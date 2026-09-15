לא רק האמריקאיות: חברת התעופה הקנדית בדרך לישראל

לאחר שבשבוע שעבר חזרו לארץ החברות האמריקאיות דלתא ויונייטד, כעת גם השכנה מקנדה בדרך להצטרף: אייר קנדה הודיעה היום (ג') כי תחזור לישראל כבר ב-30 בנובמבר. זאת, במקום המועד המתוכנן של 17 בינואר.

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ע"פ החברה, הקו יפעל 4 פעמים בשבוע, ולמעשה יהיה הקו הישיר היחיד לקנדה, לאחר שאל על הפסיקה את פעילותה בקו ב-2022.

החודשים האחרונים מאופיינים בחזרת החברות הזרות ארצה. מלבד האמריקאיות, בשבוע שעבר הודיעה חברת התעופה הסקנדינבית SAS כי היא צפויה לחדש את פעילותה בישראל החל מ-26 באוקטובר 2026 ולהפעיל ארבע טיסות בקו תל אביב-קופנהגן.

גם וויזאייר, למשל, הרחיבה באופן משמעותי את תדירות הטיסות שלה.

אין זה מקרה שהמגמה הזו מתרחשת דווקא לקראת החורף: כאשר הביקוש העולמי יורד, חברות התעופה מחפשות עוד ועוד יעדים, והשוק הישראלי עונה על כך, למרות החששות מחידוש אפשרי של המלחמה.