רוכשים אמידים בתל אביב, באזור הדרום ובחיפה מנצלים את ירידות המחירים ורוכשים דירות יקרות, אך במחירי מציאה. לעומתם במקומות אחרים, ובראשם ירושלים, הרוכשים מעדיפים בימים אלה לרכוש דווקא דירות זולות - כך עולה מניתוח גלובס את מדדי מחירי הדירות והעסקאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

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הלמ"ס משתמשת בשתי שיטות מדידות, המאפשרות לנתח את שוק הדירות: הראשונה היא מדד מחירי הדירות, המודד בתדירות חודשית את השתנות שווי הדירות בישראל, על סמך העסקאות שבוצעו בפרק הזמן הרלוונטי. השיטה השנייה, שבה משתמשים פחות, היא גובה המחירים הממוצעים של עסקאות המבוצעות מידי רבעון.

לכאורה, גובה העסקאות הממוצע צריך להשתנות באופן דומה לזה של מדד מחירי הדירות, כלומר אם המדד יורד אנו אמורים לראות גם ממוצע מחירי עסקאות בירידה. בפועל הדברים מורכבים בהרבה, ולא חסרים מצבים שבהם שני הפרמטרים הללו משתנים בצורות הפוכות - כלומר כשהמדד עולה מחירי העסקאות יורדים וכשהמדד יורד מחירי העסקאות דווקא עולים.

הדבר קורה בגלל שמחירי שעסקאות תנודתיים ותלויים בגורמים כמו מבצעי יזמים, מצב ביטחוני, הימצאות או אי־הימצאות ממ"דים בדירות, היצע הדירות במקומות מסויימים ועוד.

כך לדוגמה, ברבעון השלישי של השנה עסקה ממוצעת שבוצעה בתל אביב הגיעה למחיר ממוצע של 4.6 מיליון שקל - שיא של כל הזמנים. אולם אם תשאלו אנשי נדל"ן בעיר תגלו כי מחירי הדירות בעיר מצויים בירידה מתמשכת. בהתקיים שני אלה, המשמעות היא שינוי בתמהיל הדירות הנרכשות, שעליו נעמוד בהמשך.

בדומה לכך, כשפוקד את ירושלים גל רוכשים יהודים אמידים מחו"ל, שרוכשים דירות מגה־יוקרתיות בכמות גדולה, המחירים הממוצעים של העסקאות בעיר עולים, אך יתכן מאוד שמחירי הדירות הללו נמוכים ממה שהיו בעבר, ועל כן מדד מחירי הדירות הירושלמי עשוי לרדת באותו זמן.

במסגרת הניתוח ערכנו בדיקה משווה של תקופה שמתחילה בסוף 2024 ומסתיימת בסוף הרבעון השלישי של השנה הנוכחית. בדקנו מה אירע בשני מדדי המחירים, במטרה לבדוק אם מתקיים שוני בהתנהגות של שוקי הנדל"ן המקומיים. כמו כן נעזרנו בנתוני בנק ישראל ובנתוני עסקאות של הלמ"ס כדי להבין מה הציבור מעדיף היום והיכן.

ברחבי הארץ: מחירי הדירות הקטנות והגדולות ירדו יותר

ברמה הארצית הכוללת נמצאה התנהגות די דומה של מדד המחירים ומדד העסקאות - שניהם הראו ירידות של מחירים של 1.5%־2%. אלא שבחינה רבעונית לאורך זמן של שני המדדים העלתה כי בעבר נוצרו פערים של מספר אחוזים בין השינויים של שני המדדים, וכי דווקא ה"איזון" הנוכחי - הוא החריג.

כשמחירי דירות יורדים, הדבר נובע גם מעודפי היצע, כפי שאנו חווים כיום, אך גם מירידה ביכולות הכלכליות של משקי בית רבים לעמוד במחירי הדירות. המלחמה פגעה במשקי בית רבים, ובתוספת הריביות שנותרו גבוהות על אף ההורדות האחרונות, פחות משקי בית יכולים לעמוד ברמות המחירים שנותרו גבוהות גם כיום.

מכאן אנו יכולים לזהות דפוסי התנהגות שונים מצד מעמד הביניים והעשירונים העליונים. משקי בית במעמד הביניים נאלצים להתפשר על דירות זולות; העשירונים העליונים, שלרוב יכולותיהם הכלכליות נפגעו במידה מועטה יותר, מחפשים דווקא דירות יקרות יותר - שמחיריהן נמצאים בירידה.

נתוני בנק ישראל מורים על מעורבות גדלה והולכת של ציבור אמיד. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, רוכשי דירות במחירים של יותר מ־3 מיליון שקל היוו יותר מ־40% מכלל המשכנתאות שנלקחו. דבר כזה לא היה כאן אף פעם, לפחות בתולדות התיעוד של הנתונים מטעם בנק ישראל (החל מתחילת העשור הקודם).

היכן נרכשות הדירות הללו? מן הסתם רובן באזורי הביקוש, שכן בפריפריה קשה להתקל במחירים כאלה, אלא בנכסי יוקרה.

בדיקה עמוקה יותר מורה כי עסקאות הקיצון - בדירות קטנות של עד 2 חדרים ובדירות גדולות של 5 ו־6 חדרים - בוצעו תוך ירידות מחירים גדולות יותר מאשר דירות הביניים של 3 ו־4 חדרים.

ניתן להסביר זאת בכך, שדירות בנות 4 חדרים, נחשבות ל"מוצר יסוד" בעולם הדיור הישראלי, וגורפות חלק משמעותי מהביקוש. ברבעון השלישי של השנה משקלן הגיע לכמעט 40% מכלל העסקאות, בעוד שבסוף 2024 הוא הגיע ל־37%. דירות 3 חדרים נמצאות במקום השני בביקושים (27%) ודירות 5 חדרים במקום השלישי (כרבע מכלל העסקאות). דירות הקיצון הקטנות והגדולות מהוות אחוזים בודדים מכלל העסקאות, דבר שמעיד על ממדי הביקושים להן, ועל ירידות המחיר החדות יותר שנרשמו בהן.

מחוז תל אביב: העשירים נהנים ממבצעים ומהורדות המחיר

במחוז היקר במדינה, תל אביב, ירד מדד מחירי הדירות מאז סוף 2024 בכ־5%, ומדד מחירי העסקאות הממוצע עלה ב־2%. אולם בעיר המרכזית בו, תל אביב, עלה מחיר העסקאות הממוצע ב־13%, מה שמעיד על חריגה לא רק מהמדד הכלל ארצי, אלא אפילו מהמדד המחוזי.

מתברר כי בהפוך ממה שקרה בשוק הכלל ארצי, בתל אביב הדירות שהקפיצו את המחירים כלפי מעלה היו הדירות הקטנות והגדולות.

דירות 5 חדרים שנרכשו ברבעון השלישי של השנה היו יקרות ב־20% מהדירות שנרכשו בסוף 2024 ודירות 2 חדרים היו יקרות ב־15%. עניין זה גם מחזיר אותנו לנתוני המשכנתאות שהבאנו קודם לכן, שכן רוב מוחלט של הדירות בתל אביב עולות יותר מ־3 מיליון שקל, כך שככל הנראה הרוכשים בעיר מהווים חלק משמעותי מהמשכנתאות שנלקחו על נכסים יקרים.

עוד מצאנו כי גודלי הדירות שנרכשו ברבעון השלישי בעיר, שונה משמעותית מזה של הרבעון הרביעי של 2,024: 55% מהדירות שהקונים קנו היו בנות 4 ו-5 חדרים, לעומת 44% ב-2024. בעיר כמעט שלא נרכשות דירות 6 חדרים (מספר חד-ספרתי ברבעון).

תל אביב התאפיינה ברכישות גדולות מאוד של דירות קטנות. כך לדוגמה, ב־2024 בין חמישית לרבע מהדירות שנרכשו בעיר היו של 2 חדרים. ברבעון השלישי של 2026, לעומת זאת, הנתון נפל ל־14%. מדובר במהפך דרמטי, שמן הסתם השפיע באופן ישיר על העלאת מחירי העסקאות בעיר.

האם זה טרנד זמני, או משהו שיזמים צריכים להביא בחשבון? אנו מעריכים כי הגידול היחסי הזה ברכישת דירות במחיר ממוצע של 5 מיליון שקל (4 חדרים) ושל 6.8 מיליון שקל (5 חדרים), מגלם בתוכו ירידות מחירים בדירות אלה, בין בצורה של מבצעים פיננסיים ובין בירידות אמיתיות של מחירים. העובדה שברבעון השני של השנה, המחירים הממוצעים של שני סוגי הדירות הללו היו גבוהים בכ־150 אלף שקל מאלה של הרבעון השלישי.

מחוז חיפה: מנצלים את הבנייה לרכישת דירות גדולות

במחוז חיפה מדד מחירי הדירות עלה ב־2% מאז סוף 2024, אך מדד מחיר העסקאות הממוצע עלה ב־5%, מה שמרמז על שינוי בתמהיל העסקאות. בחינת העסקאות אכן מראה גדילה משמעותית מאוד של רכישת דירות גדולות - 5 ו־6 חדרים - שמשקלן עלה מ־29% ל־34% מכלל הרכישות, על חשבון כל יתר גודלי הדירות ובמיוחד אלה של 3 חדרים.

נתון זה מרמז לא רק על שינוי הטעם אצל קהל הרוכשים במחוז זה, אלא על האפשרויות החדשות שנפתחו בפניו, בדמות אלפי הדירות שנבנות בשנים האחרונות בחיפה, בקריות (בעיקר בקריות אתא וביאליק) ובטירת הכרמל. היקפי הבנייה הללו מהווים, כך נראה שיאים היסטוריים שלא נראו במחוז הזה עשורים רבים, כולל לא בשנות ה־90.

בניגוד לבנייה הישנה, הבנייה החדשה כוללת הרבה דירות גדולות, שפותחות פתח לציבור לרכוש נכסים בשטחים שעד לאחרונה ההיצע שלהם היה מועט מאוד. הנכסים החדשים גם מצויידים בממ"דים, דבר שחסרנו מאוד בלט במלחמת לבנון השנייה, ובמלחמה הנוכחית.

לפיכך, לא פלא שכבר כמה רבעונים חלה במחוז ירידה במספר העסקאות של דירות יד שנייה ומנגד נרשמה עלייה במספר העסקאות של דירות חדשות.

אם מתמקדים בבירת המחוז חיפה, שלה נתח של כ־40% מכלל העסקאות במחוז, מוצאים מגמה דומה למגמה שמצאנו בתל אביב - מחיר העסקה הממוצעת קפץ יותר ממדד מחירי העסקאות המחוזי. במקרה זה העלייה במדד מחיר העסקה הממוצעת באה לידי ביטוי ב־7%.

"האשם המיידי" לעניין זה הוא השינוי בתמהיל גודלי הדירות שנרכשו: כמעט רבע מהן היו של דירות 5 ו־6 חדרים, לעומת חמישית בסוף 2024.

ברבעון השלישי של השנה קרה אירוע היסטורי בעיר, שעה שהיא הגיעה למקום הראשון בכלל העסקאות (חדשות ויד שנייה) שבוצעו בה, ועם זאת יש לציין, כי רוב הדירות החדשות שנמכרו ברבעון זה בעיר היו במסגרת "דירה בהנחה". עדיין אי־אפשר להתווכח עם הנתונים.

על אף זאת חשוב להדגיש, כי המחיר הממוצע של דירת 5 חדרים בעיר (2.77 מיליון שקל) אינו מגיע אפילו לחצי מחיר של דירה דומה בתל אביב, כך שדירה בעיר הזו היא מוצר נגיש יותר, וזאת בשים לב שמחירי הדירות במחוז הוסיפו לעלות בתקופה האחרונה, על אף הירידות הכלל ארציות.

נראה שהעליות המשמעותיות בדירות החדשות מקוזזות חלקית בירידות במגזר דירות יד שנייה, וייתכן גם שהעליות מסתירות מבצעים פיננסיים, כמו בתל אביב.

מחוז ירושלים: ירידה במשקלן של הדירות החדשות

מחוז ירושלים הוא המחוז הפשוט ביותר, מבחינה זו שהבירה מהווה את רובו, וכשמוסיפים לה את בית שמש, מגיעים לכ־90% מעסקאות הנדל"ן במחוז.

הבדיקה שלנו הראתה כי בעוד מדד מחירי הדירות במחוז עלה ב־5.6% מאז הרבעון האחרון של 2024, במחירים הממוצעים של העסקאות לא נרשם שינוי. גם בתמהילי גדלי הדירה שנרכשו בסוף 2024 ו־2026 לא חלו שינויים משמעותיים כפי שהיה בתל אביב ובחיפה.

נראה כי מה שהשתנה הוא תמהיל הרכישות של דירות חדשות מול יד שנייה. בעוד שב־2024 משקל הדירות החדשות הגיע ל־45% מכלל הרכישות, ברבעון השלישי של 2026 הוא הגיע ל־37% בלבד. עניין זה כשלעצמו יכול להסביר את הירידה היחסית שחלה במחיר הממוצע של העסקאות, בהשוואה למדד מחירי הדירות.

כשמתמקדים בבירה המגמה מתחזקת: אין שינוי מיוחד בתמהיל גדלי הדירות שנרכשו השנה לעומת אלה שנרכשו לפני שנתיים, וגם הפרשי המחירים בין העסקאות אינם גדולים במיוחד. מה שמאוד בולט, זה הירידה הגדולה ברכישת דירות חדשות, לרמה של חצי ופחות ממה שנמכרו ב־2024.

אולם לירושלים יש "קסם" מיוחד משלה, שעה שברבעונים האחרונים של השנה מחירי העסקאות עולים בה, לעתים במידה ניכרת.

ירושלים. ירידה ברכישת דירות חדשות / צילום: Shutterstock

הסבר אפשרי ל"קסם" הוא שתושבי החוץ מנצלים את שהייתם בארץ בתקופות חגי תשרי, ומבצעים עסקאות בחודשים שלאחר מכן. לכן ייתכן מאוד שהנתון שאותו אנו מנתחים עכשיו הוא זמני בלבד, והוא מרמז על כך שברבעון השלישי של השנה לא פקדו את הבירה תושבי חוץ שרכשו דירות מגה־יוקרתיות בעיר.

בבית שמש לעומת זאת נראה כי השוק לחוץ מאוד. מחירי הדירות בעיר שיועדה להוות תחליף זול לירושלים, עלו מאוד והגיעו למצב שבו קשה לזוג צעיר חרדי לרכוש בה דירה, לא כל שכן חדשה ולא כל שכן גדולה.

התוצאה היא שינוי בתמהיל גדלי הדירות: דירות 3 חדרים (בעיר אין עסקאות על דירות קטנות יותר), שהיוו בעבר 30% מכלל העסקאות קפצו לרמה של יותר מ־40%, בעוד שדירות 5 חדרים שב־2024 היוו רבע מכלל הרכישות, הצטמקו מאוד בחלקן היחסי ל־17% בלבד.

מחוז הדרום: קריית גת מככבת במספר העסקאות

הפריפריה בישראל מהווה כשני שלישים משטח המדינה, אך רק שליש ממספר עסקאות הנדל"ן למגורים מתבצעות בה, ורובן המכריע ביישובי הדרום, וזאת הודות לוותמ"ל שהפשירה בערי הדרום כמו אשקלון, באר שבע, קריית גת, קריית מלאכי, שדרות, אופקים, נתיבות, דימונה ואחרות עשרות אלפי יחידות דיור.

במחוז הדרום, מדד מחירי הדירות עלה בכ־2% מאז סוף 2024 אך מדד מחיר הדירות הממוצע עלה בכ־5%. נראה שניתן להגדיר את ההפרשים בין שני המדדים כסבירים.

ברבעון השלישי של השנה קריית גת כיכבה בו עם 1,232 עסקאות, רק כ־200 מהן בשוק החופשי והיתר במסגרת "דירה בהנחה". אם נוסיף לה את מספר העסקאות שבוצעו בבאר שבע, באופקים ובנתיבות נקבל יותר מ־70% מהעסקאות שבוצעו בכל המחוז הענקי הזה.

אם נתייחס אל השוק בקריית גת כאל שוק מלאכותי שנקבע בעיקר על ידי תוכנית דיור מסובסד, נראה שבאר שבע ואשקלון הן שתי הערים המשפיעות ביותר על השוק הדרומי.

הדבר הבולט ביותר בבאר שבע הוא הגידול היחסי במספר העסקאות על דירות 4 חדרים. ב־2024 שיעור הדירות הללו הגיע ל־32% מכלל העסקאות בעיר, ואילו ברבעון הקודם הם הגיעו ל־40%. זאת, על חשבון דירות קטנות, שהיו אהודות על משקיעים עד לשנים האחרונות, ודירות 5 חדרים שמגיעות כמעט לרמה של 1.9 מיליון שקל, שכנראה אינה פשוטה להשגה.

מחוז הצפון: מחירי הדירות הקטנות בצניחה

במחוז הצפון אירע משהו דומה למה שקרה במחוז ירושלים: מדד מחירי הדירות עלה ב־4% ואילו מדד העסקאות ירד ב־2%.

הערים המובילות את הצפון, מבחינת מספר העסקאות שמבוצעות בהן, הן עכו, נהריה, עפולה טבריה ונוף הגליל. מכיוון שמספר העסקאות בהן נמוך יחסית, אין לנו בנמצא השתנות מחירי דירות ותמהילים מקומיים.

התופעה הבולטת במיוחד בצפון, היא ירידת המחירים והביקושים לדירות קטנות של עד 2 חדרים: המחירים צנחו בכ־7% (לכ־670 אלף שקל) וחלקן בשוק ירד מ־3.2% ל־1.8%, וזה מזכיר את באר שבע. ככל הנראה גם בצפון פחת מאוד מספר המשקיעים שרוכשים דירות קטנות.

לאור השינוי הזה בתמהיל, היה מצופה שמחירי העסקאות יעלו (כי פחות דירות קטנות נרכשו), אך עובדה שאירע משהו הפוך מורה על כך שככל הנראה השוק המקומי מתקשה לעמוד במחירים החדשים והרוכשים מסתפקים בנכסים זולים יותר מבעבר.