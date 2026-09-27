תשאירו את הרכב בבית: ההודעה החריגה מנתב"ג

רשות שדות התעופה מעדכנת היום (א') כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה, וכי אין בהם מקומות פנויים עד להודעה חדשה. זאת, בעקבות העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. "אנו מבקשים מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנתב״ג ברכב פרטי ולהגיע לנמל התעופה, באמצעות תחבורה ציבורית", נמסר בהודעה.

● משפחות ישראליות נוהרות לתאילנד: "אנשים שוברים קרן השתלמות"

● גשמים עזים והצפות בנפאל: עשרות ישראלים תקועים בהרים

בשבוע שעבר ציינו ברש"ת כי מצאת יום הכיפור ועד לאחר סוכות יעברו בנתב"ג כ-1.3 מיליון נוסעים, כאשר בכל יום במהלך חג הסוכות יעברו בנתב"ג מעל 90 אלף נוסעים. היעדים המרכזיים שאליהם טסים הישראלים הם יוון, קפריסין, איטליה, איחוד האמירויות, ארה"ב, גרמניה, גאורגיה וצרפת.

במקביל, כמובן, העומסים מתגברים: ב-7 הימים האחרונים העיכוב הממוצע בהמראות בנתב"ג עומד על 63 דקות, ורק כ-16% מהטיסות יוצאות בזמן. בנחיתות המצב מעט טוב יותר ועומד על 50 דקות עיכוב בממוצע. החברות הבולטות בעיכובים הן טוס איירוויס (138 דקות), בלו בירד (133 דקות) וארקיע (76 דקות).