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נתב"ג

תשאירו את הרכב בבית: ההודעה החריגה מנתב"ג

רש"ת עדכנה היום כי החניונים בשדה התעופה בתפוסה מלאה • מדי יום במהלך סוכות צפויים לעבור מעל 90 אלף נוסעים

אלון פרל 15:12
תורים בנתב''ג (ארכיון) / צילום: שלומי יוסף
תורים בנתב''ג (ארכיון) / צילום: שלומי יוסף

רשות שדות התעופה מעדכנת היום (א') כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה, וכי אין בהם מקומות פנויים עד להודעה חדשה. זאת, בעקבות העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. "אנו מבקשים מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנתב״ג ברכב פרטי ולהגיע לנמל התעופה, באמצעות תחבורה ציבורית", נמסר בהודעה.

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בשבוע שעבר ציינו ברש"ת כי מצאת יום הכיפור ועד לאחר סוכות יעברו בנתב"ג כ-1.3 מיליון נוסעים, כאשר בכל יום במהלך חג הסוכות יעברו בנתב"ג מעל 90 אלף נוסעים. היעדים המרכזיים שאליהם טסים הישראלים הם יוון, קפריסין, איטליה, איחוד האמירויות, ארה"ב, גרמניה, גאורגיה וצרפת.

במקביל, כמובן, העומסים מתגברים: ב-7 הימים האחרונים העיכוב הממוצע בהמראות בנתב"ג עומד על 63 דקות, ורק כ-16% מהטיסות יוצאות בזמן. בנחיתות המצב מעט טוב יותר ועומד על 50 דקות עיכוב בממוצע. החברות הבולטות בעיכובים הן טוס איירוויס (138 דקות), בלו בירד (133 דקות) וארקיע (76 דקות).