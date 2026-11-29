לאחר שנים של ניסיונות להסדיר את שוק השכרת הדירות לטווח קצר בישראל, הפועל באמצעות פלטפורמות כמו Airbnb ו-Booking, צפויה בעוד כשבועיים ועדה בין-משרדית, בראשות מנכ"ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב, להגיש את המלצותיה בנושא.

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בין הצעדים המתגבשים: חובת הוצאת היתר, רישום במאגר, הסדרת המיסוי והענקת סמכויות לרשויות המקומיות. האתגר המרכזי יהיה לגבש מתווה שייתן מענה לצורכי שוק הדיור, מבלי לפגוע בהיצע פתרונות הלינה לתיירים ובתחרות בענף המלונאות. האם הפעם תצליח המדינה להסדיר את הענף?

אין זו הפעם הראשונה שבה המדינה והרשויות המקומיות מבקשות להסדיר את הענף. ב-2019 ניסתה עיריית תל אביב להעלות את תעריף הארנונה לדירות נופש מ-52.2 ל-124 שקל למ"ר בשנה, אך משרד הפנים דחה את הבקשה. ב-2022 ניסתה העירייה לקדם את המהלך שוב, בתעריף של כ-130 שקל למ"ר.

באוקטובר 2021 הציגו השרים אביגדור ליברמן, איילת שקד וזאב אלקין תוכנית לאיסור שימוש קבוע בדירות מגורים לצורכי אירוח מלונאי במרכז הארץ, במטרה להשיב כ-13 אלף דירות לשוק הדיור, אך המהלך לא יצא לפועל. לאחר מכן, ביוני 2022 הודיע שר התיירות דאז, יואל רזבוזוב, על הקמת צוות לבחינת אסדרת הענף. לצד זאת, במרץ 2025 ביקשו משרד האוצר ורשות המסים לחייב פלטפורמות כמו Airbnb ו-Booking לדווח על עסקאות השכרה. ההצעה הוצאה מחוקי התקציב בעקבות התנגדות בוועדת הכספים, והועלתה מחדש בנובמבר במסגרת טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2026.

ההכרעה מגיעה לבימ"ש

אחת הסוגיות שהובילו להקמת הוועדה, לדברי יצחקוב, היא ריבוי ההליכים המשפטיים הנוגעים לחוקיות השימוש בדירות מגורים לצורכי אירוח תיירותי. בהיעדר אסדרה כוללת של התחום, נדרשו בשנים האחרונות הערכאות המשפטיות להכריע בשורה של מחלוקות, הן בהיבט של דיני התכנון והבנייה והן בכל הנוגע ליחסים בין בעלי דירות בבתים משותפים.

בשונה מהניסיונות הקודמים, שהתמקדו בסוגיות נקודתיות, המהלך הנוכחי מבקש לגבש מסגרת אסדרה רחבה לענף. לשם כך הוקמה כאמור בפברואר האחרון ועדה בין-משרדית, הכוללת, לצד משרד התיירות, נציגים ממשרד המשפטים, ממינהל התכנון, מרשות המסים ומרשות האסדרה. במסגרת עבודתה פרסמה הוועדה קול קורא לקבלת עמדות ונתונים מהציבור, במטרה לבחון את השלכות הפעילות על היצע הדירות למגורים, איכות חיי התושבים, הכנסות המדינה והתחרות בענף המלונאות.

במשרד התיירות מדגישים כי המטרה היא לגבש מתווה שיאזן בין צורכי שוק הדיור לבין צורכי ענף התיירות. "המטרה שלנו היא להסדיר את הנושא ולא לחסל את התחום, אחרת מחירי המלונות יעלו ולא עשינו בזה כלום", אומר מיכאל יצחקוב, מנכ"ל משרד התיירות בשיחה עם גלובס, ומציין כי מדובר בפעילות שאחראית למאות אלפי לינות בשנה.

לדבריו, בטווח הארוך הכוונה היא לחייב את בעלי הדירות בהוצאת היתר לשימוש בנכס לצורכי אירוח תיירותי, תוך גיבוש הליך רישוי מהיר. במקביל, במסגרת מתווה לתקופת הביניים, עד להשלמת הליכי החקיקה, נבחנת קביעת מכסה של ימי השכרה בשנה שבהם ניתן יהיה להשכיר דירה ללא צורך בהיתר, לצד חובת רישום במאגר.

תפקיד מרכזי לרשויות

תפקיד מרכזי באסדרת הפעילות צפוי להינתן לרשויות המקומיות, בין היתר באמצעות מתן היתרים ומניעת ריכוז יתר של דירות נופש בשכונות מגורים. "אני חושב שבסוף מי שמנהל את העיר זו הרשות", אומר יצחקוב.

סוגיה נוספת שעל הפרק היא המיסוי, שכן לדברי יצחקוב, מרבית העסקים הפועלים כיום בתחום אינם ממוסים. במסגרת ההמלצות המתגבשות נבחנים חיוב במס על ההכנסות מהשכרת הדירות החל מהשקל הראשון, בדומה לכל פעילות עסקית אחרת, והחלת תעריפי ארנונה מלונאית בהתאם לשימוש התיירותי שנעשה בנכסים.

אלא שאחד הקשיים המרכזיים בגיבוש האסדרה הוא היעדר תמונת מצב ממשלתית עדכנית על היקף הפעילות בישראל. "כיום למעשה אין לנו רישום ונתונים של שוק השכרת הדירות לטווח קצר", אומר יצחקוב. חובת הרישום שמבקשת הוועדה לקדם נועדה אפוא גם לאפשר למדינה לאמוד את היקף השוק ואת השפעתו על היצע הדירות למגורים.