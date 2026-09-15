לא רק האמריקאיות: חברת התעופה הקנדית בדרך לישראל

לאחר שבשבוע שעבר חזרו לארץ החברות האמריקאיות דלתא ויונייטד, כעת גם השכנה מקנדה בדרך להצטרף: אייר קנדה הודיעה היום (ג') כי תחזור לישראל כבר ב-30 בנובמבר. זאת, במקום המועד המתוכנן של 17 בינואר.
● שתי טיסות בשבוע: חברת הבת של אל על חוזרת ליעד הנחשק
● הזמין חופשה בבוקינג - וגילה כי מדובר ב"אתר בנייה פעיל". איזה פיצוי יקבל?
ע"פ החברה, הקו יפעל 4 פעמים בשבוע, ולמעשה יהיה הקו הישיר היחיד לקנדה, לאחר שאל על הפסיקה את פעילותה בקו ב-2022.
החודשים האחרונים מאופיינים בחזרת החברות הזרות ארצה. מלבד האמריקאיות, בשבוע שעבר הודיעה חברת התעופה הסקנדינבית SAS כי היא צפויה לחדש את פעילותה בישראל החל מ-26 באוקטובר 2026 ולהפעיל ארבע טיסות בקו תל אביב-קופנהגן.
גם וויזאייר, למשל, הרחיבה באופן משמעותי את תדירות הטיסות שלה.
אין זה מקרה שהמגמה הזו מתרחשת דווקא לקראת החורף: כאשר הביקוש העולמי יורד, חברות התעופה מחפשות עוד ועוד יעדים, והשוק הישראלי עונה על כך, למרות החששות מחידוש אפשרי של המלחמה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.