סוכות בנתב”ג: ימי שיא של 100 אלף נוסעים, והעומסים כבר כאן

ימי סוכות מתקרבים, וגם אותם רבים מהישראלים מתכוונים להעביר בחו"ל. מנתוני רשות שדות התעופה שפורסמו היום (ה’) עולה כי מצאת יום הכיפורים (22 בספטמבר) ועד לאחר סוכות (4 באוקטובר) יעברו בנתב"ג כ־1.13 מיליון נוסעים נכנסים ויוצאים. במילים אחרות, יותר מחצי מיליון ישראלים יצאו לחו"ל בתקופה זו.

היעדים המרכזיים שאליהם טסים הישראלים הם יוון, קפריסין, איטליה, איחוד האמירויות, ארה"ב, גרמניה, גאורגיה וצרפת. במקביל, בנמל התעופה רמון צפויים לעבור כ־35 אלף נוסעים בתקופה זו, בחיפה כ־22 אלף נוסעים, וגם במעברי הגבול היבשתיים צפויה תנועה ערה של כ־157 אלף נוסעים במהלך החג.

● הפנייה החריגה של מנכ"ל רש"ת לחיל האוויר ולסגן הרמטכ"ל

● אחרי החגים: התאריך שבו הטיסות לחו"ל יוזלו ב־70%

ימים אלו, מטבע הדברים, מביאים גם עומסים: היום (ה’) צפויים לעבור בנתב"ג כ־105 אלף נוסעים, וביום חמישי הבא (1 באוקטובר) צפויים לעבור כ־100 אלף נוסעים. במהלך חג הסוכות יעברו בנתב"ג מעל 90 אלף נוסעים מדי יום. כזכור, מספרים דומים נרשמו גם בחודש שעבר - במה שהוביל בסופו של דבר לכאוס בנתב"ג ולהשהיית הטיסות.

אמנם האירוע ההוא מאחורינו, אך העיכובים עדיין כאן: על פי מד העומס של נתב"ג, בשבעת הימים האחרונים העיכוב הממוצע בהמראות עמד על 52 דקות, כאשר רק כ־16% מהטיסות יצאו בזמן. בנחיתות המצב מעט טוב יותר, עם 38 דקות עיכוב בממוצע וכ־55% מהטיסות שנחתו בזמן. החברות עם העיכובים הרבים ביותר בתקופה זו היו טוס איירווייז (103 דקות בממוצע), בלו בירד (90 דקות) וארקיע (53 דקות). היעדים עם הכי הרבה עיכובים היו קורפו שביוון (114 דקות בממוצע), ברצלונה (104 דקות) והרקליון שביוון (65 דקות).

למרות המגבלות: הביקוש לדובאי גדל

אחד היעדים הפופולריים ביותר, גם בחג הסוכות, הוא דובאי. ברקע, השב"כ לא מאשר לחברות הישראליות לטוס לאיחוד האמירויות, בינתיים עד סוף אוקטובר, בשל "סיכונים ביטחוניים". עם זאת, כפי שניתן לראות, זה לא מפריע לישראלים לטוס, והם עושים זאת באמצעות החברות הזרות פליי דובאי ואיתיחאד. אגב, על פי מד העומס של נתב"ג, בשבעת הימים האחרונים חברות אלו דייקו במיוחד, עם עיכובים של 4 ו־8 דקות בממוצע, בהתאמה.

כך או כך, ברש"ת ממליצים לנוסעים בחגים לבצע צ’ק-אין בבית, להדפיס את תג המזוודה בעמדות השירות העצמי, להשתמש במסלול המהיר במגזר W לנוסעים עם כבודת יד בלבד ולהתעדכן מול חברות התעופה בכל שינוי.