך רעש אינסופי. בהירות נוצרת כשקיים חיבור עקבי בין מה שההנהלה אומרת, למה שהיא מחליטה ולדרך שבה היא פועלת בסופו של דבר.

דוגמה אחת לכך היא השימוש במושג "חדשנות". ארגונים רבים מצהירים כי חדשנות היא ערך מרכזי, מקיימים האקתונים, מפיצים מצגות ומעודדים עובדים "לחשוב מחוץ לקופסה". אך כאשר עובדים שמציעים רעיונות חדשים נתקלים בתהליכי אישור מסורבלים, חוסר תקציב או חוסר נכונות לקחת סיכונים - המסר פשוט מאבד מאמינותו. המושג הופך לסיסמה ריקה.

דוגמה נוספת היא כשארגון שמדבר כל הזמן על"גמישות" ו"אמון", אך בפועל מגביר בקרה, דורש אישורים על כל החלטה ומודד כל שעת עבודה. זה דיסוננס שעובדים מזהים מיד והתוצאה אינה חיזוק האמון אלא בדיוק להפך - שחיקה שלו. בהירות ניהולית במצב כזה היא לוודא שקיימת הלימה בין המסרים להתנהגות בפועל. אם הארגון מאמין בגמישות, עליו להגדיר בצורה ברורה מה זו גמישות מבחינתו, מה מצופה מהעובדים ואיך מודדים הצלחה בתחום.

המנהל מחפש משמעות

ויש למנהלים עוד אתגר בעידן הרעש - לייצר משמעות. אם הטרנדים ברשתות החברתיות מייצרים הצפה, הרי שהבינה המלאכותית מוסיפה שכבה נוספת של מורכבות: היא מצמצמת את יתרון הידע. בעבר מנהלים בכירים היו מהבודדים בארגון שהחזיקו בידע ייחודי וניתוחים מסויימים, ולכן חלק משמעותי בתפקידם היה גם להכווין על בסיסו את החברה. אלא שהיום, בעידן ה-AI, חלק גדול מהמידע הזה נגיש לכל עובד בקליק. מערכות AI מנתחות נתונים, מייצרות תחזיות ומציעות חלופות פעולה בזמן אמת.

לפי התחזיות של מכון גרטנר, עד סוף 2026 חלק משמעותי מהאפליקציות הארגוניות ישלבו סוכני AI שיוכלו לקבל החלטות באופן עצמאי ולבצע פעולות רבות שנעשו בעבר על ידי צוותי עבודה. במכון גרטנר מציינים כי קצב אימוץ סוכני הבינה המלאכותית יגיע בסוף 2026 לכ-40% באפליקציות הארגוניות.

זה לא הופך את המנהלים למיותרים, להיפך. ככל שהמידע זמין יותר, כך גדל הצורך במי שיודע לחבר בין מקורות הידע, להציב גבולות ולקבל הכרעות ערכיות. או במילים אחרות: לייצר משמעות בתוך ים של מידע.

מצב כזה מצריך סגנון ניהול אחר לגמרי מהמקובל כיום. הוא דורש משכבת הניהול כישורים של ניהול סוכנים, לצד ניהול אנשים. זה ניהול שאינו נשען על סמכות היררכית בלבד. בעולם שבו המידע מפוזר והמציאות משתנה במהירות, אף מנהל אינו מחזיק בכל התשובות. לכן, במקום שרשרת פיקוד קשיחה והגדרות תפקיד קשיחות, ארגונים מצליחים פועלים כרשת דינמית, הבנויה על רישות של מומחיות.

במבנה כזה מומחים מתחברים סביב משימות ואתגרים, וההשפעה של המנהל נובעת מיכולתו לחבר ביניהם ובין ידע ורעיונות. המנהל לא צריך לשלוט בכל החלטה בצוות, אלא לאפשר להחלטות הטובות ביותר להתקבל בזמן הנכון. הוא אינו מרכז המידע - אלא מרכז האנרגיה, האמון ושיתוף הפעולה.

מחקר של דלויט, שנערך בשנה החולפת, בשם "הארגון ללא גבולות" (Boundaryless), מגדיר את המצב החדש - כמעבר מניהול היררכיה לניהול רשתות אמון. אבל למרות ש-87% מהמנהלים מבינים שזהו המפתח להישרדות, רבים חסרים את הכלים להובלת האקוסיסטם בתצורתו החדשה.

אז איך זה צריך להיראות בשטח? למשל, כשב- R&D מזהים הזדמנות לשלב בינה מלאכותית במוצר, במקום להקים פרויקט, שעובר אישורים דרך דרגים רבים - על המנהל לייצר רשת מומחים הכוללת: מפתחים, אנשי דאטה, שיווק, שירות לקוחות ומוצר. ההשפעה של כל משתתף תגזר מהידע שהוא מביא ולא מהדרגה שלו.

ד''ר אפרת ליאני / צילום: רמי זרנגר

הערך האמיתי של מנהלים כאן טמון ביכולת לייצר משמעות בתוך המבנה החדש: להבחין בין רעש לאות, בין טרנד חולף לבין שינוי בעל ערך אמיתי ולהעניק לאנשים כיוון ובהירות. הארגונים שיצליחו אינם אלה שירוצו הכי מהר אחרי החידוש הבא, אלא אלה שידעו להוביל בביטחון גם כשאין מפה ברורה של הדרך.