המהפך באל על הוא החלום הרטוב של כל גוף עסקי שנכנס לצרות. מחברה מפסידה עם חובות עתק ועל סף קריסה, הפכה חברת התעופה בתוך שנים ספורות ליצרנית רווחים אסטרונומיים, עם עודפי כסף אדירים המחפשים יעד להשקעה. המהלך שעליו דיווחה אל על השבוע, לרכישת חלקה של הפניקס במועדון התעופה שלה, הנוסע המתמיד, משקף היטב את המהפך המדהים שעברה אל על תחת הבעלים קני רוזנברג, רובו הגדול תודות למלחמת חרבות ברזל שהפכה אותה לשליטה הכמעט בלעדית בנתב"ג.

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השבוע החליטה אל על כאמור לרכוש חזרה את החזקת הפניקס בנוסע המתמיד (25%), תמורת מיליארד שקל ולפי שווי של 4.2 מיליארד שקל למועדון, שערב המכירה יחלק דיבידנד של 288 מיליון שקל. עבור הפניקס מדובר במכירה שתניב רווח עצום לאחר מס של 480 מיליון שקל, ותשואה של יותר מפי 3 על השקעתה בתוך ארבע שנים.

נזכיר כי בשנת 2022, אל על נזקקה נואשות לכסף על רקע מגפת הקורונה וסגירת השמיים שהשביתו אותה כמעט לחלוטין. באותם ימים צברה חברת התעופה הפסדים של יותר ממיליארד דולר, והיה חשש ממשי כי תגיע לחדלות פירעון. רואי החשבון הצמידו לדוחותיה הכספיים באותה עת הערת "עסק חי", המשקפת חשש שהיא לא תשרוד שנה שלמה.

אל על חיפשה פתרונות שיסייעו לה לצלוח את התקופה הקשה. המדינה הסכימה להזרים לה עשרות מיליוני דולרים, בתנאי שתוכיח נכונות להתייעל ולהביא עוד כסף. את המימון השיגה אל על לבסוף בעסקה עם הפניקס, שרכשה 20% ממועדון הנוסע המתמיד לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל, ואף קיבלה אופציות לרכישת 5% נוספים (שאותן מימשה לפני שנה).

בד בבד החברה התייעלה, הצליחה להגיע להסכמים מול העובדים ובהמשך המזל האיר לה פנים במיוחד, כשבעקבות פרוץ מלחמת חרבות ברזל היא הפכה לשליטה כמעט בלעדית בשמיים של ישראל, ובעיקר בקווים הארוכים והרווחיים לצפון אמריקה. בגלל המחסור בהיצע של טיסות מחירי הכרטיסים זינקו, ואל על החלה לרשום רווחים עצומים.

הללו עשו פלאים במאזן החברה, שעברה מחוב נטו של 2.5 מיליארד דולר בשנת 2022 לעודף פיננסי נטו של 910 מיליון דולר בסוף הרבעון השלישי השנה. כלומר כסף נטו בקופה של 3 מיליארד שקל. השינוי הגדול בא לידי ביטוי גם במחיר המניה. כך שוויה של אל על זינק ב-680% במהלך 3 השנים האחרונות, ל-12.5 מיליארד שקל, והיא הצטרפה בתחילת החודש האחרון, לראשונה בתולדותיה, למדד הדגל של הבורסה, ת"א 35.

כבר שליש משווי אל על

העסקה עם הפניקס משקפת לנוסע המתמיד שווי המהווה שליש משוויה של אל על כולה. דוחות אל על מלמדים עד כמה הפך המועדון למרכז רווחים משמעותי עבורה: בתשעת החודשים הראשונים של 2026 הכנסותיו - הנובעות בעיקר מפעילות בכרטיס האשראי "פליי קארד" - זינקו ב-61% לסכום של 117 מיליון דולר.

הרווח הנקי של המועדון עמד על 50.4 מיליון דולר, אמנם עלייה צנועה של 4%, אך עיקרה משיערוך שלילי של אופציות שיש למועדון בחברת כאל, בעקבות חסימת עסקת המכירה של כאל לקבוצת יוניון-הראל.

עד כמה משמעותי המועדון לאל על, אפשר לראות גם בכך שהוא אחראי ל-55% מהכנסותיה עצמה, כלומר חברי המועדון טסים בהמוניהם באל על. מספר לקוחות מועדון הנוסע המתמיד עומד כיום על 3.8 מיליון, ומספר מחזיקי כרטיס פליי קארד שלו, שמזכים בנקודות תעופה באל על, עמד בסוף הרבעון על 570 אלף, גידול של 9% ו-14% בהתאמה ביחס לשנה שלפני. לשם השוואה, ב-2022 עמד מספר הלקוחות על 2.1 מיליון ומספר מחזיקי כרטיס האשראי על 350 אלף.

התחרות על התפעול

הצלחת המועדון אף הובילה לכך שחברת כרטיסי האשראי ישראכרט הייתה מוכנה לשלם כסף גדול כדי לקבל לידיה את תפעול כרטיסי האשראי של המועדון (פליי קארד), עסקה שלקחה בתחילת השנה מתחת לאפה של המתחרה כאל, שתפעלה אותו עד אז. ישראכרט הסכימה לשפר את תנאי הסליקה, את האחוזים שיקבל הנוסע המתמיד, ולמעשה להתחייב לו לרווח מצטבר של 1-1.3 מיליארד שקל לאורך עשור, כדי לקבל את תפעול הכרטיסים של המועדון שנחשב לאחד הגדולים בישראל.

ישראכרט כבר מפעילה כיום 390 אלף כרטיסי פליי קארד, שבהם מחזור החיוב החודשי אצל המחזיקים נחשב גבוה מכרטיסים אחרים, שכן הם מזכים בנקודות לכרטיסי טיסה.