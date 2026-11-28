הכותב הוא ראש צוות חשיפות לבנקים ומדינות בבנק מזרחי טפחות, חבר הוועד המנהל של Israel Society CFA וכותב הבלוג הכלכלי "תועלת שולית" (com.shulit)

לפני כשבועיים, ב-11 בנובמבר, התקיימה בספרד שביתה כללית, הראשונה מזה 14 שנה, ובמרכזה משבר הדיור. במדריד צעדו בגשם כ-120 אלף איש אם מאמינים לרשויות, או 400 אלף אם מאמינים למארגנים. מחר (א'), ב-29 בנובמבר, הספרדים הולכים לקלפי, לבחירות שהוקדמו אחרי שהפרלמנט הפיל את צווי הדיור של הממשלה.

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יום אחרי השביתה התכנסו 69 חברי הוועדה הפרלמנטרית שפועלת בין פיזור הפרלמנט לבחירות, כדי להצביע על גרסה חדשה של שני הצווים. צו אחד עבר, 35 נגד 34; הוא מקפיא, בתנאים מסוימים, פינויים של משפחות במצוקה, מאפשר לשוכרים להאריך את החוזה ומגביל את העלאת שכר הדירה. הצו השני נפל, 34 נגד 35; הוא תוכנן לחדש חוזי שכירות אוטומטית לחמש שנים.

יוקר הדיור מטלטל את הפוליטיקה במדינה שעד לא מזמן נודעה דווקא בבעיה ההפוכה. בין 2001 ל-2010 נבנו בספרד 5.3 מיליון דירות, כמעט דירה חדשה לכל שמונה תושבים. כשהגיעה המפולת של 2008, שכונות שלמות נשארו בלי דיירים.

אז איך מדינה שבנתה יותר מדי דירות נשארת עם פחות מדי?

לאן הלכו המהגרים

משבר הדיור בספרד מתחיל בביקוש. מינואר 2015 עד יולי 2026 גדלה אוכלוסיית ספרד ב-3.4 מיליון איש, ל-49.8 מיליון. כל הגידול הגיע מתושבים שבכלל לא נולדו בספרד. מספרם של ילידי חו"ל עלה ב-4.4 מיליון, בזמן שמספר ילידי ספרד ירד במיליון. בלי המהגרים החדשים, בעיקר מאמריקה הלטינית וממרוקו, אוכלוסיית ספרד הייתה מתכווצת.

התושבים החדשים לא התפזרו שווה בשווה בין המחוזות. בחמישה מחוזות (מדריד, ברצלונה, ולנסיה, אליקנטה ומלאגה) גרו ב-2015 38% מתושבי ספרד. בעשור שאחר כך קלטו חמשת המחוזות האלה 68% מהגידול באוכלוסייה, ומחוז מדריד לבדו יותר מרבע.

כשמודדים ביקוש לדירות, סופרים משקי בית, לא תושבים. לפי אומדני הלמ"ס הספרדית, ב-2025 נוספו בספרד 240 אלף משקי בית, והושלמו כ-94 אלף דירות. על כל דירה חדשה, שניים וחצי משקי בית חדשים. ו-2025 לא הייתה שנה חריגה. בכל שנה מאז 2021 נוספו יותר משני משקי בית על כל דירה חדשה.

ואיפה גרים משקי הבית שלא נבנתה להם דירה? בדירות שכבר היו קיימות. לפי בנק ספרד, בין 2021 ל-2025 נוספו למגורי קבע 1.2 מיליון דירות, ולפחות 60% מהן עמדו קודם ריקות או שימשו כדירות נופש.

הפער ניכר במחירים, בעיקר במקומות שאליהם הגיעו התושבים החדשים. לפי שומות השמאים שמפרסם משרד השיכון הספרדי, מחיר מטר רבוע של דירה בספרד עלה ב-62% מתחילת 2015 עד אמצע 2026, ואילו מדד המחירים לצרכן עלה באותה תקופה ב-32%. בחמשת המחוזות שקלטו את רוב הגידול באוכלוסייה, מחירי הדירות עלו עוד יותר: במלאגה ובמדריד הם הוכפלו, בוולנסיה עלו ב-87%, בברצלונה ב-71% ובאליקנטה ב-66%. לעומתם, ב-20 מתוך 50 המחוזות של ספרד, המחירים עלו פחות מהמדד.

האם המהגרים הם שדחפו את המחירים למעלה, או שהם פשוט הגיעו למקומות שהיו מתייקרים בכל מקרה? הכלכלנים דניאל פרננדס וסנטיאגו קלבו ניסו להפריד בין שני ההסברים. הם השוו בין המחוזות, אבל לא לפי מספר המהגרים שהגיעו לכל מחוז, כי מהגרים נמשכים למקומות שבהם הכלכלה פורחת ממילא. במקום זה הם נעזרו בכך שמהגרים נוטים להגיע למקום שבו כבר גרים בני ארצם. הם חזו כמה מהגרים יגיעו לכל מחוז לפי המקומות שבהם גרו בני ארצם ב-2011. לפי האומדן המרכזי שלהם, בין 2018 ל-2025 ההגירה אחראית לכ-60% מהעלייה הריאלית (מעבר לאינפלציה) במחירי הדירות ולכ-41% מהעלייה הריאלית בשכר הדירה. המחקר טרם עבר ביקורת עמיתים, והוא מודד את המחירים שמבקשים מוכרים ומשכירים באתר הנדל"ן אידיאליסטה, לא את מחירי העסקאות.

כלומר, הגירה היא רכיב חשוב בעליית המחיר, אבל לא היחיד. בנק ספרד מונה סיבות נוספות, למשל, שמשקי הבית בספרד נעשו קטנים יותר. ב-2007 גרו בממוצע 2.75 אנשים בכל משק בית, וב-2025 כ-2.5, ולכן גם בלי תוספת תושבים צריך יותר דירות. ועוד סיבה היא שבחלק מהאזורים, זרים שלא גרים בספרד קונים דירות, ודירות אחרות עוברות להשכרה לתיירים.

הבתים הפכו לחורבות

עד המפולת של 2008 הספרדים בעיקר קנו דירות, ונעזרו בהלוואות שהבנקים נתנו בקלות. אחרי המפולת הבנקים הקשיחו את תנאי ההלוואות, בעיקר למי שאין לו חסכונות או הכנסה גבוהה, ויותר ספרדים פנו לשוק השכירות. ב-2007 גרו בשכירות 13.9% ממשקי הבית, וב-2025 כבר 20.2%.

אבל שוק השכירות שאליו פנו היה קטן, כי במשך רוב המאה העשרים, המדיניות הכלכלית של ספרד הרחיקה ממנו את בעלי הבתים. ב-1920 הקפיאה הממשלה את שכר הדירה וחייבה את בעלי הבתים להאריך חוזים שהסתיימו. ההקפאה נועדה להיות זמנית, כמו תורנות המטבח בטירונות. ההיסטוריון מיגל ארטולה מתאר יפה איך כל משטר שבא אחר כך, מימין ומשמאל, האריך אותה בעוד שנה או שנתיים, כי כל ממשלה חששה שביום שתפוג יבואו פינויים המוניים וקפיצה בשכר הדירה.

משטר פרנקו לא התיר שום העלאה, לא במלחמת האזרחים ולא אחריה, ושכר הדירה, שלא עלה מאז 1930, נשחק באינפלציה הגבוהה של אותן שנים. ב-1946 הפך המשטר את ההסדר הזמני לחוק קבוע. החוקים שבאו אחריו התירו לעדכן את שכר הדירה, אבל בחוזים ישנים רבים הוא נשאר נמוך בהרבה ממחיר השוק.

בעלי הבתים לא יכלו להשתחרר מהחוזים, ולכן ניסו בכל דרך למכור את הדירות לדייריהם, ובלית ברירה הפסיקו לתחזק את הבניינים. כשבניין הוכרז חורבה שלא ראויה למגורים, פקעו גם החוזים. הפיקוח על שכר הדירה הוביל לשינויים מרחיקי לכת בשוק הדיור הספרדי. ובמקביל, המשטר סבסד בנייה של דירות למכירה, לא להשכרה. אם ב-1950 רק 6.4% ממשקי הבית במדריד גרו בדירה משלהם, הרי שב-1981 שיעורם זינק ל-68%. בספרד כולה עלה השיעור מ-46% ל-75%. בתוך שלושים שנה הפכה ספרד מארץ של שוכרים, לארץ של בעלי דירות.

מחיר החוזה שנגמר

שכר הדירה מתייקר בקפיצות, מכיוון שהחוק מגביל את העדכון השנתי בחוזים קיימים. בין 2020 ל-2024, למשל, שכר הדירה בחוזים האלה אפילו ירד, אחרי ניכוי האינפלציה, בכ-1.7% בשנה. אבל דירה שנכנסה לשוק השכירות ב-2024 הושכרה במחיר גבוה ב-16.5% מזה של דירות שכבר היו מושכרות באותו אזור. זה נותן מושג על הפער בין מחיר השוק ובין המחיר שהחוק מכתיב. הפער הזה היה גבוה כמעט פי שלושה מהפער שנמדד ב-2020. כך נראה מצבם של השוכרים בספרד: מי שנשאר בחוזה קיים מוגן מפני הזינוק במחירי השוק, אבל את הקפיצה במחיר הוא יפגוש ביום שבו החוזה נגמר.

וחלק גדול מהשוכרים מתקרב ליום הקפיצה המדובר. מאז 2019 חוזה שכירות בספרד מבטיח לשוכר חמש שנים, ואחריהן החוזה מתחדש מעצמו משנה לשנה, עד שלוש שנים נוספות. לפי הממשלה, החוזים שנחתמו בין 2019 ל-2022 הם הקבוצה הגדולה ביותר של החוזים שבתוקף היום, וההארכות שלהם מסתיימות אוטוטו, בין 2027 ל-2030. גל החידושים והקפיצות כבר החל. לפי אומדן של משרד הזכויות החברתיות, ב-2026 לבדה מסתיימים כ-630 אלף חוזים, וחידוש במחיר השוק יעלה למשק בית בהכנסה חציונית עוד כ-1,700 אירו בשנה.

לא נעים לשלם עוד 1,700 אירו בשנה. לפי בנק ספרד, שוכר ממוצע כבר מוציא על שכר הדירה יותר מרבע מההכנסה נטו שלו, ובמדריד, בברצלונה, בוולנסיה ובמלאגה יותר מ-30%. שני צעירים שירצו לעזוב את בית ההורים ולשכור יחד דירה באחת מהערים האלה יוציאו על שכר הדירה כמחצית מהכנסתם.

לכן הממשלה מתעקשת להאריך את החוזים. מאז מרץ היא הוציאה שלוש פעמים צו חירום שמאפשר לשוכר שהחוזה שלו עומד להסתיים לבקש הארכה של עד שנתיים, ומגביל את העדכון השנתי ל-2% עד סוף 2027. כך היא מנסה לגלגל את חבית הנפץ הלאה. את שתי הגרסאות הראשונות הפיל הפרלמנט, והשלישית עברה ב-12 בנובמבר. גם הצו שנפל באותו יום, זה שהיה מחדש חוזים אוטומטית, נועד להגן על השוכרים ביום שבו החוזה נגמר. בעל דירה שמסרב לחדש היה נדרש לשלם לשוכר פיצוי בגובה שכר דירה של שנה לפחות.

ספרד כבר מכירה פיצוי כזה ואת ההשלכות הכלכליות שלו. בימי ההקפאה, בעל בית שרצה את הדירה בחזרה נאלץ לשלם לשוכר כדי שיסכים לעזוב. ב-1985 ביטלה דווקא ממשלה סוציאליסטית, מהמפלגה של סאנצ'ס, את ההארכה הכפויה בחוזים חדשים. היא עשתה זאת מכיוון שההארכה הכפויה כיווצה את היצע הדירות להשכרה במשך עשרות שנים, והעלתה את שכר הדירה כבר ביום החתימה, כי בעל הבית הביא את התשלום הזה בחשבון מראש.

הצו שנפל ב-12 בנובמבר היה מתון בהרבה מההסדר של אז, מכיוון שבעל הדירה היה רשאי לסיים את החוזה בסוף כל תקופה, בתנאי שהשוכר יפוצה. אבל גם הוא קבע מחיר ליציאה מחוזה, ואת המחיר הזה בעל הדירה היה גובה כבר בכניסה. למעשה, בנק ספרד מצא סימנים שבעלי דירות נוהגים כך כבר היום, בגלל התקרה על העדכון השנתי. הם דורשים יותר בחתימה על חוזה חדש, כדי לפצות את עצמם מראש על מה שהתקרה תיקח מהם בהמשך. את החשבון משלם מי שנכנס עכשיו לשוק.

הארכה, תקרה וחידוש אוטומטי יכולים להגן על מי שכבר שוכר דירה, אבל הם לא מוסיפים דירות במקומות שבהם הביקוש גדל. כדי שיהיו יותר דירות צריך לבנות, וספרד בונה לאט.

רגע, ספרד לא הוכיחה כבר שהיא יודעת לבנות הרבה ומהר?

הוכיחה, ושילמה ביוקר. ב-2006 התחילו לבנות בספרד 763 אלף דירות. ב-2013, בשפל המשבר, רק 36 אלף. מאז הקצב עלה, אבל לא חזר לעצמו: ב-2025 התחילו לבנות 137 אלף דירות, פחות מחמישית מהשיא. ענף הבנייה איבד במשבר 1.7 מיליון עובדים, ועד היום חסרים בו יותר ממיליון עובדים לעומת תחילת 2008. צעירים כמעט לא באו במקומם. היזמים למדו להיזהר, והם הולכים על פרויקטים בטוחים, כמו מגרש שכבר הותר לבנות עליו, במקום בו ברור שיש קונים.

גם הבנקים למדו להיזהר. ב-2008 הסתכמו ההלוואות שלהם לחברות בנייה ונדל"ן ב-472 מיליארד אירו, 42.5% מהתוצר. כשהביקוש צנח והמחירים ירדו, ההלוואות הפילו בנקים שלמים, והמדינה הזרימה לבנקים עשרות מיליארדי אירו. היום הבנקים אמנם שוב מלווים לבנייה, אבל מצטרפים רק בסוף הדרך, כשהמגרש מוכן, הפרויקט ברור וחלק מהדירות כבר נמכרו. את קניית השדה ואת השנים שבהן מכינים אותו לבנייה כמעט אף בנק לא מממן, ובספרד ההכנה יכולה להימשך יותר מעשור. את ההמתנה מממן היזם מכספו, או בהלוואות יקרות ממלווים שאינם בנקים.

ומה עם כל אותן דירות ריקות? חלקן כבר התמלאו. לפי אומדן של בנק ספרד, בין 2021 ל-2025 עברו למגורי קבע 90 עד 95 אלף דירות בכל אחד מהמחוזות מדריד וברצלונה, דירות שעמדו ריקות או שימשו קודם לנופש ולתיירים. אבל רבות אחרות עדיין ריקות, כי הן פשוט במקום הלא נכון. כ-450 אלף דירות מימי הבום עוד לא נמכרו, והמספר לא ירד מאז 2018, על אף שהקונים חזרו. בנק ספרד מסביר שחלק גדול מהדירות האלה לא מתאים לקונים, בגלל מיקומן או בגלל מצבן. במחוזות כפריים כמו טרואל וסוֹריה, ביותר ממחצית הדירות לא גר אף אחד דרך קבע. במחוז מדריד, רק באחת מכל עשר, וגם הדירות האלה לא בהכרח פנויות. חלקן דירות נופש, וחלקן מושכרות לתיירים. במחוז מלאגה, שבו המחירים הוכפלו, כמעט אחת מכל 20 דירות מוצעת לתיירים.

מה הם מבטיחים

ב-19 בנובמבר נפגשו בעימות טלוויזיוני ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס מהמפלגה הסוציאליסטית ומנהיג האופוזיציה אלברטו נונייס פייחו מהמפלגה העממית, מפלגת הימין הגדולה. העימות נפתח, איך לא, בדיור, ושם התחדד הפער האידיאולוגי בין שני המועמדים.

על הבנייה שני המחנות מסכימים יותר מכפי שנדמה. שניהם מבטיחים חוק קרקע שיזרז את התכנון, הכשרה של עובדי בניין, ומימון מהבנק הממשלתי ICO לפיתוח קרקע, השלב שהבנקים כבר כמעט לא מממנים. שניהם גם רוצים לעזור לקונים שחסר להם הון עצמי. סאנצ'ס מציע הלוואה בלי ריבית של עד 20% ממחיר הדירה, ופייחו ערבות מדינה באותו שיעור. במקום שבו אין די דירות, עזרה כזאת לרוב תגולגל למחיר, והכסף הציבורי יגיע למוכרים. בלונדון, למשל, הלוואות מדינה לקונים העלו מחירים ולא הוסיפו דירות.

כמעט כל הוויכוח הוא על שוק השכירות. הסוציאליסטים לא מאמינים שמספיק לבנות. "יש מי שחושב שמשבר הדיור נובע רק ממחסור בהיצע, בגלל חוסר השקעה או מכשולים בירוקרטיים", נכתב בתוכנית הבחירות שהמפלגה הציגה ב-15 בנובמבר. "זה הסבר חלקי ולא שלם, במקרה הטוב". התשובה שלהם היא להסדיר את השוק ולהתערב בו "כדי שהדיור לא ישמש נכס להשקעה ולעשיית עסקים".

הם מבטיחים להאריך את חוזי השכירות, ובאזורים שבהם הוכרזה מצוקת דיור - להקפיא זמנית כל שכר דירה שגבוה ממחיר הייחוס שהמדינה קובעת לכל דירה. בעלי דירות רבות וקרנות ישלמו מס מדורג על כל דירה שלא מושכרת למגורים במחיר בר השגה, כולל דירות ריקות ודירות לתיירים. והמדינה עצמה תבנה ותקנה 100 אלף דירות להשכרה ולמכירה במחיר בר השגה.

משמאל לסוציאליסטים, "החזית הרחבה" של ראשת עיריית ברצלונה לשעבר, עדה קולאו, הולכת רחוק יותר: 1.5 מיליון דירות ציבוריות בתוך 12 שנה, חוזי שכירות בלי תאריך סיום, והפקעת דירות מתאגידים שמחזיקים יותר מאלף דירות. חוזים בלי תאריך סיום כבר היו בספרד. משטר פרנקו קבע אותם בחוק ב-1946, והסוציאליסטים ביטלו אותם ב-1985.

המפלגה העממית רואה בהתערבות עצמה חלק מהבעיה. היא מבטיחה לבטל את חוק הדיור של 2023, ואיתו את אזורי המצוקה ואת מחירי הייחוס, ש"הכניסו יותר התערבות, יותר אי-ודאות ופחות היצע לשוק השכירות". ובכל זאת, אל תצפו פה לפתרונות laissez-faire. במקום חוק הדיור, היא מבטיחה ודאות לבעלי הדירות, ובעל דירה שיחדש לשוכר את החוזה לשלוש שנים בהעלאה נמוכה מהאינפלציה יקבל הטבת מס. צעירים מתחת לגיל 40 ישלמו על דירה ראשונה חדשה מע"מ של 4% במקום 10%. פייחו מבטיח מיליון דירות בקדנציה. היתר בנייה יינתן בתוך שלושה חודשים, ואם הרשות לא תענה, הוא ייחשב מאושר.

Vox, מפלגת הימין הקיצוני שפייחו יזדקק לה כדי להרכיב ממשלה, מוסיפה "עדיפות לאומית", כלומר העדפה של אזרחים ספרדים על פני מהגרים בדיור המסובסד.

שני המחנות מבטיחים לבנות יותר דירות, אבל בקצב של היום השכונות החדשות יתחילו להתאכלס רק אחרי הקדנציה הבאה. החוזים, לעומת זאת, ייגמרו הרבה קודם. מאות אלפי שוכרים יצטרכו לחדש את החוזה בשלוש השנים הקרובות, לעבור דירה או להישאר מוגנים בחוק.

לכן ב-29 בנובמבר הספרדים יכריעו מי יישא במחיר המחסור עד שהדירות ייבנו. אצל סאנצ'ס החוק ממשיך להגן על מי שכבר שוכר. את המחיר משלמים בעלי הדירות, ולפי הניסיון של ספרד עצמה, גם מי שיחתום על החוזה הבא. אצל פייחו חוק הדיור מתבטל, ואת המחיר משלם השוכר ביום שבו החוזה שלו נגמר. ואם בעל הדירה יעדיף את הטבת המס ויחדש בהעלאה קטנה, ישלם הציבור.

לפני שני עשורים בנתה ספרד מיליוני דירות שלא היה להן ביקוש. היום יש ביקוש לדירות שעדיין לא נבנו. בזמן שהפוליטיקאים מתווכחים איך להוסיף אותן, מישהו צריך לשלם על אלה שחסרות.