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תיירות בנתב"ג מעדכנים: החניונים נפתחו, ניתן להגיע עם רכב
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נתב"ג

בנתב"ג מעדכנים: החניונים נפתחו, ניתן להגיע עם רכב

הבוקר בנתב"ג מעדכנים שהחניונים נפתחו מחדש • "החל מהבוקר, ניתן להחנות בחניוני נתב"ג, לאחר שהתפנו מקומות חניה"

אלון פרל 08:16
תור למונית בנתב''ג / צילום: פולי טובמן
תור למונית בנתב''ג / צילום: פולי טובמן

לאחר שאתמול רשות שדות התעופה קראה לטסים לא להגיע לשדה עם רכב פרטי, הבוקר בנתב"ג מעדכנים שהחניונים נפתחו מחדש. "החל מהבוקר, ניתן להחנות בחניוני נתב"ג, לאחר שהתפנו מקומות חניה.

הציבור יכול לשוב ולהגיע לנתב"ג גם ברכב פרטי ולהחנות בחניוני נמל התעופה, בהתאם לזמינות", נכתב בהודעה.

ברקע, כ-96 אלף נוסעים עברו אתמול בנתב"ג. ע"פ מד העומס בנתב"ג, העיכוב הממוצע בטיסות שנרשם ב-7 הימים האחרונות עומד על 66 דקות בהמראות, ו-52 דקות בנחיתות. היעדים עם הכי הרבה עיכובים היו פאפוס (117 דקות), קורפו (105 דקות) ורודוס (99 דקות). מנגד, אם אתם מחפשים יעדים "בטוחים" יותר, באבו דאבי זמן העיכוב הממוצע עומד על 15 דקות, בבנגקוק תמתינו בממוצע 23 דקות, ובאבו דאבי 29 דקות. השעה הטובה ביותר להמראה היא 06:00, שם העיכוב עומד בממוצע על 34 דקות. מנגד, ב-14:00 בצהריים העיכוב מגיע ל-109 דקות.

בשבוע שעבר ציינו ברש"ת כי מצאת יום הכיפור ועד לאחר סוכות יעברו בנתב"ג כ-1.3 מיליון נוסעים, כאשר בכל יום במהלך חג הסוכות יעברו בנתב"ג מעל 90 אלף נוסעים. היעדים המרכזיים שאליהם טסים הישראלים הם יוון, קפריסין, איטליה, איחוד האמירויות, ארה"ב, גרמניה, גאורגיה וצרפת.