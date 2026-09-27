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נפאל

גשמים עזים והצפות בנפאל: עשרות ישראלים תקועים בהרים

מזג האוויר הסוער בנפאל גורם להצפות ולחסימות כבישים, בעיקר באזורים ההרריים במדינה • עשרות מטיילים ישראלים נותרו נצורים באזורי הטרקים, בהם רכס האנפורנה ומנאסלו, וארבעה מהם זקוקים לטיפול רפואי • בשגרירות ישראל פועלים לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר ולסיוע בהעברתם לאזורים בטוחים

אלון פרל 14:38
ההצפות בנפאל / צילום: חדר המצב של פספורטכארד
ההצפות בנפאל / צילום: חדר המצב של פספורטכארד

בימים האחרונים מתמודדת נפאל עם מזג אוויר קיצוני, הכולל גשמים עזים ומתמשכים. על פי הרשויות המקומיות, לפחות שישה בני אדם נהרגו. במקביל, ההצפות הובילו לחסימות כבישים ולשיבושי תנועה באזורים שונים במדינה. בעקבות כך, מטיילים רבים, בהם ישראלים, ששהו באתרים ובמסלולי הטרקים, הונחו לעבור לאזורים בטוחים יותר. בשלב זה, עשרות תיירים ישראלים תקועים ונצורים באזורים הרריים שבהם הגישה מוגבלת.

כך למשל, חדר המצב של חברת ביטוח הנסיעות לחו"ל PassportCard מעדכן כי הוא מלווה עשרות מטיילים ישראלים בנפאל. נכון לשעה זו, החברה מלווה 17 ישראלים באזור האנפורנה, 17 באזור מנאסלו, כולל סמאגאון, ארבעה בעמק צום (צ’ומלינג) ושניים באזור האוורסט. ישראלים שנתקעו בסמאגאון מעידים כי הכפר נותר ללא חשמל וכי במהלך הלילה התרחשו מפולות סלעים באזור.

בנוסף, ב-PassportCard מציינים כי ארבעה מהמבוטחים זקוקים למענה רפואי וצפויים להתפנות לקבלת טיפול ברגע שתנאי מזג האוויר יאפשרו זאת. כמו כן, בחברה מדגישים כי בשלב זה איש מהמבוטחים אינו נמצא בסכנת חיים, וכי בני משפחותיהם נמצאים בקשר שוטף עם חדר המצב.

גם במשרד החוץ מציינים כי השגרירות הישראלית עושה כל שביכולתה כדי ליצור קשר עם כל הישראלים.

"שגרירות ישראל בנפאל נמצאת בקשר עם חברות התיירות והמדריכים המקומיים, ופועלת לאיתור ישראלים שטרם נוצר עמם קשר ולסיוע, ככל שניתן ובהתאם לתנאי השטח, במאמצים להעברתם לאזורים בטוחים", נכתב בהודעה.

על פי תחזיות מזג האוויר הנוכחיות, מזג האוויר צפוי להשתפר בהדרגה במהלך היום ומחר, אך החזרה לשגרה באזור עשויה להימשך מספר ימים.