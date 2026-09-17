חברת התעופה הסקנדיבית SAS הודיעה רק לפני שבועיים כי היא תשוב לישראל ב-26 באוקטובר 2026 וכי היא תפעיל ארבע טיסות בקו תל אביב-קופנהגן. אלא שהחל מאמצע השבוע לא ניתן להזמין באתר החברה כרטיסים לתאריך המיועד, והיום הודיעה החברה כי "התנאים אינם מתאימים בשלב זה להשקת קו הטיסות המתכונן".

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SAS חזרה לישראל באוקטובר 2025, לאחר הפסקה של עשור, אך החליטה לבטל את טיסותיה יומיים לפני מבצע "שאגת הארי" - ב-26 במרץ 2026. כעת, כאמור, לא רק שהחברה הייתה אמורה לשוב לישראל, אלא אף בתדירות גבוהה יותר של ארבע טיסות שבועיות (לעומת 3 קודם לכם).

מוקדם עוד להבין מה הסיבה האמיתית לביטול הטיסות, והאם מדובר בסיבה עסקית - היעדר ביקוש - או שמא בסיבה ביטחונית. כך או כך, יש לציין כי הדבר מתרחש בניגוד למגמה של חברות התעופה הזרות בחודשים האחרונים: רק לפני יומיים הודיעה אייר קנדה על חזרתה לישראל לקראת סוף נובמבר, ושתי חברות התעופה האמריקאיות - יונייטד ודלתא - חזרו לישראל בשבוע שעבר. גם חברת הלואו קוסט Wizz Air חידשה חמישה קווים מנתב"ג - לונדון, קטניה בסיציליה, ונציה, קלוז' ויאשי ברומניה, ובמקביל הרחיבה את תדירות הטיסות השבועיות שלה במספר קווים קיימים לאירופה.