420 מיליון דולר? השווי האמיתי בעסקת פריון נמוך משמעותית

אחרי שני עשורים של תהפוכות כחברה ציבורית, חברת פריון נטוורק , הפועלת בתחום הפרסום הדיגיטלי, נרכשת בעסקת מזומן תמורת כ־420 מיליון דולר, ומניותיה יימחקו מהמסחר בנאסד"ק ובתל אביב. הרוכשת, חברת Affle, הפועלת בתחום פתרונות פרסום מבוססי בינה מלאכותית במובייל ורשומה בהודו ובסינגפור, תשלם פרמיה של כ־34% על מחיר הסגירה של מניית פריון בנאסד"ק ביום שישי. הרוכשת נסחרת בבורסה ההודית לפי שווי שוק של כ-193 מיליארד רופי, שהם כ-2 מיליארד דולר.

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עם זאת, בפרספקטיבה ארוכה יותר, המחיר המדובר הוא כמעט נזיד עדשים עבור פריון. החברה הישראלית, שהונפקה בשנת 2006 בנאסד"ק, וכארבע שנים לאח"כ מכן גם בת"א. בשיא של 2023, פריון נסחרה בשווי של כמעט 1.9 מיליארד דולר - צניחה של כמעט 80%. עם זאת, המכפילים בכל התעשייה ירדו מאז (מניית The Trade Desk למשל איבדה מעל 90% בשנתיים האחרונות), והשוק חווה קונסולידציה.

"דיסקאונט על פעילות הליבה"

על פי תנאי הסכם המיזוג המחייב, שאושר פה אחד על ידי דירקטוריון פריון, בעלי המניות יקבלו 11.70 דולר במזומן עבור כל מניה, לעומת מחיר סגירה של 8.70 דולר ביום שישי. ההסכם כולל תקופת "גו-שופ" (Go-Shop) של 40 יום, שבמהלכה תוכל החברה לפנות באופן יזום לגורמים מעוניינים ולבחון הצעות רכש חלופיות. השלמת העסקה צפויה בתחילת 2027, בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות.

העובדה שהעסקה מתבצעת במזומן מאפשרת לבעלי המניות של פריון לקבל ודאות, ואילו החברה, שכבר לא תהיה חברה ציבורית עצמאית, תוכל "להמציא את עצמה מחדש" בעולם האדטק הנוכחי, בשקט יחסי לעומת חברה ציבורית. פריון מעסיקה כיום כ-500 עובדים, מתוכם כ-160 בישראל, ולפי הערכות אין כל כוונה לבצע פיטורים בעקבות המכירה. החברה הרוכשת כבר ביצעה בעבר שתי עסקאות קטנות יותר בישראל ופעילה בארץ, מאז שרכשה את החברות YouAppi ו-Appnext, בעסקאות של עשרות מיליוני דולרים כל אחת.

בהתייחסות לעסקה אמר היום האנליסט ומנהל ההשקעות ליאור וידר, מנהל השירות "מכפיל רווח", כי הרכישה בפרמיה משמעותית "מדגישה את הערך האסטרטגי שפריון בנתה בשנים האחרונות, במיוחד באמצעות תשתיות ה-AI שלה כמו סוכן ה-Outmax. עם זאת, חשוב לזכור שפריון ישבה על קופת מזומנים דשנה של כ-228.3 מיליון דולר נטו נכון לסוף ספטמבר 2026, לאחר רכישות עצמיות ועסקת PRN), כך שבפועל, שווי הפעילות בעסקה (Enterprise Value) נמוך משמעותית ונע סביב כ-190 מיליון דולר בלבד. זהו תמחור שמגלם דיסקאונט על פעילות הליבה, אבל המיזוג מהווה חיבור סינרגטי שעשוי להרחיב את הצעת הערך עבור מפרסמים גלובליים. תקופת ה-go-shop מעידה על ניהול אחראי של הדירקטוריון ששומר על פתח למקסום התמורה עבור בעלי המניות".

תקופה ממושכת של חולשה במניה

העסקה מגיעה לאחר תקופה פחות טובה למניית פריון, שאיבדה כ־7% מתחילת השנה וכ־20% בחצי השנה האחרונה. לאורך השנים נפגעה פעילות החברה משינויים במדיניות של ענקיות הטכנולוגיה, שהשפיעו גם על מחיר מנייתה. כך, בשנת 2024, כעשור לאחר שגוגל שינתה את מדיניותה באופן שהקשה על חברות בתחום החיפוש, ובהן פריון, שינתה מיקרוסופט את מנגנון התמחור שלה בפרסום, ומניית פריון צללה.

מאז התקשתה המניה להתאושש, אף שהחברה הרחיבה את פעילותה והתמקדה בתחומי צמיחה חדשים. בשנת 2025 עמדה פריון גם במוקד מאבק מול בעלי מניותיה, לאחר שאימצה מנגנון של "גלולת רעל" במטרה למנוע השתלטות עוינת. המהלך עורר התנגדות מצד בעלי מניות, ובראשם ווליו בייס ובהמשך גם הפניקס, ובסופו של דבר בוטל.

טל יעקובסון, מנכ"ל פריון, אמר עם פרסום העסקה: "ההסכם שלנו עם Affle מהווה אבן דרך חשובה עבור פריון. חברת Affle ביססה מעמד חזק בתחום הפרסום מונחה-ביצועים במובייל, הנתמך על ידי צוות מנוסה, פריסה גלובלית ומיקוד בתוצאות מדידות. אנו רואים פוטנציאל משמעותי בשילוב היכולות המשלימות הללו ליצירת הזדמנויות חדשות עבור מותגים, סוכנויות פרסום ובעלי פלטפורמות מדיה ברחבי העולם. במקביל לתהליך הרכישה הצפוי בחודשים הקרובים, נמשיך להתמקד במימוש האסטרטגיה שלנו, בתמיכה בעובדים שלנו, ובמתן ערך ללקוחות ולשותפים".

יו"ר דירקטוריון פריון, איל קפלן, הוסיף: "אנו מאמינים כי העסקה המוצעת מעניקה ערך אטרקטיבי וודאות פיננסית גבוהה יותר לבעלי המניות של פריון, תוך יצירת בסיס איתן לעתיד החברה".

אנוג' קאנה סוהום, יו"ר ומנכ"ל Affle, התייחס אף הוא לעסקה: "השילוב בין המנהיגות החזקה של Affle בשיווק במובייל לבין הנוכחות המבוססת של פריון במדיה קמעונאית, פרסום בטלוויזיות חכמות (CTV), פרסום דיגיטלי חוץ ביתי וערוצי פרסום דיגיטליים נוספים, מאפשר לנו לייצר סינרגיות משמעותיות יותר לאורך מסע הצרכן בערוצי פרסום מגוונים ובמכשירים מחוברים חכמים".

בעלי המניות הגדולים בפריון הם גופים מוסדיים, Private Capital Management האמריקאי עם 10.8% מהמניות, הראל עם 10.2% ומגדל עם 6%. גם ווליו בייס שהובילה בזמנו את המאבק נגד גלולת הרעל עדיין מחזיקה במניות החברה, אך פחות מ-5%.