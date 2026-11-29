שבוע עמוס במיוחד צפוי לעבור על נמל התעופה בן גוריון, עם פתיחת קו טיסות חדש לדרום אמריקה, חזרתן של שלוש חברות תעופה זרות והרחבת הפעילות של חברה אמריקאית נוספת. בתוך חמישה ימים צפויים להתחדש הקווים הישירים של אייר קנדה לטורונטו, אייר אינדיה לניו דלהי ופליי דובאי לדובאי, בעוד שאל על תשיק טיסה ישירה לבואנוס איירס שבארגנטינה, שתהפוך לקו הסדיר הארוך ביותר בתולדותיה. במקביל, דלתא איירליינס תוסיף טיסה יומית שנייה בקו לניו יורק.

● פחות מחלקת תיירים, יותר פרימיום: הטרנד שצפוי לייקר את הטיסות

● בלעדי | חברות התעופה הישראליות צפויות לחזור לטוס לאמירויות בתחילת 2027

● המקום הראשון וההפתעה: דירוג חברות התעופה של "TIME"

ההתפתחויות מגיעות לאחר תקופה ארוכה שבה חברות תעופה זרות רבות השעו את פעילותן בישראל, על רקע המצב הביטחוני והמלחמה עם איראן. עבור הנוסעים הישראלים, המשמעות לא מסתכמת רק בחידוש הטיסות ליעדים עצמם. חזרתן של החברות עשויה להרחיב את אפשרויות טיסות ההמשך, להגדיל את היצע המושבים ולהגביר את התחרות בחלק מהקווים הבינלאומיים.

אל על ממריאה לבואנוס איירס

האירוע הראשון צפוי להתרחש כבר ביום ראשון בלילה. מעט לפני חצות תמריא מנתב"ג טיסת LY041 של אל על לבואנוס איירס. הטיסה, שתעבור מרחק של כ-12,300 קילומטרים ותימשך כ-16 וחצי שעות, תהיה הטיסה הסדירה הארוכה ביותר בתולדות החברה. בכך היא תעקוף את הקווים של אל על ללוס אנג'לס ולסן פרנסיסקו.

הקו החדש יפעל פעמיים בשבוע, בימי ראשון ושלישי, באמצעות מטוסי בואינג 787 דרימליינר. הטיסה חזרה מארגנטינה לישראל צפויה להיות קצרה יותר ולהימשך כ-15 עד 16 שעות, בהתאם לתנאי הטיסה.

באל על נערכו במשך חודשים להפעלת הקו, בין היתר על-ידי תכנון צריכת הדלק, בחינת שדות תעופה חלופיים וניהול זמני המנוחה של הצוות. בטיסת הבכורה ישתתפו ארבעה טייסים וצוות דיילים מתוגבר.

פתיחת הקו מתרחשת על רקע הידוק היחסים בין ישראל לארגנטינה תחת הנשיא חאבייר מיליי. ממשלת ישראל אישרה בחודש מרץ האחרון הקצאה של עד 44 מיליון שקל כרשת ביטחון כלכלית להפעלת הקו בשנתיים הראשונות. הכסף לא יועבר לאל על באופן אוטומטי, אלא בהתאם לביצועיו הכלכליים של הקו ולמידת הצורך.

בשביל המטיילים הישראלים, הקו מאפשר להגיע ישירות לדרום אמריקה בלי עצירת ביניים באירופה או ביעד אחר. אל על מתכננת להציע גם טיסות המשך ליעדים נוספים ביבשת באמצעות שיתופי-פעולה עם חברות תעופה, ובהן חברת התעופה הלאומית של ארגנטינה.

שלוש חברות זרות חוזרות

ביום שני צפויה אייר קנדה לחדש את פעילותה בישראל בקו הישיר בין טורונטו לתל אביב, לאחר שהקדימה את מועד החזרה שתוכנן לינואר 2027. הטיסה הראשונה תמריא מטורונטו ביום שני ותנחת בנתב"ג בשלישי, 1 בדצמבר. באותו יום צפויה לצאת גם הטיסה הראשונה מישראל לקנדה.

החברה מתכננת להפעיל ארבע טיסות שבועיות. חזרת החברה תחדש את הקישור הישיר בין ישראל לקנדה. חידוש הפעילות חשוב גם מבחינת התחרות. לאחר שחברות תעופה זרות צמצמו את הפעילות שלהן בישראל בעקבות המלחמה, נאלצו נוסעים רבים להסתמך על מספר מצומצם יחסית של אפשרויות טיסה ישירות. אייר קנדה מצטרפת לחברות הצפון-אמריקאיות שחזרו לפעול בישראל בחודשים האחרונים.

ביום שלישי, 1 בדצמבר, צפויה גם אייר אינדיה לחדש את הקו הישיר בין תל אביב לניו דלהי, לאחר הפסקה של כתשעה חודשים. חברת התעופה ההודית תפעיל חמש טיסות שבועיות, בימים ראשון עד חמישי.

מעבר לטיסות הישירות לדלהי, החברה מציעה אפשרויות להמשך ליעדים נוספים ברחבי הודו, בדרום מזרח אסיה ובאזור האוקיינוס השקט.

עד כה נאלצו נוסעים רבים להודו להסתמך על מסלולים הכוללים עצירות ביניים במדינות אחרות. חידוש הקו צפוי להוסיף אפשרות ישירה נוספת לשוק, הן עבור נוסעים ישראלים והן עבור תיירים ואנשי עסקים מהודו המגיעים לישראל.

ביום חמישי, 3 בדצמבר, צפויה חברת התעופה פליי דובאי לחדש את הטיסות שלה בין דובאי לנתב"ג, לאחר כחודשיים שבהם לא פעלה בישראל. החברה כבר פתחה מחדש את מכירת הכרטיסים, והיא מורשית להפעיל עד 42 טיסות שבועיות בקו, בהתאם להסכם התעופה בין ישראל לאיחוד האמירויות.

פעילות החברה הופסקה ב-30 בספטמבר, בעקבות האירוע הביטחוני בטיסה מדובאי לישראל. לפי הרשויות באיחוד האמירויות, טייס המשנה, אזרח עומאן, ניסה לגרום להתרסקות המטוס. הקברניט וכמה נוסעים ישראלים הצליחו למנוע את האירוע, והמטוס נחת בערב הסעודית. בעקבות המקרה הופסקו טיסות החברה לישראל, ונערכה בחינה מחודשת של סידורי הביטחון.

בשבוע שעבר אישרה שרת התחבורה מירי רגב את עיקרון חידוש הפעילות של פליי דובאי, בעקבות ביקור משלחת ישראלית באיחוד האמירויות ושיחות עם גורמי התעופה והביטחון המקומיים. לאחר קבלת האישורים הרלוונטיים הודיעה פליי דובאי כי תחזור להפעיל טיסות ישירות.

לשובה של החברה יש חשיבות החורגת מהקו לדובאי. נמל התעופה של האמירות משמש מוקד מרכזי לטיסות המשך, בין היתר ליעדים באסיה ובאוקיינוס ההודי. חידוש הפעילות עשוי להרחיב את האפשרויות עבור נוסעים ישראלים המבקשים להגיע ליעדים כגון תאילנד, סרי לנקה והמלדיביים.

במקביל, נמשכים המגעים לחידוש פעילותן של חברות התעופה הישראליות בקווים לאיחוד האמירויות. לפי הדיווחים האחרונים, החזרה עשויה להתרחש במהלך הרבעון הראשון של 2027, בכפוף להשלמת ההסכמות הנדרשות.

דלתא מרחיבה את הפעילות

לצד שלוש החברות שחוזרות לישראל, חברת התעופה האמריקאית דלתא מרחיבה את פעילותה. החל מיום ראשון, היא צפויה להפעיל טיסה יומית שנייה בין נמל התעופה קנדי בניו יורק לנתב"ג, ובכך להכפיל את תדירות הטיסות שלה בקו.

בהמשך החודש, ב-19 בדצמבר, מתכננת דלתא לחדש גם את הטיסות הישירות בין אטלנטה לתל אביב, בתדירות של שלוש טיסות שבועיות. אטלנטה משמשת אחד מנמלי הבית המרכזיים של דלתא ומאפשרת טיסות המשך לעשרות יעדים ברחבי ארה"ב.

מה זה אומר לשוק התעופה?

לריבוי ההודעות על פתיחת קווים וחידוש פעילות יש משמעות גם מבחינת מבנה שוק התעופה הישראלי. במהלך המלחמה נהנו חברות התעופה הישראליות מביקוש גבוה יחסית ומהיצע מוגבל של טיסות מצד חברות זרות, לאחר שחלקן הפסיקו לפעול בישראל לתקופות ממושכות.

לפי נתוני רשות שדות התעופה שפורסמו בחודש שעבר, נתח השוק של אל על בתנועת הנוסעים הבינלאומית בנתב"ג עמד בספטמבר 2026 על כ-30%, לעומת כ-21% בספטמבר 2023.

חזרת החברות הזרות עשויה להגדיל את מספר המושבים הזמינים, להרחיב את אפשרויות הטיסה ולהפעיל לחץ תחרותי על המחירים.