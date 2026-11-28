״אל תגיעו לשדה התעופה, אלא אם כבר הזמנתם טיסה בחברה אחרת״. זו ההודעה שחיכתה ביום שישי לנוסעי נורס אטלנטיק איירווייז שטיסתם בוטלה. גם מי שנתקעו בחו״ל נאלצו לחפש בעצמם דרך לחזור הביתה. החברה הודיעה שמוקדי השירות שלה כבר אינם זמינים והפנתה את הנוסעים לסוכני הנסיעות, לחברות הביטוח ולחברות האשראי.

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רק ביום רביעי הזהירה נורס אטלנטיק שמצבה הכספי קריטי. בחמישי היא עצרה את מכירת הכרטיסים והשעתה את כל הטיסות. בשישי, אחרי שלא הצליחה לגייס מימון חירום, הגישה החברה־הבת התפעולית שלה בנורווגיה בקשה לפשיטת רגל. חברות הליסינג הודיעו על ביטול חוזי החכירה ודרשו לקבל בחזרה את כל 12 המטוסים. גם טיסות החברה־הבת הבריטית בוטלו ביום שישי, ובחברת האם מנסים למצוא דרך להחזיר אותה לפעילות.

נורס אטלנטיק הוקמה במטרה להציע טיסות מוזלות בין אירופה לארה״ב, וב־2022 השיקה את הקו בין אוסלו לניו יורק עם כרטיסים החל מ־129 דולר לכיוון. בהמשך הרחיבה את המודל ליעדים נוספים.

לדברי המנכ״ל אייבינד רואלד, החברה לא הצליחה לספוג את העלייה במחירי הדלק הסילוני בעקבות המלחמה עם איראן.

החברה הישראלית שנפגעה

שלושה ימים לפני שנורס עצרה את כל טיסותיה, הודיעה חברת התעופה הספרדית פלוס אולטרה על השעיית הטיסות בין מדריד לקראקס עד להודעה חדשה. זה היה הקו הסדיר האחרון שעוד הפעילה. לפי רויטרס, הזינוק בעלויות הדלק והלחץ הפיננסי אילצו את החברה לארגן מחדש את פעילותה.

גם אייר בלטיק, חברת התעופה הלאומית של לטביה, נפגעה מהתייקרות הדלק. בספטמבר היא פנתה בארה״ב להליך צ'פטר 11, שבמסגרתו היא ממשיכה להפעיל טיסות בזמן שהיא מגבשת תוכנית לארגון מחדש של חובותיה ופעילותה. השבוע דיווחה רויטרס כי במסגרת הקיצוצים הציעה החברה לחלק מאנשי הצוות לעזוב, לעבור לתפקיד בדרגה נמוכה יותר או לעבוד זמנית בחברת תעופה בפפואה גינאה החדשה.

מוקדם יותר החודש חשפנו בגלובס כי הזינוק במחירי הדלק הסילוני היה גם הסיבה המרכזית להפסדי ארקיע. החברה לא גידרה מראש את מחירי הדלק, וההתייקרות הוסיפה כ־100 אלף דולר לעלות כל טיסה בקווים לארה״ב ולמזרח הרחוק. ארקיע הפסידה כ־30 מיליון דולר עד ספטמבר, ואת 2026 היא צפויה לסיים, לפי ההערכות, בהפסד של 50-60 מיליון דולר. על הרקע הזה אישר הדירקטוריון עסקה שבמסגרתה ירכוש איש העסקים רונן אלעד את השליטה תמורת השקעה של 30 מיליון דולר.