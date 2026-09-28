הפעם זה יחזיק? אייר אינדיה חוזרת לישראל

מאז תחילת המלחמה, חברת התעופה אייר אינדיה לא חזרה לישראל באופן סדיר. גם כשהיא כבר הודיעה על חזרה וחידשה את הטיסות, מהר מאוד יתרחש אירוע שגרם לה לחזור לאחור. כך למשל, החברה חזרה לישראל במרץ 2025 והפסיקה את פעילותה במאי לאחר פגיעת הטיל החות'י בנתב"ג, ולאחר החזרה בפברואר 2026 התחיל מבצע "שאגת הארי".

כעת החברה צפויה לחזור לישראל ב-1 בדצמבר ולהפעיל 5 טיסות שבועיות. יש לציין כי החזרה הייתה אמורה להיות כבר באוקטובר, אך בחודש שעבר עדכנו בחברה כי היא תידחה.

● בנתב"ג מעדכנים: החניונים נפתחו, ניתן להגיע עם רכב

● סוכות בנתב"ג: היעד הפופולרי, ואיזו חברה מובילה בעיכובים בטיסות

למעשה, הקו של אייר אינדיה צפוי להיות בשלב זה הקו היחיד שמחבר באופן ישיר בין ישראל להודו. בנוסף, בהודו עצמה קיימת קישוריות ליעדים רבים במזרח. משך הטיסה יהיה כחמש וחצי שעות.

חזרת אייר אינדיה לישראל היא רק חלק ממגמה רחבה של חברות תעופה זרות שחוזרות לישראל וכמעט מחזירות אותנו לשגרה: מוקדם יותר החודש חזרו החברות האמריקאיות יונייטד איירליינס ודלתא, וגם אייר קנדה צפויה לחזור לישראל ב-30 בנובמבר. במקביל, גם חברת התעופה הסקנדינבית SAS הודיעה כי תחזור לישראל ב-26 באוקטובר, אך בינתיים הודיעה כי "התנאים אינם מתאימים בשלב זה להשקת קו הטיסות המתכונן".