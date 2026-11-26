הישראליות בדרך חזרה לאיחוד האמירויות: לגלובס נודע כי הושגה פריצת דרך משמעותית בין משרד התחבורה לגורמים באמירויות, שתאפשר לחברות התעופה הישראליות לשוב ולהפעיל טיסות למדינה.

כעת, מסתמן כי אל על, ישראייר וארקיע יחזור להפעיל טיסות לאמירויות במהלך הרבעון הראשון של 2027.

כזכור, מזה חודשים רבים שהחברות הישראליות לא טסות כלל לאמירויות, בשל דרישות השב"כ ומחלוקת ביטחונית בין המדינות סביב סידורי האבטחה הנדרשים בשדות התעופה המקומיים.

במקביל, גם חזרתה של חברת התעופה האמירתית פליי דובאי לישראל מתקרבת. רשות התעופה האזרחית (רת"א) אישרה לחברה סלוטים החל מ-3 בדצמבר, ואישור רשמי של גורמי הביטחון צפוי להתקבל במהלך היום. בתוך כך, החברה צפויה להתחיל למכור כרטיסים היום, ולהפעיל עד 42 טיסות שבועיות בקו לישראל.

חזרת החברות הישראליות ופליי דובאי חשובה במיוחד מבחינת התחרות והיצע הטיסות. דובאי ואבו דאבי הן מוקדי תעופה מרכזיים, המאפשרים לנוסעים מישראל להמשיך ליעדים רבים באסיה ובמזרח הרחוק. היעדרן של החברות הישראליות מהקווים צמצם את אפשרויות הבחירה של הנוסעים והותיר את עיקר הפעילות בידי חברות התעופה האמירתיות.

בשבוע שעבר התקיימו שיחות בין נציגי משרד התחבורה הישראלי, בראשות המנכ"ל משה בן זקן, לבין בכירים באמירויות ובחברות התעופה המקומיות, בניסיון לגבש מתווה שיאפשר את חידוש הטיסות. בהמשך הציגה המשלחת לשרת התחבורה מירי רגב את הצעדים שביצעה פליי דובאי בעקבות האירוע, והיא אישרה את חזרת החברה בכפוף לקבלת האישורים הביטחוניים הנדרשים.

כעת, עם אישור הסלוטים וההתקדמות במגעים מול גורמי הביטחון, נראה כי חזרת פליי דובאי נמצאת במרחק ימים ספורים. אם גם ההבנות בנוגע לחברות הישראליות יבשילו, הרבעון הראשון של 2027 עשוי לסמן את חזרתה של התחרות לקווים בין ישראל לאמירויות.