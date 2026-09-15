הזמנה בשלט רחוק של חופשה יכולה לגרום עוגמת-נפש כאשר המזמין לא מקבל את מה שהוא הזמין. אז מהו הפיצוי שבית המשפט יפסוק על כך?

במקרה הנדון, התובע הזמין את חופשת הקיץ באתר Booking.Com בחודש יולי 2025. התובע שכר דירה ביוון, אך משהגיע לדירה, גילה כי מדובר ב"אתר בנייה פעיל וסואן". לטענת התובע, מידע מהותי זה הוסתר ממנו בתהליך ההזמנה.

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עוד הוא טען כי במשך ארבעה ימים פועלי הבנייה נכחו באופן קבוע במרפסת המרכזית של הדירה, דבר שיצר לדבריו פגיעה בלתי נסבלת בפרטיות המשפחה בת חמש הנפשות, כולל בנות נוער. המרפסת הפכה לבלתי שמישה, והמשפחה חשה חוסר ביטחון תמידי, כך נטען.

בני המשפחה טענו כי היו חשופים לרעשי בנייה קיצוניים, כולל קידוח, שמנעו את ההנאה מהחופשה. עוד נטענו טענות לליקויים, מעלית מקולקלת, מקלחת לא פונקציונלית ומנגנון אסלה פגום, ולכן נתבע פיצוי כספי בסך 8,170 שקל.

בוקינג מצידה טענה כי יש לדחות את התביעה משום שהיא המתווכת בלבד, ואינה צד להסכם שבין התובע למקום האירוח. נטען כי מקומות האירוח מזינים בעצמם את המידע ואת התמונות, וכי אין לצפות מבוקינג לפקח באופן יזום על מיליוני יחידות אירוח שמתפרסמות אצלה. כמו כן נטען כי לא הוכחו כשלי תשתיות וליקויים.

"מידע מהותי שגוי ולא עדכני"

בית המשפט הסביר כי המקרה דנן הוא מקרה מובהק בו קיים "פער משמעותי בין מצב הדירה כפי שהוצג באתר הנתבעת ובין המצב בפועל כפי שפגש התבע כשהגיע לדירה".

הפסיקה, הסביר בית המשפט, דנה באחריות הנתבעת כאשר המידע אודות הנכס שפורסם לא תאם בלשון המעטה את המצב בפועל, ונקבע כי "כל טענה למצג שגוי שתועמד לביקורת שיפוטית תיבחן באופן ספציפי, ואם יוכח פער מהותי בין המצג באתר (כיחידת אירוח יוקרתית) לבין מקום מוזנח עד מאוד, או-אז תקום אחריות מסוימת מצד נתבעת 3 כלפי המזמין. הדברים יפים לענייננו".

בית המשפט קבע כי בהתאם לראיות שהוצגו בזמן אמת, הדירה נמצאת בבניין שעובר שיפוץ מאסיבי, פעיל ומקיף, הכולל הצבת פיגומים ורשת הגנה המונחים מחוץ לחלון הדירה. וכי "בסרטונים ניתן לראות פועל בניין המבצע עבודות שיפוץ רועשות בתוך מרפסת הדירה שהזמין התובע לחופשה המשפחתית".

בית המשפט הוסיף כי "המרפסת היא חלק אינטגרלי מהדירה, והמסקנה המתבקשת הלכה למעשה היא שהן הבניין והן הדירה עברו שיפוץ משמעותי במהלך שהות התובע ומשפחתו בדירה".

כתוצאה מכך נקבע כי התובע הוכיח ברמה הדרושה בהליך האזרחי כי הדירה שהזמין "נמצאת באתר בנייה פעיל וסואן, כאשר פעולות השיפוץ מתבצעות באופן רועש", וכי "אין מחלוקת כי העובדה שהדירה והבניין נמצאים בהליכי שיפוץ, ומדובר בדירה הנמצאת באתר בנייה ממש, לא קיבלה ביטוי באתר הנתבעת".

טענות הנתבעת כי מדובר בליקויים בדירה, ולכן היא אינה אחראית לכך - נדחו.

בית המשפט קבע כי "הראיות שהציג התובע מלמדות כי באתר הנתבעת הוצג מידע (מהותי) שגוי ולא עדכני בנוגע למצב הדירה. ברי כי אילו התובע היה נחשף למצב הדירה והבניין מבעוד מועד, הוא לא היה משלים את ההזמנה נשוא התיק דנן באתר הנתבעת".

לפיכך, בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי בוקינג תשלם לתובע פיצוי בסך 1,500 שקל, בתוספת הוצאות משפט ואגרה בסך 1,000 שקל.