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גלובלי ושוקי עולם "ההתאוששות אורכת זמן": מניית צ'ק פוינט צונחת אחרי הדוחות
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צ'ק פוינט

"ההתאוששות אורכת זמן רב מהצפוי": צ'ק פוינט צונחת במסחר המוקדם אחרי הדוחות

ההכנסות ירדו ב-1.1% ל-670 מיליון דולר, בהתאם לתחזית החברה אך מעט מתחת לציפיות האנליסטים • המנכ"ל נדב צפריר מעריך כי השפל כבר מאחוריה וכי השיפור יחל ברבעון הרביעי • מניית החברה צונחת במסחר המוקדם

שירי חביב ולדהורן 12:00
נדב צפריר, מנכ''ל צ׳ק פוינט / צילום: מנש כהן
נדב צפריר, מנכ''ל צ׳ק פוינט / צילום: מנש כהן

חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט מסכמת את הרבעון השלישי של השנה עם תוצאות פושרות למדי, אך בהתאם לטווח התחזית שמסרה בעבר. החברה סיכמה את הרבעון עם ירידה של 1.1% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל, לכ-670 מיליון דולר, מעט מתחת לתחזית האנליסטים שציפו לכ-672 מיליון דולר.

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בשורה התחתונה החברה רשמה רווח נקי Non-GAAP של 2.49 דולר למניה, בהתאם לתחזיות האנליסטים. הרווח הנקי הסתכם ב-185 מיליון דולר, או 254 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP, ירידה בשני הפרמטרים ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התזרים החופשי הסתכם ב-258 מיליון דולר ובסוף הרבעון היו לצ'ק פוינט בקופה 4.2 מיליארד דולר, לעומת חוב לטווח ארוך למחזיקי איגרות החוב להמרה, בסכום שמתקרב ל-2 מיליארד דולר.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה צ'ק פוינט צמחה ב-1.6% ורשמה הכנסות של מעל 2 מיליארד דולר, ורשמה ירידה של 24.2% ברווח הנקי (GAAP) שהסתכם ב-571 מיליון דולר, ושל 16.7% ברווח הנקי (Non-GAAP) ל-783 מיליון דולר, שהם 7.54 דולר למניה.

מנכ"ל צ'ק פוינט, נדב צפריר, אמר כי התוצאות ברבעון השלישי היו בהתאם לציפיות החברה ואמר שבחברה מעריכים שהשפל בהכנסות נרשם ברבעון השלישי. "אנחנו צופים שיפור הדרגתי החל מהרבעון הרביעי", אמר צפריר, שהוסיף כי "ההתאוששות אורכת זמן רב יותר מהצפוי, אך אנחנו נשארים בטוחים בחזון שלנו. האינדיקטורים המרכזיים משתפרים, וזה מעודד, ואנחנו מתמקדים בצמיחה בת קיימא". צפריר הזכיר עוד כי הכנסות החברה ממנויי אבטחה צמחו ב-11%, ונתמכו בביקוש חזק לאבטחת אימייל, CTEM ו-AI.

מניית צ'ק פוינט רושמת תשואה שלילית של 18% מתחילת השנה, אך מאז שהגיעה לשפל שנתי בסוף חודש אפריל, המניה כבר התאוששה ועלתה ב-35.2%. שווי השוק של החברה בנאסד"ק מגיע ל-15.5 מיליארד דולר. החברה דיווחה ברבעונים הקודמים על אתגרים שיש לה בארגון המכירות שלה, ועל שינויים שהיא מבצעת בו.