ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות הפעם זה יחזיק? אייר אינדיה חוזרת לישראל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אייר אינדיה

הפעם זה יחזיק? אייר אינדיה חוזרת לישראל

אחר שלל ביטולים ודחיות, חברת התעופה ההודית צפויה לחזור לישראל ב-1 בדצמבר ולהפעיל 5 טיסות שבועיות • הקו של אייר אינדיה יהיה בשלב זה הקו היחיד שמחבר באופן ישיר בין ישראל להודו

אלון פרל 14:42
מטוס של אייר אינדיה / צילום: Shutterstock
מטוס של אייר אינדיה / צילום: Shutterstock

מאז תחילת המלחמה, חברת התעופה אייר אינדיה לא חזרה לישראל באופן סדיר. גם כשהיא כבר הודיעה על חזרה וחידשה את הטיסות, מהר מאוד יתרחש אירוע שגרם לה לחזור לאחור. כך למשל, החברה חזרה לישראל במרץ 2025 והפסיקה את פעילותה במאי לאחר פגיעת הטיל החות'י בנתב"ג, ולאחר החזרה בפברואר 2026 התחיל מבצע "שאגת הארי".

כעת החברה צפויה לחזור לישראל ב-1 בדצמבר ולהפעיל 5 טיסות שבועיות. יש לציין כי החזרה הייתה אמורה להיות כבר באוקטובר, אך בחודש שעבר עדכנו בחברה כי היא תידחה.

בנתב"ג מעדכנים: החניונים נפתחו, ניתן להגיע עם רכב
סוכות בנתב"ג: היעד הפופולרי, ואיזו חברה מובילה בעיכובים בטיסות

למעשה, הקו של אייר אינדיה צפוי להיות בשלב זה הקו היחיד שמחבר באופן ישיר בין ישראל להודו. בנוסף, בהודו עצמה קיימת קישוריות ליעדים רבים במזרח. משך הטיסה יהיה כחמש וחצי שעות.

חזרת אייר אינדיה לישראל היא רק חלק ממגמה רחבה של חברות תעופה זרות שחוזרות לישראל וכמעט מחזירות אותנו לשגרה: מוקדם יותר החודש חזרו החברות האמריקאיות יונייטד איירליינס ודלתא, וגם אייר קנדה צפויה לחזור לישראל ב-30 בנובמבר. במקביל, גם חברת התעופה הסקנדינבית SAS הודיעה כי תחזור לישראל ב-26 באוקטובר, אך בינתיים הודיעה כי "התנאים אינם מתאימים בשלב זה להשקת קו הטיסות המתכונן".