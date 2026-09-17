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SAS

חברת התעופה הודיעה לפני שבועיים שתחזור לישראל. עכשיו היא התחרטה

שבועיים בלבד לאחר שהכריזה על חידוש הקו לתל אביב והגדלת התדירות לארבע טיסות שבועיות, חברת התעופה הסקנדינבית SAS משהה את חזרתה לישראל ומסירה את הטיסות ממערכת ההזמנות • בחברה טוענים כי "התנאים אינם מתאימים בשלב זה", בעוד שהסיבה למהלך עדיין אינה ברורה ומנוגדת למגמת החזרה של חברות זרות לנתב"ג

אלון פרל 16:31
חברת התעופה השבדית SAS / צילום: Shutterstock
חברת התעופה השבדית SAS / צילום: Shutterstock

חברת התעופה הסקנדיבית SAS הודיעה רק לפני שבועיים כי היא תשוב לישראל ב-26 באוקטובר 2026 וכי היא תפעיל ארבע טיסות בקו תל אביב-קופנהגן. אלא שהחל מאמצע השבוע לא ניתן להזמין באתר החברה כרטיסים לתאריך המיועד, והיום הודיעה החברה כי "התנאים אינם מתאימים בשלב זה להשקת קו הטיסות המתכונן".

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SAS חזרה לישראל באוקטובר 2025, לאחר הפסקה של עשור, אך החליטה לבטל את טיסותיה יומיים לפני מבצע "שאגת הארי" - ב-26 במרץ 2026. כעת, כאמור, לא רק שהחברה הייתה אמורה לשוב לישראל, אלא אף בתדירות גבוהה יותר של ארבע טיסות שבועיות (לעומת 3 קודם לכם).

מוקדם עוד להבין מה הסיבה האמיתית לביטול הטיסות, והאם מדובר בסיבה עסקית - היעדר ביקוש - או שמא בסיבה ביטחונית. כך או כך, יש לציין כי הדבר מתרחש בניגוד למגמה של חברות התעופה הזרות בחודשים האחרונים: רק לפני יומיים הודיעה אייר קנדה על חזרתה לישראל לקראת סוף נובמבר, ושתי חברות התעופה האמריקאיות - יונייטד ודלתא - חזרו לישראל בשבוע שעבר. גם חברת הלואו קוסט Wizz Air חידשה חמישה קווים מנתב"ג - לונדון, קטניה בסיציליה, ונציה, קלוז' ויאשי ברומניה, ובמקביל הרחיבה את תדירות הטיסות השבועיות שלה במספר קווים קיימים לאירופה.