אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1האם לבנון תצליח סוף סוף להעמיד את חיזבאללה לדין?

בדיווח נרחב שפורסם באתר ערב ניוז עולה כי מערכת המשפט בלבנון פתחה בחזית חסרת תקדים מול חיזבאללה, לאחר שנציב הממשלה בבית הדין הצבאי הגיש בשבוע שעבר כתבי אישום חמורים נגד שלושה פעילי הארגון בגין הקמת חוליות חמושות וחתירה תחת סמכות המדינה. כתבי האישום הוגשו בעקבות מעצרם של חמישה חשודים בצפון לבנון כשברשותם מפות, ובמקביל לחקירות נוספות על הברחת חומרי נפץ בבקעת הלבנון.

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העימות המשפטי מציף מתח גובר בצמרת הפוליטית והביטחונית בלבנון באשר ליכולתן של רשויות המדינה לעמוד בלחצים ולהימנע מהתלקחות פנימית. בעוד שבחיזבאללה דוחים את החלטות הממשלה ומזהירים כי "לסבלנות יש גבולות", גורמים משפטיים בכירים מזהירים מפני חזרה על אירועי האלימות ב־2021, אז הפגנות נגד חקירת פיצוץ הנמל בביירות הידרדרו לקרבות רחוב קטלניים. מנגד, פרשנים פוליטיים מעריכים כי כוחו של הארגון נשחק דרמטית בעקבות המהלומות שספג מישראל, אובדן שכבת הפיקוד הוותיקה וביטול "השליש החוסם" שלו בממשלה - מציאות שמותירה אותו מבודד פוליטית וללא יכולת להטיל וטו על מהלכי השלטון.

מהו המבחן האמיתי של מערכת המשפט הלבנונית? על כך בכתבה המלאה.

על כך בכתבה המלאה מאת נאג'יה חוסארי, מתוך ערב ניוז. לקריאת הכתבה המלאה.

2המכשול בדרך של ישראל להפיכה למעצמה של חוות שרתים

בכתבה שפורסמה באתר אל־ג'זירה נטען כי ישראל מנסה למצב את עצמה כמוקד מרכזי בעולם הבינה המלאכותית, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז על תוכנית להפיכתה למעצמת AI עולמית ואף ציין כי בתוך חמש שנים תוכל להיות "המעצמה השלישית בתחום הבינה המלאכותית". הדיווח מציין את מקומה של ישראל בזירת השבבים והמו"פ, בין היתר סביב רכישת מלאנוקס בידי אנבידיה, ומתמקד במיזם אופק המתוכנן מצפון לנמל אשדוד, שאמור להפוך למתקן עיבוד הנתונים הגדול בישראל במחצית השנייה של 2029 בעלות ראשונית מוערכת של 1.5 מיליארד דולר ותחנת כוח צמודה בגז.

לצד הדחיפה הממשלתית להכריז על מרכזי נתונים כתשתית לאומית ולזרז הליכים, הדיווח מצביע על מגבלות תשתית ואנרגיה מרכזיות. רשות החשמל הגבילה בחודש שעבר את ההספק של מרכזי נתונים חדשים ל־200 מגה־וואט בשל הביקוש לחיבור לרשת, ומומחים שצוטטו בכתבה מדגישים כי זמינות חשמל היא ההוצאה התפעולית הגדולה ביותר וכי מעמד של מעצמה דורש קיבולת בקנה מידה של גיגה־וואט ואספקת חשמל אמינה.

איך עיכובים באיחוד האירופי יכולים לעזור להאצת מיזמים בישראל? על כך בכתבה המלאה.

מתוך אל־ג'זירה. לקריאת הכתבה המלאה.

3כך בונה ישראל על חזרת הצליינים לארץ הקודש

בדיווח שפורסם באטלאיאר (Atalayar), מגזין ופורטל חדשות ספרדי המתמקד ביחסים בינלאומיים, כלכלה ותיירות בדגש על המזרח התיכון, נטען כי ישראל רושמת בסתיו הנוכחי התאוששות בולטת בכניסות התיירים - ובראשן בתיירות הדת והצליינות - לאחר שמרבית קווי התעופה הבינלאומיים אליה שבו לפעול.

הנתונים הוצגו במהלך תדרוך לעיתונאים שהתקיים במרכז ספרד־ישראל במדריד, בהשתתפות מנהלת לשכת התיירות הישראלית בספרד, דולורס פרס, והממונה על השגרירות, דנה ארליך. השתיים ניתחו את ביצועי הענף אחרי שנת 2025, שהסתיימה עם 1.3 מיליון מבקרים בלבד, וכן אחרי תשעת החודשים הראשונים של 2026 שבהם נרשמו 788.5 אלף תיירים בעקבות סגירות המרחב האווירי - והציגו את תוכנית משרד התיירות להגיע ליעד שאפתני של 7 מיליון מבקרים בשנה עד 2030.

לפי הדיווח, אסטרטגיית ההתאוששות של משרד התיירות נשענת על ארבעה עמודי תווך מרכזיים - החייאת תיירות הצליינות, ניהול התדמית הבינלאומית של ישראל, פיתוח חוויות תיירותיות חדשות ושילוב בינה מלאכותית - לצד השקת קמפיין התדמית "I AM ISRAEL" המתמקד באוכלוסייה המקומית.

מה יכול במיוחד למשוך צליינים בחזרה לישראל? על כך בכתבה המלאה.

מאת פדרו גונזלס, מתוך אטלאיאר. לקריאת הכתבה המלאה.