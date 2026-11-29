ג'ו לונסדייל הוא שותף מנהל ב־8VC ומייסד שותף בפלנטיר, ואיץ (יצחק) אפלבאום הוא יו"ר Kinetica Ventures

ארה"ב שינתה מהיסוד את הדרך שבה היא נערכת למלחמה, באמצעות דור חדש של חברות ביטחוניות המכונות ניאו־פריימס (בשונה מהתעשיות הגדולות והמסורתיות, הפריימס), שמזנקות קדימה בטכנולוגיה ובשיטות הייצור. לישראל יש הזדמנות נדירה להצמיח חברות כאלה, שיביאו לידי ביטוי את הכישרון הטכנולוגי העצום וה־DNA היזמי שלה.

● פרשנות | התלות האמיתית של ישראל בארה"ב אינה כספית - ועלולה להיעלם

השנתיים הבאות הן חלון ההזדמנויות לבניית עצמאות ועוצמה תעשייתית, ליצירת אלפי מקומות עבודה ולהתחרות על מיליארדי דולרים בהשקעות מארה"ב. משרד הביטחון יכול לממש את הפוטנציאל הזה בעזרת תוכנית פשוטה, אך לא קלה לביצוע: מוביל ברור לכל תחום בבניין הכוח, תחרות פתוחה, מסלולים מהירים ותשומת לב לחברות הצעירות שכבר מתחילות לצמוח בישראל.

במונחי הבירוקרטיה הישראלית, שני מועדים קשיחים מתקרבים במהירות: פקיעת מזכר ההבנות בין ארה"ב לישראל (30 בספטמבר 2028) והבחירות לנשיאות ארה"ב (7 בנובמבר 2028). ברחבי ארה"ב, מועמדים שרכבו על רגשות אנטי־ישראליים זכו בבחירות האמצע, ובאפריל 2026 הצביעו 40 סנאטורים בעד חסימת מכירת נשק לישראל - לעומת 15 בלבד באפריל 2025.

התלות הזו כבר גבתה מישראל מחיר: לנשיא דונלד טראמפ נדרשו 18 חודשים כדי להסיר את כלל העיכובים שהטיל ממשל ביידן על אספקת אמצעי לחימה. אם ישראל תפעל כעת, היא תוכל לנטרל את השימוש בסיוע האמריקאי כמנוף לחץ, ולבסס את תמיכת הרוב שהיא עדיין נהנית ממנה בארה"ב על יסודות שוויוניים יותר.

חלון ההזדמנויות: לוח הזמנים לעצמאות חימושית בתוך 90 יום

מינוי גורם אחראי אחד לכל תחום עם תקציב וסמכות התקשרות, השקת מסלול מואץ ופתיחת ערוץ קשר קבוע למשקיעים בתוך 6 חודשים

פרסום מכרזים תחרותיים עם שני מקורות אספקה ב־2-3 תחומים, התחייבות לרכישות כלקוח ראשון ומסלול מהיר ליצוא ולהשקעות בתוך 24 חודשים

הגעה של שני יצרנים ישראלים חדשים לקצב ייצור סדיר ועיגון ייצור משותף בהסכם שיחליף את מזכר ההבנות

מהפכת הניאו־פריימס

גם בארה"ב התהליך הזה לא עבר חלק. המהפכה בתעשייה הביטחונית האמריקאית נתקלה בהתנגדות עזה מצד הפנטגון ומצד התעשיות הוותיקות. ספייס אקס ופלנטיר נאלצו לתבוע את הפנטגון, הלקוח הגדול ביותר שלהן, כדי לזכות בהזדמנות הוגנת להתחרות - ולאחר מכן הוכיחו את עצמן בצורה מוחצת. לישראל אין עשור שלם לעבור את המסלול הזה, אבל היא יכולה להצליח אם תסתמך על יתרונותיה, תפנים את הלקחים הנכונים ותסיר מכשולים שהיא עצמה הציבה.

עשור לאחר ניצחונה המשפטי המכונן של פלנטיר, חברות ניאו־פריים כמו אנדוריל, Saronic, Castelion, Shield AI ו־CHAOS מחזיקות בחוזי ייצור גדולים ומגיעות בתחומים מרכזיים להיקפי ייצור הגדולים פי 10 עד 20 מהתעשיות הוותיקות. מה עבד? תחרות, תכנון מראש לייצור המוני, אחריות ניהולית ברורה, הסתמכות על הון פרטי וייצור מוצרים מוכנים לשימוש - במקום "פרויקטי פיתוח" ארוכי שנים המבוססים על הקצאות מתקציב הביטחון האמריקאי.

השינוי הזה כבר מעוגן במדיניות: הפנטגון אימץ רכש המבוסס על סל פתרונות והעדפה למוצרים מסחריים קיימים, כפי שעולה ממזכר שר המלחמה פיט הגסת' מנובמבר 2025 ומחקיקת הביטחון המרכזית לשנת 2026 (NDAA). בהתאם, תעשיית הטכנולוגיות הביטחוניות, שבעבר נחשבה לתחום השקעה שנוי במחלוקת, הפכה לקונצנזוס וגייסה ב־2025 כ־49 מיליארד דולר בערוצי הון סיכון.

בזכות ההון האנושי יוצא הדופן שלה, ישראל נמצאת בעמדה ייחודית למשוך השקעות עתק ולשנות את הסדר הקיים. לשם כך עליה לאתר ולטפח את מוקדי הכישרון המובילים שלה, מהיחידות המיוחדות ועד החברות שצמחו אחרי 7 באוקטובר וכיום מובילות בגיוס עובדים והון, וכן אחר החברות הבאות בתור. עליה גם ליצור זירות תחרותיות שיאפשרו להן לתת מענה ממשי למחסור בחימוש, במקום להישאר בגדר סטארט־אפים.

מרוץ נגד הבירוקרטיה

הצלחה נמדדת קודם כל במהירות התגובה. תוכניתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להגיע לעצמאות חימושית בתוך עשור, בהיקף של 350 מיליארד שקל, חייבת להתקדם מהר יותר - כפי שציין מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם בהזדמנויות רבות לאחרונה.

מיקוד וקיצור תהליכים בירוקרטיים הם מרכיב הכרחי. התוכנית הלאומית של ישראל לבינה מלאכותית מ־2020 זכתה למימון של 10% בלבד, לא מונה לה גורם מתכלל אחד, ועד 2025 לא הוקמה מינהלת לאומית - שנתיים אחרי צרפת, בריטניה והודו. כתוצאה מכך הידרדרה ישראל מחמש המדינות המובילות למקום העשירי ואף נמוך ממנו בדירוגי AI עולמיים. אסור לאפשר לתחום הביטחון לחזור על הטעות הזו.

במקביל, הביקוש העולמי מזנק: ארה"ב סובלת ממחסור בחימושים בעקבות המלחמה עם איראן ב־2026 ותדאג קודם כל לצרכיה, בעוד שמדינות כמו דנמרק, גרמניה וטייוואן כבר מבטיחות לעצמן הזמנות רב־שנתיות. לאחר שנים של התלבטות סביב מחויבויות הביטחון המקומיות, גם ההצטיידות האירופית תופסת תאוצה, ומכשיר ההלוואות SAFE של הנציבות האירופית יעמיד 150 מיליארד אירו, תוך דרישה ש־65% ממקורות האספקה יהיו מקומיים.

ישראל זקוקה לחברות הביטחוניות הגדולות שלה. אין על כך עוררין - הן קריטיות לייצור שוטף, להגדלת תפוקה במלחמה וכחממה ליזמי העתיד. אולם הסתמכות יתר עליהן יוצרת צוואר בקבוק מסוכן: הזמנות בזמן מלחמה מגיעות ברובן לספקים מבוססים, מותירות לסטארט־אפים פירורים ומרתיעות הון זר. כתוצאה מכך, ישראל מסתכנת בכך שהסטארט־אפים המוצלחים ביותר בתחום הביטחון יירכשו בידי חברות אמריקאיות עוד לפני שיוכלו להפוך לחברות ישראליות מבוססות.

חלון של שנתיים

אנחנו משקיעים בכמה חברות ישראליות, המייצגות דור חדש של כישרונות שצמחו מתוך האחריות והניסיון שנצברו מאז 7 באוקטובר. חלק מן החברות האלה כבר גייסו מאות מיליוני דולרים, הוכחה שהון אמריקאי לוקח את ישראל ברצינות. לכישרונות האלה יש אפשרויות אחרות, וכך גם למשקיעים בהם.

אנחנו משקיעים בישראל מתוך רצון לתמוך במדינה בטוחה ומשגשגת, ומתוך הבנה מפוכחת של פוטנציאל הרווח והסיכון - ואנחנו קוראים לממשלת ישראל ולמשרד הביטחון לאמץ גישה מפוכחת דומה. המשקיעים ממתינים למדיניות הממשלה החדשה: אם היא לא תאפשר לחברות הטובות ביותר שלה להפוך לניאו־פריימס כפי שקרה בארה"ב, להתגבר על חסמי יצוא ולהתחרות על החוזים הגדולים על בסיס יכולתן, הכישרון וההון יזרמו למקומות אחרים.

שוק הטכנולוגיה הביטחוני האמריקאי יכול לספק הון, ידע בייצור, גישה לשוק וקשרים אסטרטגיים. ישראל יכולה להבטיח לעצמה יתרון אם תאמץ את לוח הזמנים הבא:

בתוך 90 יום: למנות גורם אחראי אחד לכל תחום, עם תקציב וסמכות להתקשר בחוזים, להשיק מסלול מואץ ולפתוח ערוץ קשר קבוע עם משקיעים.

בתוך שישה חודשים: לפרסם מכרזים תחרותיים לשני ספקים במקביל בשניים עד שלושה תחומים, להתחייב לרכישות כלקוח ראשון וליצור מסלול מהיר ליצוא ולהשקעות.

בתוך 24 חודשים: להביא שני יצרנים ישראלים חדשים לקצב ייצור סדיר ולעגן ייצור משותף בהסכם שיחליף את מזכר ההבנות.

עוצמת הלחימה של ישראל נולדה מתוך הכורח. היום, אותו כורח מחייב להצמיח חברות ביטחוניות ישראליות מובילות.